Riku Lehtosen vaaka näyttää 50–50: "Kilvanajo on mukavaa, mutta niin on valmentaminenkin"

Riku Lehtonen otti ensimmäisessä Salamakypärien osalähdössä voiton oman tallin Baron Boxilla. Kari Lehtonen kehuu poikansa hermoja: "Ori on vähän haastava ajettava – sen kanssa pitää olla hereillä".

Salamakypärä-liigaa johtaa 21-vuotias Riku Lehtonen, toisen polven hevosammattilainen. Hänen vanhempansa Kari ja Annamari Lehtonen pitävät ravitallia Kurikan Juonenkylässä.

Salamakypärät on 18–29 -vuotiaille ohjastajille tarkoitettu kilpailusarja. Tänä vuonna osalähtöjä on kymmenen, kun koronakevät rokotti alusta kaksi.

"Viime startti Kaustisella ei ollut tähtihetki. Siinä meni vähän kaikki pieleen, mutta sain siitäkin vähän pisteitä", kisan ensikertalainen Riku Lehtonen toteaa.

"Pistejärjestelmä on aika hyvä. Voittaja saa 16, kakkonen 12 ja kolmonen 10. Pitää tehdä tasaisesti hyvä suoritus ja pärjätä tasaisesti, se auttaa viemään eteenpäin."

Lehtosen johto hupeni silti kolmeen pisteeseen. Lähes rinnalle ovat ilmestyneet jo viime vuonnakin kisaan osallistuneet Nikot Riekkinen ja Huuskola.

Valmentajat ilmoittavat hevosia Salamakypärä-lähtöihin, ja niihin voi osallistua myös sen valmentajan hevosilla, jolle kisaaja työskentelee.

Lehtonen on jo oppinut, että kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä valmentajiin, jotta saa kuhunkin osalähtöön sopivan hevosen.

Sarja lähestyy puoliväliä. Viides osalähtö ohjastetaan sunnuntaina. Mikkelissä Lehtosen ajokkina on Pasi Tikkalan valmentama Uniquesine.

Lähtöön nuori ohjastaja valmistautuu huolella katsomalla videokirjastosta hevosten aiempia startteja. Lisäksi hän arvostaa valmentajien ja kokeneempien ohjastajien avoimuutta.

"Taustatyössä auttaa, kun kyselee edellisiltä kuskeilta – eihän se ole heiltäkään pois. Kun vielä valmentajalta kysyy ja tuumailee yhdessä ajotaktiikkaakin, se on paras vaihtoehto, kun kaikki hevoset eivät ole välttämättä niin helppoja."

Salamakypärien sarjamäärittelyyn Riku Lehtonen kaipaisi radoilta vähän enemmän vaihtelua.

"Härmässä oli mukava, kun oli myös suomenhevoslähtö. Se kiinnosti meitä kuskejakin, vaikka kaikilla ei ollut putte-taustaa. Minua ei haittaisi ajaa sellaisia vaikka useampikin, kun kotona olen niitä ajanut."

Isä Kari Lehtonen lisää, että Salamakypärät-sarja on merkittävä nuorille, koska he oppivat myös asiakaspalvelua valmentajiin ja hevosten omistajiin päin.

Siihen kuuluu tuoda lähdön jälkeen rehellisesti esiin arvio omasta ajosuorituksesta ja hevosesta.

"Asiakkaat arvostavat sitä. Siinä saa tärkeitä vinkkejä ja hevonen menee eteenpäin. Kuskista on silloin muutakin hyötyä kuin senkertainen ajosuoritus."

Kotona työt jakautuvat tasaisesti.

"Kyllä kummallakin on enemmän muutamat omat passit, mutta molemmat ajetaan kaikkia", Riku Lehtonen kuvaa.

Hän jäi koulun jälkeen kolme vuotta sitten kotiin töihin, kun hevoshommat kiinnostivat niin paljon. Tallissa on 28 valmennettavaa, joukossa useita nuoria hevosia.

Riku Lehtonen on tyytyväinen kolmeen suoraan, joilla tehdään vetoja. Samoin naapurit saavat kehuja: yhteistyö sujuu hyvin ja on rauhalliset paikat ajaa hevosia.

Mutta lisäkaavailujakin on.

"Omaa harjoitusrataakin on mietitty. Sen tekeminen on vain iso työ. Tavoitteena kyllä on, että sellainen saataisiin."

Tulevaisuutta Riku Lehtonen ei osaa muutoin kaavailla, mutta hevosten parissa hän aikoo jatkaa.

"Se on vähän puolet ja puolet. Kilvanajo on mukavaa, mutta niin on valmentaminenkin."

Riku Lehtosen mukaan muitakin salamakypäräläisiä innosti Härmässä ajettu "putte"-lähtö niin, että niitä voisi olla enemmän. 2-vuotias Hallarin saa vielä tyytyä harjoitteluun kotona Kari ja Riku Lehtosen kanssa.

Kari Lehtonen pitää poikaansa jo ammattilaisena siinä mielessä, että tämä osallistuu arjessa treenaamiseen täysipainoisesti ja antaa hyviä ehdotuksia.

"Hän on tosi kiinnostunut kaikesta ja ahkera. Riku aloittaa jo seitsemän jäljestä siivoamalla tarhat ja karsinat."

"Oikea asenne ja halu oppia on tärkeintä. Työtä pitää tehdä. Ohjastaminen tulee sitten ajan kanssa."

Lehtosten tallissa pääpaino on valmentamisessa. Omien valmennettavien kehitys voi tuoda lisää ohjastustehtäviä myös pojalle.

"Tärkeintä radalla on, että pystyy antamaan hevoselle parhaan mahdollisen suorituksen."

"Oppimiskäyrää tulee tässä lajissa itselläkin koko ajan lisää", viisikymppinen isä-Lehtonen painottaa.

Niin työn turvallisuuden kuin sujumisen kannalta on osattava niin sanotusti neuvotella hevosten kanssa. Tähän Riku Lehtosella on ollut nuoresta asti silmää.

"Meillä on yksi tamma, joka ei oikein anna valjaisiin muiden kuin Rikun kanssa."

Kari Lehtonen toivoo, että hänen poikansa voisi mennä toisellekin valmentajalle Ruotsissa tai kotimaassa hakemaan oppia.

"Nyt meillä on tilanne, että töitä on täällä kotonakin paljon."