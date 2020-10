Otto Salojensaari hankki Ilkka-ajon finaalissa juoksevan ikäluokkahevosen

"Seinäjoki on ollut meille niin huonon tuurin paikka, että siellä ei ole pärjännyt vaikka olisi saanut ajaa Vieskerillä alokassarjassa."

25,1-aikainen ja lähes 21 000 euroa juossut Landen Reino on siirtynyt kuvan Antti Tupamäeltä Otto Salojensaarelle.

Suomen tunnetuimpiin hevoskauppiaisiin kuuluva Otto Salojensaari osti Landen Reinon ennen Ilkka-ajon karsintaa, joka juostiin 27.9. Kaustisella. Siitä ori selvisi tulevana lauantaina Seinäjoella juostavaan finaaliin.

5-vuotias Landen Reino juoksi kasvattajansa Jani Suonperän käsissä opetuslähdön jo 2-vuotiaana ja siirtyi pian sen jälkeen Tarmo Tiaisen ja Antti Tupamäen omistukseen. Ori on kolunnut Tupamäen valmennuksessa ikäluokkalähtöjä ahkerasti. Saavutuksiin lukeutuu muun muassa Kriteriumin kuudes sija.

"Soitin Antille ja tuli puheeksi, että tämmöinen olisi myynnissä. Kävin sitten katsomassa ja ajamassa hevosen. Hintaa soviteltiin kohdalleen ja kauppoihin päästiin. Ei tämmöisiä hevosia ole kovin usein tarjolla", Otto Salojensaari kertoo.

Landen Reino ei uransa 32 startissa ole toistaiseksi päässyt voittajaesittelyyn, mutta Salojensaari ei ole siitä huolissaan.

"Se on juossut kovia lähtöjä jatkuvasti, ja ei ehkä ole vaan ollut ihan valmis vielä voittamaan niitä. Se on mielestäni parantava hevonen. Ja tosi terve se on, ei jänispattiakaan missään. Eikä sitä ole kuulemma piikiteltykään."

Ilkka-ajon finaalista Salojensaarella ei ole suuria odotuksia.

"Hevosta ei voi moittia yhtään, eikä ajuria. Mutta Seinäjoki on ollut meille niin huonon tuurin paikka, että siellä ei ole pärjännyt vaikka olisi saanut ajaa Vieskerillä alokassarjassa. Siltä se on ainakin tuntunut viimeisen kymmenen vuotta."

Tallissa on luonnollisesti myös muita nuoria ja lupaavia hevosia. Niistä varsinkin 3-vuotiaat Juoksija ja Nevan Vesseli ovat Salojensaaren mieleen.

"Juoksija on ihan nimensä veroinen. Nevan Vesselin koelähtö oli mennä pilalle, kun se hätäili ja lähti peitsillä ja sitten laukalla. Mutta sen jälkeen kulki kyllä niin kuin pitääkin."