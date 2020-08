Propulsionin päätös venyy luvatusta elokuun lopusta

Anu Leppänen

Minä olken ainakin syytön. Propulsionin uran viimeinen vääntö käydään kabineteissa. Saako ori säilyttää voittonsa ja juoksemansa yli 3 miljoonan euron palkintorahat?

Ratkaisun venyminen koskettaa esimerkiksi neljäs syyskuuta ajettavaa Vermon Finlandia-ajoa, johon ulkomaiseksi päätähdeksi on kutsuttu Propulsionin tallikaveri Double Exposure. Näiden valmentajaa Daniel Redéniähän uhkaa Propulsionin tapauksesta sanktiot, sillä Ruotsin ravisäännöissä sanotaan jokseenkin näin: "Valmentaja on vastuussa siitä, että hänen starttiin ilmoittamansa hevonen on oikeutettu kilpailemaan." Elitloppetin jälkeen on osoittautunut, että Propulsion ei ole sitä ollut missään vaiheessa viiden vuoden ajastaan Euroopassa.

Tosi suuri vastuulllinen tapauksessa on myös Ruotsin keskusjärjestö Svensk Travsport, joka on hevosen päästänyt kilpailuihin mukaan. Tämä siitä huolimatta, että tuontipapereissa lukee selvällä amerikan kielellä, että hevonen on hermovaimennettu, mikä tarkoittaa, ettei kilpailuoikeutta eurooppalaisilla säännöillä ole.

Tapauksen tultua julki ST:on aivan korrektisti hankkinut tapaukseen ulkopuolisen selvitystahon, mutta nyt jo valmiiksi huippukiusallinen tapaus on venymässä entisestään. Ruotsin ravimedia Travronden kertoo eilisessä nettiuutisessaan, että ratkaisua on odotettavissa aikaisintaan syyskuun alussa eli juuri Finlandia-ajon aikaan. Ja haiskahtaa siltä, että päätös saattaa venyä tuostakin.

ST:n toimitusjohtaja Maria Croon puolustelee venymistä tapauksen laajuudella.

"Tapaus menee niin monta vuotta taaksepäin ja koskee niin montaa ihmistä, että sen tutkiminen vaatii aikaa", vetoaa Croon Travrondenin mukaan.

"Tutkimus on loppuvaiheessa."

MISTÄ ON KYSYMYS?

-Stall Zet ja sen valmentaja Daniel Redén huusivat Propulsion nimisen nelivuotiaan oriin elokuun toisen päivän Meadowlandsin Tattersalls -huutokaupasta 210000 dollarilla. Huutokauppatiedoissa ei ollut mitään Euroopan sääntöjen vastaista esillä. Hevonen on juossut tähän päivään mennessä yli kolme miljoonaa euroa palkintorahoja vanhan mantereen ravien huipulla.

-Elitloppet-voiton 2020 jälkeen norjalaismedia nosti esiin, että Propulsionille olisi tehty ns. hermokatkaisu etujalkoihinsa syntymämaassaan Amerikassa. Tällaisilla hevosilla kilpaileminen on Euroopan raveissa kiellettyä - se on sitä Amerikassakin nykyään.

-Propulsionin tiedoista löytyi kyseinen operaatio jopa vientisertifikaatista ja Amerikan keskusjärjestön tiedoista muutenkin eli sen kilpailuoikeus on annettu alunperin viisi vuotta sitten Ruotsin keskusjärjestössä väärin. Juostut miljoonat eurot ovat tämän perusteella menneet väärään osoitteeseen. Samoin oritta on käytetty siitoksessakin paljon, mikä on kyseisen operaation läpikäyneeltä hevoselta myös kiellettyä.

-On sanottu, että hermovaimennus tai -katkaisu on jopa dopingiakin arvelluttavampaa. Joidenkin arvioiden mukaan Propulsionilla esimerkiksi on pystytty ajamaan kaikkin nämä vuodet ilman etukenkiä hankalissakin olosuhteissa juuri tämän operaation vuoksi.

-Kävi ilmi, että jo reilu vuosi sitten ST:llä oli vihiä asiasta, kun se valtuuttamat kaksi eläinlääkäriä kävivät tutkimassa Propulsionin etujalkoja ja totesivat niissä olevan tuntoa. Kuitenkin tunnon löytyminen on toissijaista, sillä säännöissä lukee yksiselitteisesti: hermokatkaistulla hevosella ei ole kilpailuoikeutta.

-Joissain harrastehevosten tapauksissa hermokatkaisu voi olla hyvinkin humaani ratkaisu hevosen kipujen lievittämiseksi. Iso monta sataa kiloa painava eläin seisoo kroppaan nähden ohuiden jalkojensa varassa, ja kivut voivat olla sietämättömät. Kilpailutoiminnassa tällainen hermokatkaisu sen sijaan on täysin kiellettyä sekä totaalisen arvelluttavaa.

-Svensk Travsport aloitti asiasta tutkinnan kesäkuussa - ratkaisu luvattiin elokuun loppuun. Eilen kerrottiin, että tapauksen ratkaisu venyy. Eilisen uutisen kertoi ensimmäisenä Expressen-lehden nettisivu. LINKKI.

Tästä pääset vastaavaan Travrondenin uutiseen.