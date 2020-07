Next Direction laittoi tähdet ja Suomen ennätyksen järjestykseen: 08,9

MIKKELI. Next Direction, valmentajansa Timo Hulkkonen ja ohjastajansa Iikka Nurmonen kirjoittivat pyhänä nimensä suomalaiseen ravihistoriaan. Leppävirran ihmeruuna karkasi Italian ihmeeltä ja muiltakin vastustajiltaan. Se paineli ensimmäisenä suomalaishevosena alle yhdeksän kilometriajassa, 08,9!

Terhi Piispa-Helisten

Se on siinä! Next Direction pistelee SE:n uusille lukemille tuloksellaa 08,9 ja jättää ulkomaiset kovat nimet taakseen. Iikka Nurmonen saa tuulettaa sydämensä kyllyydestä.

Vuosikerta 2020 on huippuraviurheilussakin takuulla erilainen, mutta millaisen huipennuksen kesän St Michel -ravit kaikesta huolimatta saivatkaan! Enimmät ennakkopuheet käsittelivät Italian ihmeori Vernissage Grifiä - Mikkelin voimassaolleen rataennätyksen 09,3 vuonna 2002 tehneen Varennen poikaa - sekä ruotsalaista Missle Hilliä. Jälkimmäistä on mainostettu myrskyn silmään joutuneen Propulsionin manttelinperijäksi valmentajansa Daniel Redénin tallissa.

Kisan jälkeen ihmisten huulilla oli kuitenkin vain kotimainen mahtiruuna Next Direction, joka siirsi kotimaiset ennätyslukemat uusille sekutiluvuille. Suomessa mentiin ensimmäistä kertaa kilometriajassa alle 09, ja se tapahtui kotimaisin voimin. Uusi SE on 08,9.

Hulkkonen ja Nurmonen hänen valmennettavallaan olivat historiallisia jo ennen tätä urotekoa. Hulkkosen valmentama ja kasvattamakin Surprise Lord oli ensimmäinen suomalaisravuri, joka alitti 10,0:n haamurajan Porissa elokuun alussa 2014: 09,9. Rattailla oli silloinkin Iikka Nurmonen - tuolloin 20-vuotiaana. Nyt siirryttiin taas uudelle sekuntiluvulle saman joukkueen toimesta. Hevonen vaihtui toki. Euroopassa Bold Eagle on painellut 08,4 Elitloppetin karsinnassa ja Propulsion puolestaan 08,1, mutta jälkimmäisen suoritukset ovat nyt suurennuslasin alla jalkaoperaatioepäselvyyksien vuoksi.

Ohjastaja Nurmonen ja ajokkinsa Next Direction löivät vastustajilta tavallaan luun kurkkuun heti ensi metrillä. Muut eivät pystyneet metriäkään vastaamaan ennätysruunan rynnistykseen. Miten Next Directionin vauhti oli auton irrottua noin ylivoimaista?

"En ollut varma keulapaikasta etukäteen, mutta heti auton irrottua huomasin, etteivät muut pysty vastaamaan", Nurmonen kuvaili.

"Varustemuutokset osuivat: kokeiltiin ensimmäistä kertaa jenkkikärryjä, kengitystä fiksattiin, riisutiin obersekki, kokeiltiin uutta maskia ja silmälappuja - eli pantiin melkein kaikki uusiksi. Hevonen kuunteli kuskia edellisiä startteja virkumpana. Tällä kaudella se on ollut hieman laiskanpulskea monissa starteissaan."

Taustalla oli kahdeksan päivää aiemmin startti Kaustisella, jossa Next Direction meni hieman puolilla valoilla.

"Osasin kyllä odottaa parannusta", Next Directionin omistaja-kasvattaja-valmentaja Timo Hulkkonen arvioi.

"Ruuna meni viimeksi raskaassa kengässä ja toisaalta tarvitsi tuota kovaa ajoa. Ruotsin reissun jälkeen sen jalkoja on jouduttu hoitamaan, ja sen valmennus ei ole ollut ihan täysipainoista."

Next Direction vietti kevään Ruotsissa ohjastajansa Iikka Nurmosen filiaalitallissa koronatauon vuoksi. Se ei onnistunut uusimaan paikkaansa Elitloppetin lähtölistalla. Vuonna 2019:han ruuna edusti Suomea Solvallan kisan finaalissa kuutossijalla.

"Tästä eteenpäin emme lähde ilman koko joukkuetta millekään kiertueille. Hevosen hoitaja Annaleena Peippo (valittiin vuoden hevosenhoitajaksi 2019 Suomessa) on tärkein palanen. Hän vastaa paljon hevosen valmennuksesta ja hyvinvoinnista, mutta koronakaranteenien takia Ruotsin reissu ei tullut kyseeseen. Emmekä muutenkaan ole lähdössä ulkomaille tänä vuonna - emme Hugo Åbergsiin viikon päästä, emmekä esimerkiksi myöhemmin syksyllä Yonkers Internationaliin. Åbergsiin tuli kutsu St Michelin voittajana, mutta nyt ei tule reissua. Tähdätään korkeintaan kotimaisiin syksyn suurkisoihin Finlandia-ajoon ja SM:ään."

Tunnelma oli upea, mutta täyteen tyytyväisyyteen valmentaja Hulkkonen ei kuitenkaan hetken ainutlaatuisuudesta huolimatta yltänyt.

"Next Direction ei ennätyslukemista huolimatta ollut aivan täydellinen, vaan se arkoi jalkaansa kisan jälkeen. Pitää katsoa huomenna, mikä on jalan tilanne, mutta arvelen, että kyse on vuohisesta, jota olemme joutuneet jo hoitamaan Ruotsin jälkeen. Koitetaan hoitaa ruuna taas parhaimmilleen ja kilpailla sitten. Montaa starttia loppukaudella ei ole enää tulossa. Valloitetaan maailmaa sitten toivottavasti ensi vuonna - koko joukkueen voimin."

Terhi Piispa-Helisten

Ei huono. Ilmeet kertovat kaiken. Savolaistiimi valmentaja Timo Hulkkonen, Next Direction ja ohjastaja Iikka Nurmonen ovat taas omilla sekuntiluvuillaan.