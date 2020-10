Outi Sairisen intohimo suomenhevoseen ei sammu

Suomenhevosesta on moneksi. Ratsastuskouluyrittäjän haaveena on ravikuninkaan kasvattaminen.

Ville Toivonen

”Jotenkin sovitaan suomenhevosten kanssa hyvin yhteen. Ehkä ollaan samanlaisia juntteja”, Outi Sairinen nauraa.

Kylä-Hentilän tallia Hollolassa pyörittävä Outi Sairinen on menettänyt sydämensä suomenhevosille. Kaikki omat hevoset ovat kotimaista rotua, suuri osa niistä vielä omia kasvatteja.

Tallilla leipä tulee ratsastuskoulusta. Opetuskäytössä on kahdeksan omaa hevosta.

”Yhteensä tässä on 19 hevosta, ja melkein kaikki ovat omia”, Outi Sairinen laskee.

Tänä vuonna tallilla syntyi kolme suomenhevosvarsaa ja kantavia tammoja on myös kolme.

”Sehän tässä on huono puoli, että olen kasvattamisesta niin innostunut. Sehän ei ole mitään varsinaista bisnestä”, Sairinen hymähtää.

Hevosia Sairisella on ollut ”aina”. Nykyinen asemapaikka on rakennettu 2006 Sairisen omien suunnitelmien mukaan. Hänen hevosyrityksensä on tiloissa vuokralla.

”Karsinoita on kuusi, minkä lisäksi on kolme eri pihattoa. Tuntihevoset asuvat yhdessä isossa pihatossa ja se on ollut tosi hyvä systeemi. Hevoset saavat liikkua vapaasti ja ne ovat selvittäneet laumassa välinsä niin, että tunneilla ei tarvitse miettiä, kuka on kuka”, Sairinen kertoo.

Vaikka tallin päätoimiala on ratsastuskoulutoiminta, Outi Sairinen on pesunkestävä ravi-ihminen. Hän on aikanaan ajanut toista sataa starttia kilpaakin, ja omat kasvatit ovat ravisukuisia.

”Muutamia yritetään ajaakin, mutta tavoitteellinen ravivalmentaminen vaatisi vähän erilaista panostusta. Välillä on ollut hevosia muualla ajossa, mutta hyvin herkästi ne päätyvät tähän ratsastuskoulun käyttöön.”

Ensi kesänä Sairiselle on määrä syntyä kaksi varsaa Sörkän Sällistä ja yksi Parvelan Retusta. Siitä kantaa kolmevuotias Lissun Eerika, joka on juuri PM-kisassa kakkoseksi sijoittuneen Lissun Eerikin täyssisko. Kaksikon emä Lisbeth teki kaksi viimeistä varsaansa Sairiselle vuokrattuna.

Lisbeth oli itsekin huippuhevonen, ja ennen kaikkea se on legendaarisen Vieskerin pikkusisko.

”Lissun Eerika sai huonon alun elämään, kun Lisbeth joutui ähkyleikkaukseen Eerikan ollessa ihan pieni. Yritetään saada Eerika myös kilparadoille, ja ainakin siitokseen sitä voi onneksi käyttää”, Sairinen iloitsee.

Hevoskasvattajan arki on tullut Sairiselle vuosien varrella tutuksi kaikessa raadollisuudessaan.

”Joskus olen sanonut, että tämä on viimeinen vuosi, kun kasvatan hevosia. Kaikki vaan purskahtaa nauruun, kun sanon niin”, hän hymähtää.

”Mikään ei ole ihanampaa kuin kaksi villiä, tervettä varsaa kisailemassa keskenään laitumella. Niiden hetkien takia jaksaa kestää vastoin­käymisiäkin.”

Hevoskasvattajien usko tulevaan kesti koronakesänä kaikkiaan jopa yllättävän hyvin. Sekä suomenhevosten että lämminveriravureiden kokonaisastutusmäärät laskivat Suomen Hippoksen mukaan muutamalla kymmenellä tammalla. Lämminveristen ratsujen osalta astutettujen tammojen määrä jopa kasvoi.

Maan suosituin siitosori oli Parvelan Retu. Kauden kaikki kilpailunsa voittaneella viisivuotiaalla siemennettiin 101 tammaa, ja se olikin ainoa sadan tamman rajan rikkonut ori kaikki rodut huomioiden.

Maan toiseksi suosituin siitosori oli lämminveriravuri Knows Nothing 91 tammallaan. Ratsuoriista vuoden suosituin oli Florentinut V, jolla siemennettiin 66 tammaa.

Suomenhevosoriilla astutuksia oli kaudella 2020 yhteensä 1 813 ja lämminveri­ravureilla 1 545.

Hippoksen tilastojen mukaan sekä ratsuoriissa että lämminveriravureissa tuontioriiden osuus oli noin 28 prosenttia kauden siemennyksistä.

Suosituin tuontiori oli Ruotsissa vaikuttava raviori Maharajah, jolla siemennettiin Suomessa kauden aikana 65 tammaa.

Suomenhevostammoista 1 263 astutettiin juoksijasuunnan oriilla, 335 ratsusuunnan oriilla ja loput pienhevos- tai työhevoskantakirjan oriilla tai kantakirjaan hyväksymättömillä oriilla.

Kylä-Hentilän tallilla tuntihevoset asuvat pihatossa, jossa ne saavat kulkea vapaasti sisään ja ulos.