Terhi Piispa-Helisten

Parvelan Retu otti Pikkukunkussa jo 21. voittonsa.

Parvelan Retu jatkaa hämmästyttävää voittoputkeaan. 21. peräkkäinen voitto irtosi Pikkukunkussa Seinäjoella samanlaisella tyylipuhtaalla suorituksella kuin aiemmatkin.

"Tosi hallittua tekemistä. Ori oli vähän paineissaan ensimmäisellä tonnilla, mutta sitten se alkoisujua. Se on tosi hyvä kilpailija", analysoi ohjastaja Hannu Torvinen.

"En tiedä, koska syntyy samanlaista", orin osaomistaja ja valmentaja Petri Laine arvioi.

Retu on hypännyt sadan tamman edestä tänä vuonna ja nyt on Laineen mukaan kiintiö täynnä. Ori saa keskittyä Derbyyn, joka on vuoden päätavoite.