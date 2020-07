Rähmälleen hiekkakentälle ja mitä sitten syntyy? Varsakuvakisan voitto

Jarkko Sirkiä

Oikealla Emili Varsalan kuva Ylväs (ääniä 385). Varsan on kasvattanut Laura Kajanto Hämeenlinnasta. Vasemmalla ylhäältä alas Monica Frostell: Kaksoset (319). Varsat omistaa Sonja Skogberg Raaseporista; Mari Kahilakoski: Prosecco (195). Varsan omistaa Heidi Stable Lappajärveltä ja alinna kunniamaininnan saanut tervolalaisen Ilmari Majurin kuva kasvatistaan Liisasta ja sen emästä Helkasta.

MT:n ja MT Ravinetin kuvakisa keräsi lähes pari tuhatta ääntä. Niistä viidenneksen vei kuva varsasta, joka lepäilee emänsä jalan vieressä iltavalossa.

Hämeenlinnalainen Emili Varsala kertoo, että Laura Kajannolle tupsahti heinäkuun alussa suomenhevosvarsa kesken iltapäivän ratsastustuntien vieressä olevalle laitumelle. Varsa saa nimen Ylväs ja sen isä on Lastun Leka.

"Pääsin sitä katsomaan vasta seuraavana iltana, kun emä Ypäjä Upea ja varsa otettiin kentälle liikkumaan. Siinä ne menivät ensin ympäriinsä, kunnes varsa päätti ottaa torkut", Varsala kuvaa.

"Makasin mahallani hiekassa, että pääsin samalle tasolle varsan kanssa. Objektiivi on aika pitkä, joten kuvan pystyi ottamaan ihan turvallisen välimatkan päästä. Oli siinä 10–15 metriä ainakin."

Varsala on käynyt vuosia Ratsastuskoulu Saajan Tallilla säännöllisesti ratsastamassa nuoria suomenhevosia, sillä hän asuu itse naapurissa. Usein mukana kulkee myös ammattitasoinen kameravarustus, sillä Varsala kuvaa paljon.

"Hevosista muotokuvia ja joskus omistajatkin ovat niissä mukana. Kilpailujakin kuvaan joskus."

"Laura minulle sitten vinkkasi tästä valokuvakisastakin."

Kuvaaminen on toistaiseksi harrastus, mutta Varsala toivoo sen muuttuvan jossain vaiheessa osatyöksi.

Toiseksi eniten ääniä keräsi niin ikään herkkä kuva kaksosvarsoista, jotka Sonja Skogbergin E.Kaunotar -tamma sai yllättäen. Kuvan otti Monica Frostell.

Kolmas oli Mari Kahilakosken nappaama kuva Prosecco -varsasta, joka yllätettiin emänsä Heidi Alen maitobaarista.

Kolme parasta kuvaa keräsi 47 prosenttia äänistä, joten ne olivat selvästi muita suositumpia.

Toimitus halusi lisäksi palkita kunniamaininnalla Ilmari Majurin kuvan Helkan Liisasta, joka tutustuu työhevosen elämään emäänsä Helkaa vapaana seuraten perunapellon äestyksessä.

Näin voittaneita kuvia arvioi MT:n kuvatoimittaja Jarkko Sirkiä, joka osallistui toimituksen raatiin yhdessä MT Ravinetin toimittajien Antti Pylkkäsen ja Riku Niittysen ja MT:n Kaijaleena Runstenin kanssa.

Voittajakuva kuului myös toimituksen ehdottomiin suosikkeihin tunnelmansa ja myös teknisen laadun suhteen.

"Tunnelma on siinä tärkein. Tasapainoinen asetelma, johon emän jalka tuo läsnäolon ja mittasuhteet", Sirkiä summaa.

"Kuva on otettu samalta tasolta varsan kanssa. Siinä on käytetty valo hienosti ja syväterävyys on kaunis."

Voittajakuvan tavoin myös kakkos- ja kolmoskuvat viehättävät toimituksen ryhmän arvion mukaan varmasti sellaisiakin, jotka eivät muutoin hevosia niin seuraisi.

"Kuva kaksosvarsoista on tasapainoinen ja siinäkin on kaunis valo herkkää tilannetta kehystämässä. Kolmoskuvassa taas on kerrassaan hauska tilanne, kun varsa on yllätetty emän kupeelta ruokailemasta", Jarkko SIrkiä arvioi.

Toimitus halusi myös nostaa kuvan työhevostammasta ja sen varsasta ainutlaatuisuutensa ansiosta.

Yhteensä ääniä annettiin 1 925 kappaletta. MT ja Mt Ravinetti keräsivät kuvia 13 viikon ajan huhtikuusta alkaen. Kilpailuun lähetettiin yhteensä 131 varsan kuvat, joista 13 valittiin äänestykseen.

Kuvat ovat edelleen verkossa nähtävissä, vaikka äänestys on päättynyt. Kuvien järjestys kertoo niiden saaman äänimäärän.

Voittajakuvan ottaja sai palkinnoksi kolmen kuukauden MT:n täyden tilauksen. Hän, toiseksi ja kolmanneksi eniten ääniä saaneet sekä kunniamaininnan saavuttanut kuvaaja saavat MT Ravinetin t-paidat sekä MT:n puffihuivin.

Kaikkiin voittaneisiin on oltu yhteydessä.