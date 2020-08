Derby-karsinnat sen kertoivat, Mascate Match saa finaalissa hurjan haasteen

Tomi Kaminen

Vruuum! Kari Rosimo kaasutteli Always Readyllä omille teilleen. Voitto tuli niin hulppealla tyylillä, että finaalissa Mascate Matchkin saa olla oriin kanssa varuillaan.

Suuri Suomalainen Derby:

1.karsinta

Kiihdytyksessä keulaan latasi lupia kyselemättä American Hero. SE-ori Morris kiertyi kupeelle maili ennen maalia. Jo viimeksi yhteen iskenyt duo oli jälleen kaksi ensimmäistä maalissa, mutta järjestys muuttui. American Hero vastasi varmaan voittoon ennen urheasti otellutta Morrista. Derbyn karsinnoista meni kaksi parasta loppukisaan.

Jossiteltavaa jäi kaiken saamansa kiritilan hanakasti hyväkseen käyttäneellä ja lopussa kiinni jäänneellä Galway Girlillä. Kriterium-voittaja Raskolnikov Fridon loppuvedossa ei ollut tauolta parasta tehoa, joskin juoksunkulkukin oli oria vastaan.

Iivari Ingves toimitti radalla illan voittajahaastattelut. Antti Teivainen kertoi seuraavaa:

”Oli tarkoituskin satsata lähtöön. Keula saatiin yllättävän helposti. Hevonen käyttäytyi hyvin, eikä painanut.”

”Viimeisellä takasuoralla Juha (Utala, Morriksen ohjastaja) alkoi käskeä omaansa ja määkin annoin omani mennä. American Hero piti varmaan voittoon.”

2.karsinta

Alkuerä oli Derbyn suurimmalle ennakkosuosikille Mascate Matchille helppo nakki. Tähtitamma avasi vaivatta keulaan, sai vetää matkalla haluamaansa vauhtia ja lähti loppusuoralla lentoon kuin lintu kämmeneltä. Näin myös toinen karsinta meni Pekka Korven treenattavalle.

Himoitun juoksupaikan Mascate Matchin takana itselleen puolustanut Muckelymimmy seurasi upeasti toiseksi saamatta kunnolla edes kiritilaa. Jari Aution ohjastettava oli koko matkan tulta ja tappuraa, jopa niin, että Pekka Korpi sai takanaan pullanneelta tammalta tahtomattaan niskahieronnan.

”Eihän se kivalta tunnu, kun kypärä tippuu silmille. Parisataa metriä piti ajaa alussa reipasta, sitten saatiin olla rauhassa”, Pekka Korpi kommentoi voiton jälkeen.

3.karsinta:

Kiihdytyksessä otti roolia Pekka Korven Arctic Emma, joka ampui kasiradalta keulaan. Pian vetojuhdaksi eteni Skyfall Shine. Kiivaan alkurynnistyksen jälkeen tahti tasaantui merkittävästi. Johtavan vierelle marssi suosikki Main Stage, jolla oli aika ajoin – varsinkin viimeisellä takasuoralla ja maalisuoralla – vaikeuksia ravinsa kanssa.

Main Stage osoitti juoksupäänsä kovuuden runnomalla lopussa niukkaan voittoon. Markku Niemisen treenaama Skyfall Shine kamppaili keulasta toisena finaaliin.

Arctic Emma ei saanut johtavan takaa kiritilaa, ja pussitus saattoi maksaa paikan auringossa.

”Rauhallinen matkavauhti ei huolestuttanut, koska kärjelle ekat 300 metriä olivat kovat. Main Stage haparoi tosi paljon muutamaan kertaan, mutta ”Manu” selvitti onneksi askelilleen ja voitti.”

”Skyfall Shine sai haparointien aikana yliotteen, ja Ari (Moilanen, Skyfall Shinen ohjastaja) lähti taitavasti ajamaan karkuun. Pienet olivat marginaalit lopussa”, kertoi Main Stagen ohjastaja Santtu Raitala.

4.karsinta:

Kiihdytys sai yllättävän käänteen, kun liki pelaamaton Unbounded Stride pamautti kärkeen. Jatkossa johtopaikan pokkasi pois Comway Cotter, joka sai vetää juoksusta vauhdin liki hölkäksi.

Jälleen tuli voittaja johtavan viereltä. Sahara Peyote puski tunnollisesti maaliin, ja toi näin Markku Niemisen talliin toisen finaalipaikan. Suosikki Samvais kiri kiihtyneessä vauhdissa Comway Cotterin lähituntumaan, mutta ei onnistunut ohittamaan tätä ja pullahti finaalista pois.

Ari Moilanen kehui voittajahaastattelussa Sahara Peyotea.

”Alussa ei päästy Jampasta (Saarela, Comway Cotterin ohjastaja) ohi. Jamppa merkkasi sitten, ettei keulasta luovu. Meille ei jäänyt muuta paikkaa.”

”Hevonen oli hyvä jo lämmityksessä ja rauhoittui lähdön aikana. En tiennyt loppukurvissa voittavamme, mutta kun Tuomas (Korvenoja, Samvaisin ohjastaja) tuli meidän ulkopuolelle, niin ruuna alkoi vastata. Voitto tuli lopulta puhtaasti.”

5.karsinta:

Karsinnan kaava oli illan teemaa noudattaen: kipakka kiihdytys, sitten vauhti pois ja keulahevonen sekä sen rinnalla ravannut finaaliin.

