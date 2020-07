Talkkari kohti Kunkkareita osa 3: Luukkoset ja Lissun Eerikki sekä Rautiaiset ja Piskon Pouta

Jukka Heiskala

"Tositarkoituksella lähdetään, huvikseen ei täältä asti viitsi", toteaa kipailuun ensi kertaa pyrkivän Lissun Eerikin eli Erkin valmentaja Pekka Luukkonen.

Seinäjoelle tähdätään tosisaan, mutta: "tässä on kolme viikkoa pitkiä päiviä. Voi sattua ihan mitä vaan. On pakko pitää pää kylmänä eikä värkätä mitään ihmeellistä orin kanssa."

Pekka ja Minna Luukkosen tallista Puumalan Ollilasta ei ole lähdetty aiemminkaan turhaan. Rick, Hovimeeri ja Messi on nähty kuninkuustaistoissa vuosituhannen alussa.

Myös Erkin emä Lisbeth oli sekin kuningatartaistossa, mutta Veli-Erkki Paavolan valmennuksessa.

Erkin kasvattaja ja omistaja on Hevosmaailma-Talli, jonka edesmennyt Hevosurheilu-lehden toimitussihteeri Jouni Aalto kokosi jo aikanaan Lisbethin ympärille. Luukkosten tytär Lotta on yksi osakkaista, joita on jäljellä parikymmentä.

Rääkkyläläisen Rautiaisen perheen kasvatus häikäisi viime vuonna Lahden Kuninkuusraveissa, kun Tähen Toivomus voitti kuninkuuden ja Piskon Pouta oli tammoissa kolmas.

Kumpikin kuuluu Taisto Rautiaisen kasvatteihin ja Piskon Poutaa valmentaa hänen tyttärensä Mari Rautiainen, jonka kasvatti Rapin Aatos on myös viime vuosien Kunkkarikävijöitä.

Isä-Taisto ajaa edelleen Piskon Poudan treenilenkit veljensä Joukon väliin tuuraamana. Kesäisin tamma tosin valmentautuu lähes pelkästään uiden.

Mari Rautiainen arvioikin olevansa enemmän sähäkän tamman mentaalivalmentaja ja ruokinnan sekä muun hoidon vastaava.

Taisto Rautiainen kiittelee tamman rakennetta, josta se on kantakirjattu I palkinnolla.

"Sillä on urheiluhevosen rakenne ja hyvä jalan kestävyys. Mitään käärimisiä ja muuta erikoista sille ei ole koskaan tarvinnut tehdä."

Lissun Eerikki

9-vuotias, Hevosmaailma-Tallin omistama ja kasvatti

ennätys 22,6 ja voittosumma 134 100 euroa

Erkkiä ohjastaa Ari Moilanen.

Piskon Pouta

9-vuotias, kasvattaja ja omistaja Taisto Rautiainen

ennätys 22,4 ja voittosumma 85 365 euroa.

Piskon Poutaa ohjastaa Kimmo Määttänen.

Heinäkuun ajan Talkkarin Kunkkari Spesiaali on katsottavissa jo perjantaisin kello 18. Sunnuntaiaamupäivänä ohjelmaa ei siis ilmesty.

Ohjelma lähetetään antennitalouksiin tv-kanavalla 26 lauantaina ennen T75-ravien alkua kello 13.30 ja sunnuntaisin kello 9.

haastattelut: Lauri Hyvönen

kuvaus ja editointi: Jukka Heiskala

vkuasu: Jani Hyvönen

tuottaja: Jussi Korkia-Aho

