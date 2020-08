Tähtitamma Double Exposure tulossa Finlandia-ajoon – jos korona ei kaada suunnitelmia

Kuva: Antti Savolainen

Puolet uransa 46:stä startistaan nimiinsä vienyt Double Exposure on tulossa Finlandia-ajoon, mikäli vain korona ei sotke suunnitelmia. Double Exposuren tuorein meriitti on heinäkuun lopulla ravatun Hugo Åbergs Memorialin voitto.

Kilpailujärjestäjät elävät koronatilanteen vuoksi epävarmoja aikoja. On hämärän peitossa, miten ulkomailta, esimerkiksi Ruotsista, pääsee tulevina viikkoina kulkemaan Suomeen. Finlandia-ajo ravataan perjantaina 4. syyskuuta.

”Maanantaina sovittiin Daniel Redénin kanssa, että Double Exposuren kutsu julkistetaan tiistaina. Sitten tuli maanantai-iltana tieto näistä pakkokaranteeneista, ja halusin ottaa aikalisän siihen, että saadaan selvyyttä, minkälaisia nuo pakkokaranteenit ovat. Reilumpaa on pystyä kertomaan hevosten taustajoukoille, onko ylipäätään mahdollista päästä paikalle ja millaisin reunaehdoin”, sanoo Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi.

”Siitä lähdetään, että kansainvälistä lähtöä pystyttäisiin kasamaan ja Double Exposure on tottakai tervetullut.”

Aiemmin Vermosta annettiin ymmärtää, ettei Daniel Redénin hevosia tänä vuonna kutsuta Finlandia-ajoon Propulsion-kohun vuoksi.

”Se oli osittaista väärinymmärrystäkin, kyseessä oli enemmän tämmöinen aikataulullinen asia. Sitäkin on seurattava, että koska tulee niitä ratkaisuja Propulsion-tapaukseen. Ja kun on syytä olettaa, että niitä ei ole tällä haavaa tulossa, ja nyt eletään sitä maailmaa, että häntä (Redéniä) ei ole mistään tuomittu. Me olemme kisajärjestäjiä, emme tuomioistuin, sen myötä tulimme tähän päätökseen.”

Tulevat päivät ovat Finlandia-ajon lähtölistan muovautumisen kannalta ratkaisevia.

”Torstaina toivon hallituksen tiedotustilaisuudesta lisäinfoa, tuleeko ylipäätään pakkokaranteeneja, jos tulee, minkä muotoisia ne ovat. Jos tilanne jatkuu sellaisena kuin se on nyt, että työmatkojen puitteissa pystyy Suomeen tulemaan, silloin jatketaan kansainvälisen lähdön kasaamista.”

”Toivottavasti mahdollisimman pian tulee lisätietoa. Aikaikkuna on aika kapea, haluaisin olla kutsujen kanssa aikaisin liikkeellä. Ylimääräisiä päiviä ei valitettavasti ole. Epävarmuudessa elämistä tämä on, kun tapahtuma on jo aika lähellä. Kansanterveys on kuitenkin tärkeämpää kuin kansainvälisyys.”

Lähdeniemen mukaan selvää on se, että Finlandia-ajo tulee tänä vuonna olemaan joko kotimaisin tai pohjoismaisin voimin käytävä kamppailu.

”Ranskan osalta ei pystytä ketään saamaan. Varmasti joka tapauksessa mennään Pohjoismaisin voimin, jää nähtäväksi tarkoittaako se sitten pelkästään suomalaisia vai mahdollisesti myös ruotsalaisia, norjalaisia ja jopa tanskalaisia.”

Helsinki-ajo on yksi askelmerkki tiellä Finlandia-ajoon. Ensi keskiviikkona ravattavan Helsinki-ajon voittaja saa automaattisesti kutsun Finlandia-ajoon. Helsinki-ajon lähtölistat valmistuvat myöhemmin tänään.

”Tottakai muillakin kuin voittajalla on näytön paikka, kaikki hyvät suoritukset noteerataan”, Lähdeniemi kommentoi.

Finlandia-ajoon ovat kutsun jo saaneet Next Direction, Elian Web, Le Gros Bill ja Double Exposure.