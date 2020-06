Tapaus Propulsion: 5 avointa kysymystä

Ville Toivonen

Daniel Redénin ja Propulsionin voitonjuhlat vaihtuivat äärimmäisen vakavaan vilppiepäilyyn.

Kaikkien huulilla on nyt monta kuumaa kysymystä, jotka suorastaan huutavat vastauksia:

1 Miksi Propulsion sai kilpailuoikeuden, kun se aikanaan tuotiin Ruotsiin?

Se, ettei tietoa etujalkojen hermokatkaisusta kirjattu Propulsionia myytäessä huutokauppaluetteloon, selittyy myyjän intresseillä ja markkinatalouden laeilla. Mutta että hevonen rekisteröitiin kilpahevoseksi Ruotsiin, vaikka tieto hermokatkaisusta oli olemassa ja tiettävästi myös vientisertifikaatissa, tuntuu täysin käsittämättömältä. Vahinko vai tahallinen vahinko Svensk Travsportissa, nyt kysytään.

2 Tiesivätkö ostaja ja/tai valmentaja Propulsionin hermokatkaisusta?

Eläinlääkärinlausunnoista on saatu lukea, että hermokatkaisua on hevosessa jälkeenpäin tutkimuksilla vaikea havaita. Mutta ostivatko miljardööriomistaja ja hänen yksityisvalmentajansa hevosen, toivatko he sen Ruotsiin ja kilpailuttivatko he sitä tosiaankin tietämättöminä tehdystä, kilpailemisen Pohjoismaissa estävästä operaatiosta? Jos ostivat ja toivat, niin eikö asia selvinnyt heille myöhemminkään? Valmentajavastuuta tietämättömyyskään ei toki poistaisi.

3 Miksei Svensk Travsport selvittänyt asiaa jo aikaisemmin?

Propulsionin valmentaja kertoi ruotsalaiselle Travronden-lehdelle kuulleensa hermokatkaisua koskevista huhuista ensi kertaa viime vuonna ST:n turvallisuusvastaavalta. ST:ssä siis oli epäily, mutta miksei se selvittänyt asiaa loppuun asti? Norjalaistoimittajalla ei ollut ongelmaa saada asiaa selville julkisilta kanadalaisilta verkkosivuilta, joten tieto olisi ollut helposti ST:nkin saatavilla.

4 Miksi asia tuli julki juuri nyt – kaksi päivää Elitloppet-voiton jälkeen?

Julkisuuteen on kerrottu, että tieto hermokatkaisusta tuli sattumalta netissä vastaan norjalaistoimittajan etsiessä taustatietoa Propulsionista artikkeliaan varten. Oli kuitenkin verraton sattuma, että tällainen taustatieto löytyi juuri sen jälkeen, kun Norjassa syntynyt hevonen oli sijoittunut toiseksi Propulsionin jälkeen? Herää epäilys, olisiko toimittajaa sittenkin vinkattu?

5 Mitä seuraavaksi?

Propulsion ehti kilpailla ennen ”kiinni jäämistään” Euroopassa noin 4,5 vuotta ja juosta palkintorahoja yli 3 miljoonaa euroa. Mitätöidäänkö kaikki sen suoritukset, peritäänkö maksetut palkinnot takaisin ja jaetaanko ne uusiksi, kuten maalaisjärjellä oikeudenmukaiselta tuntuisi?

Median selvitettyä itse asian – sen, että hermokatkaisu on tosiaankin tapahtunut – muutamassa päivässä ST:n selvitettäväksi jäi lopulta ”vain”, kuka tai ketkä ovat syyllisiä, ja kuka kantaa tapahtuneesta vastuun? Kun myös ST on asiassa osallisena, selvitystyötä jatkanevat ennen pitkään viranomaiset. Loppuviimeksi edessä lienee pitkä ja kallis oikeusjuttu.

Vain yksi on varmaa: kyseessä on kaikkien aikojen raviskandaali.

