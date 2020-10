Kuislan tallissa tapahtuu: Lahjakkuus koelähdössä perjantaina, toinen moinen lähtee Pekka Korven treeniin

Anu Leppänen

"Hankintapuolella en ole hetkeen ollut, päinvastoin, vähennyspainetta on edelleen", kertoo suurhevosenomistaja Reima Kuisla. Hänen omistuksessaan on 25 ravuria.

Reima Kuislan omistama kyvykäs Bond Eagle paahtoi jo kolmevuotiskeväällä toukokuussa 2019 täyden matkan voltin aikaan 14,0 sijoittuessaan SHKL Cupin finaalissa kolmanneksi. Ori lukeutui ikäluokkansa kuumimpiin nimiin, mutta kauden edetessä alkoi vastustaa. Pitkällisen tutkimisen jälkeen Bond Eaglen jalasta löydettiin kysta.

Kuntoutus on edennyt siihen pisteeseen, että viime ajat Esa Ylilammin luona valmentautunut ori on valmis päättämään reilun vuoden kestäneen hiljaiselonsa. Bond Eagle on perjantaina Porissa koelähdössä.

”Esa on kätevä kuntouttamaan toipilaita. Bond Eagle on oikeasti hyvä hevonen. Se on kooltaan suhteellisen iso, ja sillä on loistava fysiikka sekä kilpailupää. Aika näyttää, kestääkö jalka. Jos kestää, toiveita tulevaisuuden varalle on”, kertoo Reima Kuisla.

Esa Ylilammin käsistä tänä syksynä comebackin tehnyt Ubertino Grif on palannut puolestaan Kuislalle Seinäjoelle.

”Sen taannoinen hankkarihaarakevamma on parantunut hyvin. Viimeksi meni juoksu pieleen, kun ori joutui johtavan rinnalle ja vauhti oli kovaa. Sitä ovat ehkä vaivanneet flunssan jälkioireet, kun mahan ja suoliston kanssa on ollut ongelmia. Annetaan Ubertino Grifille mahabakteereja ja katsellaan starttia parin viikon päähän. Saatan luovuttaa oriin liisinkiinkin, jos löytyy sopiva vuokraaja.”

Elokuussa uutisoitiin Turno di Azzurran siirtymisestä Pekka Korvelle.

”Siellä ori on edelleen, mutta sillä turposivat lähdön hetkellä jalat, eikä turvotus ole kunnolla laskenut vieläkään. Turno di Azzurra tulee takaisin kotiin, ja Mandela Zon (3-vuotias, ennätys 15,3ke) lähtee vastaavasti Pekalle”, Kuisla paljastaa.

Lahjakkaalta nelivuotiaalta Gargamel Sisulta leikattiin elokuussa polvi. Aiemmin Timo Nurmoksella valmentautunut ruuna on Kuislan mukaan hölkkä- mutta ei vielä hiittitreenissä.

6-vuotias Federal Hill kävi kesällä läpi jännekanavaleikkauksen.

”Sen osalta näyttää lupaavalta. Uskon, että oriista tulee vielä oikein loistomenijä. Kapasiteetti on Federal Hillillä valtava.”

Hankositeensä loukanneen Raggarin kohdalla on myös valoa ikkunassa.

”Ruuna on toipunut suunnitelmien mukaan, ja se alkaa olla valmis valmennukseen siirrettäväksi. Kilpaileminen voisi olla ajankohtaista vuodenvaihteessa. Raggari on nyt kotona, mulla onkin vähän tällainen rehab-talli. Täältä löytyy kaikki vehkeet laserista shockwaveen.”

Mihin Raggari menee jatkossa treeniin?

”Katsotaan nyt, hyvinhän ruuna meni Ojanperältä käsin. Mukavampi tietenkin olisi, jos Raggari valmentautuisi jossain tässä lähempänä.”

Antti Ojanperälle Kuisla myi 2-vuotiaan Larvan Hurmoksen veljen Hiliman Muiston (isä: Evartti).

”Tai jäin minä siihen neljäsosalla mukaan.”

Valiotamma Vislakan Kuisla kauppasi jo aiemmin Kari Viitalalle. Stay Alert lähti puolestaan pohjoiseen.

Edelleen Kuislan hevoskatraassa on vähentämispainetta.

”Hevosia on vielä 25. Kymmenen pitäisi myydä, tai miksei voisi antaa liisinkiinkin, jos liisaajalla on valmentajana näyttöjä”, Kuisla sanoo.