Terno Grönstrand haastaa Salamakypärissä tosissaan

Salamakypärät-ohjastajakilpailusarja on puolivälissä tämän kauden osalta. Terno Grönstrand ohjasti St Michel -päivän osakilpailussa Hello Kentin kakkoseksi ja nousi samalla pisteen päähän kärjestä. MT Ravinetti selvittää, mikä mies on nuori Grönstrand?

Ville Toivonen

Terno Grönstrand, 23, on nuorten ohjastajalupausten Salamakypärät-kilpailussa pisteen päässä ykkössijasta viiden osakilpailun jälkeen.

Terno Grönstrand on osoittanut hevostyössä nuoresta iästään huolimatta, että sitkeys kannattaa. Salamakypäriin kurikkalainen pääsi vasta neljännellä pyrkimiskerralla, ja yritystä hän on osoittanut myös hevoshankinnassa Salamakypärät-lähtöihin.

"Härmän Salamakypärissä näytti pitkään, ettei lähtöä saada kasaan lainkaan", Grönstrand, 23, kertoo.

"Se oli suomenhevossarja, ja ajattelin että johan nyt on, kun ollaan kuitenkin varsinaisella suomenhevosseudulla. Soittelin ahkerasti, ja sain lopulta hommattua kuudelle kuskille siihen hevosen. Muutenkin olen jaksanut soittaa vaikka kuinka monelle, jotta saisin järjestettyä ajokin Salamakypäriin. En ole antanut periksi."

Grönstrand on melkoista hevosmiesten sukua.

"Isäni Albert Grönstrand ja äidinisäni Otto Salojensaari ovat hevosihmisiä, ja aina meillä on ollut hevosia. Minun suuntautumiseni alalle on ollut kyllä melkein alusta saakka selvää. Tällä hetkellä olen Jonny Länsimäen Suomen tallin vastaava, kun hän itse treenaa Ruotsissa. Saatiin järjestymään hänen tallinsa varsojen ja suomenhevosten valmentaminen niin kätevästi, että sain hevoset tähän Kurikkaan meille kotiin, eikä tarvitse käydä Jonnyn tallilla Ylistarossa asti pitkää työmatkaa. Se sopi kaikille hevosenomistajille. Meillä on tässä hyvät paikat mm. uittaakin hevosia näin kesällä."

Millaisia kokemuksia on tullut alkavalla ohjastajauralla?

"Mukavia kokemuksia. Mikkeli esimerkiksi oli hieno juttu. Oli upeaa olla kilpailuissa mukana tuollaisena suurpäivänä, ja itse kisakin meni hyvin. Hevosen saaminen ohjastettavaksi ei ollut helppoa, kun ei ollut sillä seudulla juurikaan kontakteja. Soittelin ahkerasti, ja esimerkiksi Hello Kentin valmentaja Olli Innanen oli alkuun yllättynyt soitostani. Kuitenkin vähän ajan päästä hän soitti takaisin, ja kysyi, että sainko jo hevosen siihen lähtöön? Niin se ajokki löytyi. Paras palaute oli, kun talliportista sisään ohjastaessa toinen omistaja otti kaulasta kiinni."

"Ehkä tässä nyt jotenkin on huomattu, että on tuollainenkin ohjastaja. Minulle tarjottiin jo lainaohjastettavaakin Mikkelin jälkeen, mutta se hevonen tuli karsittua lähdöstä. Tähän asti ohjastamiseni on tapahtunut lähinnä perheen omilla hevosilla, ja ajettavat Salamakypäriin ovat taas olleet kovan soittelun takana. Sunnuntain Timo Nurmos -kisaan sain ajokiksi To The Beginningin, jolla olisi tarkoitus jatkaakin Vermon Salamakypärissä elokuussa, jos kaikki menee hyvin."

"Olen tosi kiitollinen niille hevosten taustavoimille, jotka ovat ilmoittaneet hevosia meille nuorille. Siitä olemme saaneet tilaisuuksia ajaa kilpaa. Samoin Jonny Länsimäki on ollut isona apuna. Hän on neuvonut minua kilvanajossa. Olemme jutelleet ohjastamisesta paljon."

Terno Grönstrand ohjastaa sunnuntaina Riihimäen seitsemännessä lähdössä Timo Nurmos -oppilasohjastajamestarissa numerolla kaksi To The Beginning. Ravit alkavat kello 18 ja seiskalähtö ajetaan 20.10.

Uutista on korjattu kello 18:37: Jonny Länsimäen talli on Ylistarossa, ei Kauhavalla. Etunimen kirjoitusasu on myös nyt oikein.

Seuraava Salamakypärät -osakilpailu (6/10) ajetaan Vermossa keskiviikkona 12.8. Salamakypärien pistetilanne viiden osakilpailun jälkeen:

1. Riku Lehtonen 50 pistettä

2. Terno Grönstrand 49

3. Patri Filatoff 48

4. Niko Huuskola 45

5. Niko Riekkinen 41

6. Jesse Piirainen 40

7. Anette Antti-Roiko 30

8. Mats Havulehto 27

9. Vilja Kivinen 23

10. Toni Mäntyniemi 20

11. Kaisa Mikkola 11

12. Tino Paldan 6