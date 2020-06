Monté-menestyjä Licence Holder jää eläkkeelle — päätöksen taustalla yli vuosi sitten tapahtunut loukkaantuminen

Anu Leppänen

Yksi Licence Holderin uran kohokohtia oli montén SM-finaalin voitto Mikkelissä 2017.

Takavuosien monté-menestyjä Licence Holder lopettaa uransa ja jää eläkkeelle. Sekä Suomen- että Pohjoismaiden mestaruuteen yltäneen ruunan viimeiseksi startiksi jäi 15.6 Turun Metsämäessä ajetut lämminveristen montén SM-karsinnat. Lopettamisen taustalla on valmentajana ja omistajana toimivan Joni-Petteri Irrin mukaan reilu vuosi sitten tapahtunut loukkaantuminen, jonka takia hevonen pysyi suurimman osan vuodesta 2019 pois kilparadoilta.

"Nuljuluun murtuma siinä tuli. Hevonen operoitiin, oli koko kesän laitumella ja viime syksynä alettiin taas treenaamaan."

Kilparadoille hevonen palasi maaliskuussa. Ravi ei kuitenkaan kulkenut enää entiseen malliin. Mittavasta hoidosta huolimatta hevosen tuloskunto ei osoittanut merkkejä paluusta entiselle tasolle. Lopulta tallilla päätettiin laittaa piste Licence Holderin menestyksekkäälle uralle.

"Hevonen on tehnyt niin hienon uran montén parissa, että päätimme olla enempää kiusaamatta sitä. Meillä on Licence Holderilla kotona karsina katsottuna, minne se pääsee viettämään eläkepäiviään. Sillä on sitten kesän aikana pieniä varsoja seurana."

Licence Holderin uran kokonaisvoittosummaksi muodostui 226 624 euroa. Yhteensä ruunalle kertyi uran aikana startteja 104 kappaletta, joista 29 päättyi ensimmäiseen sijaan. Pelkät monté-lähdöt mukaan lukien startteja kertyi 53 kappaletta, joista saaliksi jäi 25 voittoa. Voittosummia montésta uran aikana kertyi 80 792 euroa. Licence Holder voitti muun muassa 100 000 kruunun ykköspalkinnon Bergsåkerin monté-raveissa vuonna 2018.

Vuonna 2009 ruotsissa syntynyt hevonen siirtyi vuonna 2016 Irrin omistukseen, jolloin Licence Holderilla kilpailtiin pääasiassa monté-lähdöissä. Ruunan monté-menestys tuli tuolloin omistajallekin yllätyksenä. Hevonen oli vauhtikestävä, ja otti ylivoimaisia voittoja pitkiltäkin takamatkoilta. Sinnikkyys oli kuitenkin Licence Holderin suurin vahvuus.

"Hevonen antoi aina kaikkensa, koskaan ei jättänyt mitään varastoon", Irri toteaa.

Irri muistuttaa, ettei vanhan hevosen ole koskaan helppoa tehdä paluuta kilparadoille pitkän loukkaantumisen jälkeen. Licence Holder oli myös ennen loukkaantumista selvinnyt koko monté-uransa ilman minkäänlaisia haavereita, mikä ei ole itsestäänselvyys.

"Tämäkin oli vain harmillinen luunmurtuma, joka ei millään tavalla liittynyt esimerkiksi rasitukseen. Huono askel vaan sattui."

Suurimman osan Licence Holderin monté-urasta hevosen ohjastajana toimi Jenni Kaija.

Miika Lähdeniemi

Licence Holder ja Jenni Kaija kilpialivat myös ulkomailla. Kuva Åbyn radalta Ruotsista.