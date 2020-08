Irrillä ja Kaijalla Licence Holderin manttelinperijä?

Anu Leppänen

Joni-Petteri Irri ja Jenni Kaija hakevat Andofaxista heidän käsissään montén Suomen mestariksi kehittyneen Licence Holderin seuraajaa. Licence Holder otti kaiken kaikkiaan raviratsastuksessa 25 voittoa. Uran ykkössaldo oli yhteensä 29.

”Andofax tuli meille Cyril Rocherin kautta. Ruuna on ollut meillä nyt kuukauden – puolitoista. Etsimme uransa lopettaneelle Licence Holderille Ranskasta seuraajaa, ja tämä alkoi kiinnostaa. Muitakin ehdokkaita oli”, Joni-Petteri Irri taustoittaa.

”Ruuna on liisattuna meille. Se palaa kilpauransa jälkeen takaisin ranskalaisomistajalleen. Andofaxin pitäisi mennä sekä montéssa että kärrylähdöissä, varsinkin pitkällä matkalla.”

10-vuotiaan Andofaxin avaus Suomessa tapahtuu tiistaina kärrylähdössä, Forssan keskipitkän matkan voltissa Irrin ohjastamana.

”Mulla on hevosesta mukavat fiilikset. Sen terveydentila on hyvä, ja se on hienon näköinen yksilö. Treeneissä Andofax on mennyt näppärästi, oikein juoksijan tuntuinen hevonen, eikä mikään tasavauhtinen tamppaaja.”

Irri lisää, että Andofax on kisannut lähinnä Ranskan pienemmillä raviradoilla. Kummajaisuus on se, ettei ruuna ole koskaan startannut auton takaa.

”Ruuna voitti viime vuonnakin viisi kertaa. Se siinä lopulta iskikin silmään, kun Andofaxin sijoittumisprosentti oli niin kova. Kyllä siellä Vincennesin ulkopuolellakin riittää tasoa”, Irri linjaa.

Harrastajavalmentaja Cyril Chenun tallissa vaikuttanut Andofax on kilpaillut yhteensä 70 kertaa. Voittoja ruuna on ottanut 13 kappaletta, ja himmeämpiä totosijoja on kertynyt yhteensä 20. Pitkän matkan voltin Andofax on painellut parhaimmillaan 14,6. Kyseinen ennätys syntyi viime kaudella.

Tästä Andofaxin tarkempiin tietoihin.