Tupamäki: Hetviina tuntuu palautuneen - ehkä startti jo Ylivieskassa

Hetviina ei ehtinyt mukaan kuningatarkilvan pitkällä matkalla ja ote seppeleestä kirposi. Mikä on tamman vointi, kun kolme yötä on nukuttu?

Terhi Piispa-Helisten

Tässä vaiheessa tilanne oli lupaava Hetviinalle ja Antti Tupamäelle. viikonloppuna. Tamma puristaa rehtiin tapaansa lyhyen matkankin ykköseksi.

Kolmannella matkalla Hetviina jäi toisaalta tukaliin asemiin, eikä ennättänyt enää tarpeeksi lähelle kärkeä. Suurempi ongelma oli kuitenkin, että ravi oli vaikeaa, ja Antti Tupamäen oli keskityttävä lähinnä pitelemiseen, että tamma sai kuningatarkilpaan kolmannekin ehjän suorituksen.

"Heti tunsi päätösmatkalla, että nyt ei ole enää yhtä letkeää menoa", Antti Tupamäki kertoo.

"Toinen takanen oli väsynyt, eikä paketti tahtonut pysyä kasassa. Jos sen olisi tiennyt, olisi voinut ottaa eturivin ja hakeutua sisäradalle, mutta etukäteen tamma tuntui tosi hyvältä. Jalka oli arkakin kisan jälkeen, mutta kotona kaikki on vaikuttanut olevan sittenkin kunnossa. Se oli väsymistä, mutta mitään vammaa ei näytä tulleen. Setä (eläinlääkäri) Antero Tupamäkikin kävi tässä, ja totesimme, että ainakin laitumella liikkuminen oli täysin tasapainoista. Ajossa tamma ei ole käynyt, mutta tänään olisi tarkoitus mennä uittamaan."

Jatkoa lienee aikaista suunitella?

"Joo, katsotaan viikonloppuna millaista liikkuminen on juoksutreenissä, mutta tunne on se, ettei mitään taukoja tarvitse tulla. Puolentoista viikon päästä Ylivieskassa on Helätin-ajo tammoille, ja se on mahdollinen - samoin viikko siitä Jyväskylässä on Killerillä tammalähtö. Parhaimmillaan Hetviina on kyllä niin vahva, että melkein tekisi koittaa jossain kisassa jopa oriita vastaan. Hevosen mukaan tietenkin mennään eli suunnitelmat muotoutuvat ajan mittaan."