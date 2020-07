Lähdeniemi Finlandiasta: "Drole De Jet ei tulossa - tilanne silti herkullinen"

Vermon kilpailupäälliköllä Miika Lähdeniemellä on miinusuutisia Ranskasta: Drole De Jet, joka meni kesäkuussa täyden matkan 09,5 ja on voittanut kaksi kisaa sen jälkeen kovilla ajoilla, ei ole tulossa Pohjoismaihin. Finlandian tilanne on silti Vermon miehen mukaan tosi kiintoisa.

Terhi Piispa-Helisten

Drole De Jet oli viime vuoden Finlandia-ajossa kuudes. Tämä kausi on tuonut lisää vauhtia, mutta harmittavasti suunnitelmat ovat muuttuneet: Taustavoimat sanovat ei Pohjoismaiden turneelle.

Åbyn sportchef Jon Walter Pedersen oli ollut yhteydessä Drole De Jetin valmentajaan Pierre Vercruysseen tällä viikolla, ja uutiset olivat pohjoismaisittain huonoja. Ori meni kesäkuussa Vincennesissä 09,5 täydellä matkalla Face Time Bourbonin takana ja on tehtaillut voittoja ja kovia tuloksia sen jälkeen.

"Omistajat olivat päättäneet, että oriin on viisainta pysyä Ranskassa", Pedersenin kanssa keskustellut Miika Lähdeniemi kertoo.

"Drole De Jet olisi ilman muuta kiinnostanut, ja alustavana suunnitelmana oli, että se tulisi Åby Stora Prisin kautta kilpailemaan Finlandia-ajossa. Kuitenkin mahdolliset kuumat kelit ja pitkät kuljetukset olivat mietityttäneet taustavoimia. Ranskassa taitaa olla isopalkintoisia lähtöjä lähempänäkin heitä."

"Onneksi meillä on kuitenkin monenlaisia herkullisia vaihtoehtoja Derbyn yhteydessä 4.9. perjantaina ajettavaan Finlandiaan (1. palkinto 75000 euroa). Kotimaisetkin ovat kovia ja mielenkiintoisia juuri nyt. Next Direction ja Elian Web ovat jo kutsun saaneet. Helsinki-ajon 19.8. voittaja saa kutsun myös ja samoin Suurmestaruuden voittaja voi olla liki paikkaa, joten lähellä on, että puolet paikoista täytetään kotimaisin voimin. Vaihtoehtoja täältä löytyy, ja Staro Miami sekä Com Milton esimerkiksi voisivat olla kiinnostavia nimiä meille."

Entä ulkomaiset?

"Ecurie D. (uran ensimmäinen tappio eile: 4. Hugo Åbergs Memorialissa ajalla 10,0) olisi ehdottomasti huippukiinnostava edelleen, ja sen taustavoimat tietävätkin, että kutsu tulee, jos he ovat kiinnostuneita. Finlandia voisi sopia ainakin oriin kilpailuohjelmaan, sillä U.E.T. Grand Prixin karsinnat Solvallassa sunnuntaina 27. syyskuuta ovat sopivalla etäisyydellä. Sinnehän Ecuriella tähdätään, kun omistajat maksoivat oriin 20000 euron sakkomaksulla mukaan kisaan."

"Daniel Redénillä on nyt kiinnostavia tammoja, mutta emme tee ratkaisuja sinne suuntaan, ennen kuin Svensk Travsportin Propulsion-tuomiot tulevat ilmeisesti elokuun lopussa. Ranska voi olla vaikea suunta tässä vaiheessa, mutta onneksi Pohjoismaissa ja kotimaassakin on nyt runsaudenpulaa huipulle pyrkivistä ja siellä kilpailevista hevosista."