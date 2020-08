Janita Antti-Roikolla uusia ässiä hihassaan?

Carolina Husu

Montén menestysnimi Janita Antti-Roiko on saanut talliinsa vahvistuksia. Tässä Antti-Roiko poseeraa kolmevuotislupauksensa Ashley Facen kanssa.

Mäntyharjulla treenaava Janita Antti-Roiko on saanut valmennukseensa Strillozzo Jetin ja Selahin.

Näistä ensin mainittu tunnetaan vakuuttavista vauhtivaroistaan. 9-vuotias italialaisruuna on voittanut urallaan 18 kertaa ja tienannut liki 64 000 euroa.

Antti-Roikolle Strillozzo Jet muutti omistajaltaan Mikael Lindgreniltä.

”Hevonen tuli tänne viime viikolla. Ruuna on kunnossa, hienon näköinen ja terve. Takana on omistajan ajatus siitä, että kokeillaan ruunalla laskea näitä monté-lähtöjä, mitä syksyllä on vielä tarjolla”, Antti-Roiko kertoo.

Hän jatkaa, että montén testihiitti on takana.

”Ajoin napakoita vetoja, eikä hevosessa ollut moitteen sijaa. Kyllä sen mun mielestä pitäisi menestyä montéssa.”

Menohaluisella Strillozzo Jetillä on usein ajettu aktiivisesti eteenpäin.

”Kyllä strategiat kävivät selväksi, kun katsoin pari Strillozzo Jetin juoksua.”

Antti-Roikon ja Strillozzo Jetin ensimmäinen yhteinen kisa on edessä jo perjantaina Forssan Toto65-kohteessa. Ohjat tosin ottaa käsiinsä Jonna Hottinen, kun Antti-Roiko luotsaa toista treenattavaansa Daddy Boyta.

”Forssan startin jälkeen tiedetään sitten enemmän. Ilmoitin ruunan mukaan, kun mulla oli Daddy Boy menossa paikalle ja startti on tässä lähellä.”

Selah on 5-vuotias tamma, jonka tili on karttunut 18 510 eurolla. Voittoja on tullut kolme kappaletta. Aiemmin Kimmo Aholalla vaikuttanut Selah on kokeillut rahkeitaan myös montéssa.

”Tammassa on vähän hoitamista, mutta tarkoitus on mennä montén ohella myös kärrylähtöjä. Selah on iso, komea tamma, jolla on vielä vuosia edessä”, Antti-Roiko kuvailee.