Johtopaikalla sai tehdä oman juoksunsa Callela Ikaros. Jere Taulion treenattava lähti lopussa lipettiin herkällä tyylillä. Quickatore otteli sisukkaasti kakkoseksi, ja Hannu-Pekka Korven suojatti toi lisää mannaa samaan sukuhaaraan.

Suosikki BWT Echon matkaan tuli mutkia, kun ori otti lyhyen lähtölaukan. Lisäksi kirivaihe ei mennyt nuottien mukaan, ja vaikka BWT Echo pisteli pontevasti maaliin, jäi finaalipaikka haaveeksi.

”Callela Ikaros lämmitti tosi hyvin. Mitä enemmän pruuvailin, sen enemmän tuli olo, että päästään hyvin liikkeelle. Kierros jäljellä ruuna pyöritteli korviaan. Kivi putosi sydämeltä, ja onnistuminen tuli oikeaan paikkaan. Voimia jäi oikein älyttömän paljon tallelle. Hyvillä mielin mennään finaaliin”, kommentoi Olli Koivunen.

Valmentaja Jere Taulio valaisi Callela Ikaroksen karsintavoiton taustoja:

”Ruunalle on tehty vaikka mitä. Viime viikolla kevennettiin ruokintaa ja alettiin pöllyyttää, että ruuna saa itsestään irti.”

6.karsinta:

Vau, Always Ready! Mascate Match saa finaaliin tiukan haastaja, kun Always Ready muutti yllään ennen karsintoja viipyilleen kysymysmerkin tukuksi huutomerkkejä.

Ori pääsi alun kolmannen radan kiertelyn jälkeen toiseen ulos. Sieltä oli lähdettävä iskuun jo reilu kierros ennen maalia, kun Antti Teivainen kannusti Marschall Matchin taaempaa kiriin. Always Ready spurttasi pian keulaan, ja ori rullasi jo samassa muiden ulottumattomiin. Hannu Laakkosen valmennuksesta debytoinut suurlupaus otti karsintavoiton häkellyttävällä helppoudella.

Toisesta piletistä loppukilpaan käytiin armoton taisto. Mielenkiintoisten taktisten käänteiden jälkeen finaaliin riuhtaisi Piece Of Glory. Näin Derbyn jättipotista pääsee kamppailemaan kaksi Raviliiga-hevosta, HIFK:n Mascate Match ja Pelicansin Piece Of Glory.

”Oltiin alleajon jälkeen huolestuneita, kun hevosessa oli ruutia liikaa. Piti kääntää jo ajoissa kiriin, kun Antti tuli ajokillaan takaa.”

”Annoin oriin mennä vapaasti, kun tämä ei tykkää kiinniotoista. Hevonen oli erittäin hyvä. Minkälainen se tulee olemaan finaalissa, sitä ei tiedä vielä kukaan. Toivottavasti ori pysyy terveenä ja ainakin tällaisena. Korvat kiinni tultiin maaliin”, hehkutti Kari Rosimo.

Suuren Suomalaisen Derbyn ratajärjestys:

1 American Hero

2 Callela Ikaros

3 Main Stage

4 Always Ready

5 Mascate Match

6 Piece Of Glory

7 Skyfall Shine

8 Muckelymimmy

9 Sahara Peyote

10 Morris

11 Comway Cotter

12 Quickatore

Arvid Åvallin TammaDerby:

1.karsinta:

Lähdössä nähtiin räväköitä ratkaisuja. Aluksi keulaan kiihdytti Even Smaller Plum. Puolitoista kierrosta ennen maalia johtopaikan haki itselleen Smiley Match. Siltä riisti kärkiaseman kierros ennen maalia väkevällä atakilla suosikki Double Revenge.

Double Revenge piti pintansa perille saakka. Smiley Match seuraili voimia varastossa kakkosena maaliin ennen Even Smaller Plumia, jolle jäi myös virtaa patteriin. Muut finaaliin selvinneet olivat Arctic Elsa, Pearl On Stage ja Queen Of Pirates.

2.karsinta

Arvid Åvallin TammaDerbyn toinen alkuerä ei sisältänyt suurta dramatiikkaa. Alkutahdit sommitteli haastaja BWT Divine. Suursuosikki Peanuts haki siltä johtopaikan haltuunsa ensimmäisen takasuoran lopussa. Lopussa BWT Divine heitti kelpo haasteen, mutta edelle ei ollut jakoa.

Muut loppukilpaan selvinneet olivat: Sweet Carolina, Queen Adele, Spill The Beans ja Stonecapes Respect.

Jukka Torvinen tuumaili voittajahaastattelussa seuraavaa:

”Vähän oli tammalla keulassa liikaa virtaa, mutta viimeksi se oli ennemminkin laiska, joten annoin hevosen mennä. Varusteissa palattiin vanhaan.”

”BWT Divine tuli hyvin rinnalle, mutta sata ennen maalia tunsin, ettei se tule ohi. Korvat jäivät kiinni ja kengät olivat jalassa, eli finaalia varten jäi kiristämisen varaa.”

Arvid Åvallin TammaDerby-finaalin ratajärjestys:

1 Double Revenge

2 Peanuts

3 BWT Divine

4 Smiley Match

5 Even Smaller Plum

6 Queen Adele

7 Pearl On Stage

8 Queen Of Pirates

9 Sweet Carolina

10 Arctic Elsa

11 Spill The Beans

12 Stonecapes Respect