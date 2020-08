Finlandian kaksi viimeistä lippua tulivat kotijoukkueelle: Hotshot Luca ja Thai Profit

Terhi Piispa-Helisten

Thai Profitin upea kesäkausi vei komeettaruunan Finlandia-ajoon saakka. Kuvassa kuskina näkyvä Iikka Nurmonen ohjastaa Vermossa kuitenkin Next Directionia, ja Thai Profitin kuskikuvio on vielä auki.

Hotshot Luca on kauden kolmanneksi eniten tienannut suomalaisravuri. Tälläkin perusteella Finlandiaan mukaan päässyt ori takaa, että Pekka Korven tallin jännitysviikonloppu saa huippuvauhtia jo perjantai-illasta. Thai Profit puolestaan tulee Saarijärveltä Kimmo Aholan tallista, ja ruuna on tehnyt komeettamaisen nousun huippuvauhtiin. Jo kolmesti tänä kesänä 10-tuloksen tehneen Thai Profitin ohjastajakysymys on mielenkiintoinen, sillä ruunan lähes vakiokuski Santtu Raitala on ehkä kiinnitetty jo Zarenne Fasin ohjiin. Kuskikuvioista paljastui Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemen haastattelussa mm. se, että Jorma Kontio ajanee kumpanakin päivänä Vermossa, ja nähtäneen Morrisin ohjissa Derbyssä.

Finlandia-ajon 2020 (1. palkinto 75000 euroa, ajetaan Vermossa perjantaina 4.9. kello 21.45), hevoslista näyttää tältä:

Elian Web, Next Direction, Le Gros Bill, Cameron Evo, Lexus Dream, Hotshot Luca ja Thai Profit Suomesta. Ruotsista tulevat Zarenne Fas, Double Exposure, Heart Of Steel.

*Finlandia-ajon lähtöradat arvotaan Vermossa facebookissa livenä esitettävässä lähetyksessä maanantaina n. kello 13.

Pääset tästä Thai Profitin kilpailutietoihin.

Tässä linkki Hotshot Lucan uran tietoihin.