Facebook-löytö Pertturi yllätti kotijoukkonsakin: "Voiko tämä olla totta?"

Elina Paavola

"Liian paljon mukavoo on jo ihanoo". Savolaissutkautus kuvannee tuulettavan Tuomas Pakkasen ja Roni Waarnan tuntoja, kun Pertturi voitti ruunaruhtinaan tittelin ruunakunkkareissa.

"Voiko tämä olla totta? Ei tätä voi vielä käsittää."

Näitä kahta paljon kertovaa lausetta kuului tuoreen ruunaruhtinaan "hoviväen" suusta vielä hyvä tovi lauantain ratkaisumatkan jälkeenkin. Tuore sankari seisoi vierastallin käytävällä, kun omistaja Heidi Waarna sekä Saara Kotisaari käärivät sille jäitä jalkoihin.

"Pari yötä on mennyt niin vähillä unilla, että pää meinaa olla jo muutenkin sekaisin. Ja nyt vielä tämä pitkän matkan voitto. Todellakaan ei odotettu tänään voittoa, ei tätä vielä oikeasti meinaa ymmärtää", Waarna pudisteli päätään.

Hän omistaa 10-vuotiaan Pertturin yhdessä puolisonsa Roni Waarnan kanssa, joka on hevosen vastuuvalmentaja. Pertturin päätyminen heille oli vahvasti sattuman värittämää.

"Alkuvuodesta katsoin yhdessä Facebookin keskusteluryhmässä, että tämmöinen hevonen on myynnissä. Vähän oltiin siinä haeskeltu hevosta, jossa voisi olla ideaa, ja joka voisi hyötyä meidän kuntoutus- ja valmennusmenetelmistä. Kun tämä tuli silmille, sanoin Ronille, että nyt olisi hyvä hevonen myytävänä. Roni sitten soitti Suonperän Janille ja lähti aamulla hakemaan hevosta."

Tammikuussa Waarnojen omistukseen siirtynyt ja Kiuruvedelle muuttanut Pertturi on ollut hyvän hevosen maineessa ikänsä. Villiarin ja Tupla-Tuiskun pojan ovat kasvattaneet Kati ja Akseli Kanala Halsualta. 4-vuotiaana se oli toinen Kriteriumissa. 5-vuotiaana se voitti Ilkka-ajon. 6-vuotiskausi oli välivuosi vain kolmella startilla. 7-vuotiaana ruuna nousi valiojuoksijaksi ja parilla seuraavalla kaudella väläytteli lahjojaan, mutta oli yleensä ennemmin rahasijoilla kuin aivan kärjessä.

Tällä kaudella yhdeksän starttia on tuonut viisi voittoa ja 25 000 euroa palkintorahaa.

"Vasenta etujalkaa vähän hoidettiin, kun Pertturi tuli meille. Se on kävellyt paljon vesimatolla, sitä on hierottu ja laseroitu. Paljon on ajettu metsäteillä lenkkejä ja hiitillä käyty aika vähän"; Heidi Waarna kertaili yhteistä taivalta Pertturin kanssa.

"Sellainenkin hauska sattuma tässä on, että Pertturin entinen tallikaveri Aika-Sisu on taas sen kanssa samassa tallissa. Hankin sen kokonaan itselleni ja sekin on nyt Waarnojen luona", Saara Kotisaari kertoi.

Heidi Waarna kuntouttaa hevosia työkseen. Kotisaari antaa työlle täyden tunnustuksen.

"Tyttäreni kilpaponi sai hankosidevaivoihinsa siellä oikein hyvää hoitoa. Se on pystynyt taas kilpailemaan kansallisella tasolla."

Pertturi ratkaisi voiton lauantaina perjantain tapaan ravakalla loppukirillä. Toisella yrityksellä matkaan päässyt 2 600 metrin ryhmäajo taittui kilometriaikaan 1.25,8. Toiseksi ehti Hvalstad Odin, joka selostaja Antti Pylkkäsen osuvasti kiteyttämänä piti "vetää käyntiin" eli juoksuttaa auton perään taluttaen. Se oli myös kokonaiskilpailun toinen 1,4 sekuntia Pertturille hävinneenä. Kolmas oli Josveis, joka laukkasi pahoin lähtökiihdytyksessä. Se oli myös kokonaiskilpailun kolmonen.

"Tämä tapahtuma on kehittynyt vuosi vuodelta. Se on tuonut hyvin esille kansainvälistä kylmäveriurheilua myös Ruotsin puolella", normaalioloissa ahkerasti Ruotsissa kilpaileva Pertturin ohjastaja Tuomas Pakkanen kiitteli voittajahaastattelussa.

