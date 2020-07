Sisukas SE-tamma valmiina haastamaan isompansa – "aina se on puolensa pitänyt"

Carolina Husu

Liina Koskinen huolehtii tarkasti Aurottaren hyvinvoinnista niin arjessa kuin kisareissuilla. Se saa Seinäjoen yön yli reissuun seuraneidiksi tallikaverinsa Karkki Rolsin, kun tamma ei ole matkannut usein pitkälle.

Kuninkuuskisojen päälähdöissä pienhevosia nähdään harvoin. Liptuksen kakkossija Kaustisella tulee mieleen heti. Myös vuoden 2008 ravikuningatar Velin Vinke oli pieni, mutta ylitti niukasti 148 sentin rajan.

Seinäjoella tammojen avausmatkan eturivistä kiihdyttää pieni ja sisukas Aurotar.

Tamman kokoon nähden sen kaksi viikkoa sitten juoksema 25,2 volttilähdöstä 2 620 metrillä onkin saavutus, jota jopa vaatimaton omistaja Matti Koskinen pitää hämmästyttävänä.

Ajalla Aurotar sivuaa Saaga S:n Suomen ennätystä.

"Kyllä se antoi uskoa, että myös kolmetonnia sopii", tamman kasvattanut omistaja-valmentaja toteaa.

Aurotar ei siis ole aiemmin juossut pisintä matkaa.

Varsinkin voltista Koskinen pitää omaansa Suomen nopeimpiin kuuluvana, ja auton takaakin vauhti kiihtyy hyvin (ennätys 22,6aly).

Valmistautuminen Seinäjoelle sujuu normaalilla tavalla. Maanantaina käytiin 50 kilometrin päässä Porin radalla, jossa kengittäjä Pertti Jankkari kävi ohjastaja Tuomo Ojanperän kanssa läpi tilannetta.

Ojanperä myös ajoi sillä, kuten hän yleensä tekee kerran, kun mennään normaalilla kahden viikon starttivälillä.

"Varmaan kaksi kertaa valjastan ennen reissua. Hyvin vaatimattomia ajoja, kunhan hiukan pysyy homma mielessä", Koskinen tuumi Porista palauduttuaan maanantaina.

Aurottaren menohalut tulevat esiin kotonakin. Sastamalan Kiikassa sijaitsevan tilan pellolta löytyy noin 500 metrin suora, jossa on käännöslenkki päässä.

"Siinä on välillä menty aika lujaa, kun tamma kuvittelee, että nyt saa päästää", Koskinen hymähtää.

Uinti on tuttua tällekin huipputammalle. Oma 50 metrin allas on käytössä lenkkien jälkeen, mutta enemmän virkistykseen kuin treeniksi.

"Kun oli helteet, niin käytiin joka päivä. Yöt Aurotar vietti ulkona."

Talviharjoitteluun on hyvät mahdollisuudet, kun metsästä löytyy mäkiä, joista yhdessä on 40 metrin nousu.

"Kunhan on vaan jääpolenta alla, niin se on hyvä ajaa."

Hevosen ehdoilla mennään. Matti Koskinen antaa tunnustuksen tyttärelleen Liina Koskiselle, joka on paljon mukana tamman valmennuksessa ja hoidossa.

Tarkkuutta ovat opettaneet terveyshuolet, jotka pilasivat kaksi viime kautta.

Ensin oli pitkäkestoinen virus ja sitten tuli hankosidevamma, jonka jäljiltä radalle palattiin marraskuussa.

"Viime talvi saatiin treenata ilman, että tuli takapakkia, tulokset näkyvät siinä", Matti Koskinen kertoo.

Väliin jo ehdittiin yrittää siirtoa siitosuralle. "Oman ja monen muunkin mielestä oli onni, ettei se jäänyt kantavaksi. Muutoin ei oltaisi nyt menossa Seinäjoelle", hän naurahtaa.

"Tämä on tiimipeliä. Jankkari lähtee autokuskiksi ja hoitaa kengät, Liina valjastuksen ja pesut. Tommi ajaa, eikä tarvitse siinä neuvoja. Minä ajan vain täällä kotona", Matti Koskinen painottaa.

Kun Aurotar ei ole pitkiä reissuja eläessään juuri tehnyt, se saa yöpymistä Seinäjoella vaativalle keikalle mukaan tallikaverinsa, nelivuotiaan Karkki Rolsin.

Aurotar on Matti Koskisen neljäs hevonen, mutta jo toinen, jolla ylletään Kuninkuusraveissa pääkisaan. Voikin sanoa, että onnistumisprosentti on Koskisella ainakin tässä mielessä kohdallaan.

"Aina se on puolensa pitänyt eikä ole väistellyt ketään. On toki joskus tuntunut, että kuinka tässä käy, kun viereisessä katoksessa on laitettu selvästi yli 160-senttistä oria samaan lähtöön", Koskinen kuvaa tammaa.

146 senttiä korkea Aurotar (Auraus – Ulvin Hovitar – Hovi-Ari) sai juoksijaksi I:n ja pienhevoskantakirjaan II-palkinnon.

"Tamman ravi on sujuvaa, mutta joutuu se toki menemään puolta taajempaan kuin moni kilpakaverinsa."

"Ja ravivarma se on. En muista, koska olisi laukannut kisoissa", Koskinen toteaa.

Kilpailutaulukko todistaa, että laukka sattui matkalle viimeksi Porin tapaninraveissa 2016. Uran 68 startissa merkintöjä on vain kuusi.

Edellisellä hevosellaan Veeran Turolla (Turo – Moriveera – Ero-Mori) Koskinen osallistui kuninkuuskisaan Vermossa 2017.

Ennätyksen 21,3 painellut ori teki pitkän tasaisen uran. Se tuli radalle nelivuotiaana ja kilpaili 15-vuotiskauden loppuun. Ori edusti Suomea vuonna 2012 Pariisin kylmäveriottelussa sijoittuen kakkoseksi.

"Se on tässä torpan mäessä mullan alla", Koskinen sanoo.

"Kun ei ollut siitokseen kysyntää, nähtiin parhaaksi luopua viime vuoden alussa."

Matti Koskiselle kuninkuuskisan pääsarjaan osallistuminen onnistuu jo toisella hevosella. Veeran Turon kanssa kisattiin Vermossa 2017, nyt on Aurottaren vuoro.