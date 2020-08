Derbytoivo Always Ready siirtyi Hannu Laakkosen valmennukseen

Huippulupaava Always Ready on siirtynyt Tuomas Korvenojan valmennuksesta Hannu Laakkoselle Lahteen.

Ville Toivonen

Hannu Laakkonen on Derbyyn tähtäävän Always Readyn uusi valmentaja. Tuomas Korvenoja valmensi oritta toissapäivään saakka.

Derbyn karsintoihin on enää 20 päivää, joten nelivuotiaan siirtyminen toiseen talliin tulee yllätyksenä. Neljä ykköstä seitsemässä startissa ottanut ori on jättilupaus, mutta Derbyyn liittyy nyt kysymysmerkkejä. Always Readyn omistaa ja on kasvattanut Mikko Laakkonen, eli hevonen on siirtynyt hänen veljensä valmennukseen. Mikko Laakkosella on edelleen useita muita hevosia Tuomas Korvenojan valmennuksessa.

"En voi kertoa mitään muuta asiasta, kuin että Always Ready tuli toissapäivänä", Hannu Laakkonen sanoo.

"Olen ravivalmentaja, eikä tuollaisesta hevosesta voi kieltäytyä - sehän on jättimäinen lahjakkuus. En usko, että Mikko haluaa kommentoida siirtoa millään tavalla. Derbyyn tulee nyt valitettavasti ehkä liian kiire. Se tuli muuten hyvässä kunnossa, mutta kurkku on kipeä. Eläinlääkäri Antti Kinnunen tähysti sen eilen, eikä siellä näyttänyt hyvältä. Joskin tulehdus ehkä on menossa poispäin. Kuitenkin nyt täytyy ottaa rauhassa, tähystellä uudelleen tasaisin välein ja toivoa parasta. Voi hyvin olla ettei ehditäkään Vermoon. Hevonen on kuitenkin hyvä, ja sillä voi olla tulevaisuudessa edessä mitä vaan, esimerkiksi myöhemmin syksyllä UET Grand Prix, johon se on maksettu."

