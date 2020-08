Mika Vihelän Martin De Bos siirtyi Philippe Billardille Ranskaan

Eeva Saha

"Vois ottaa tämän paikankin haltuun." Martin De Bos päivystää uudella tontillaan Normandiassa Philippe Billardin valmennuksessa.

Kalajokisen Vihelän Tuulilaukka Oy:n omistama ori Martin De Bos, 6, on voittanut peräti seitsemän kertaa Ruotsin 75:ssä Petri Puron valmennuksessa. Ruotsissa syntynyt 11,5 täyden matkan ennätyksekseen mennyt ori aloitti uransa voitokkaasti Tuija Irrin valmennuksessa Suomessa kolmevuotiaana.

Martin on nyt Normandiassa Philippe Billardin valmennuksessa ja Eeva Sahan hoidokkina. Billard on Ranskan valmentajatilastojen kärkinimiä. Hän valmentaa Haras de Ginain tilalla, jonka omistaa Fabrice Souloy perheineen. Souloy sai 2017 Pohjoismaista 10 vuoden valmentajakiellon hänen hevostensa annettua kiellettyä kobolttia sisältäviä näytteitä. Souloy menetti valmentajalisenssinsä myös kotimaassaan, ja Haras De Ginain valmennustoiminta on nyt Billardin vastuulla. Billardin tallissa on Sahan lisäksi toinenkin suomalainen työntekijä, mm. Timo Nurmoksen valmentaman derbyvoittaja Target Hossin hoitajana tunnetuksi tullut Vilja Paunonen.

Pääset tästä vajaat 1,9 miljoonaa kruunua tienanneen Martin De Bosin tietoihin.

Martin De Bos on kotiutunut hoitajansa mukaan hyvin Normandiaan.

"Kaikki on muuten hyvin, paitsi että ori yskähteli viime viikolla", Eeva Saha kertoo.

"Se ei ole ollut kuumeessa, mutta pieni treenipaussi tuli, ja starttaamiseen menee joitakin viikkoja. "