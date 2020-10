Iikka Nurmoselle neljä kovaa vahvistusta

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Iikka Nurmosen ja Jenni Tuokon suojatit ovat ottaneet tällä kaudella 110:sta startistaan peräti 31 täysosumaa. Voittoprosentti on komea 28. Menestystä voi jatkossa olla tiedossa entistäkin tiukemmalla tahdilla, sen verran kova kvartetti muutti pariskunnan talliin.

Iikka Nurmosen valmennuslistalle siirtyneistä hevosista kolme on uusia nimiä tallissa ja yksi on paluumuuttaja. Viimeksi mainittu on vuoden 2019 kuningatarkisaosallistuja ja valiotamma Poikolan Neito.

”Joo, tamma tuli takaisin meille, otin sen viime maanantaina Kuopion raveista mukaan. Se loukkasi keväällä hankosidettään ja meni sen vuoksi kotiin”, Iikka Nurmonen alustaa viimeksi maaliskuussa kisanneen tamman taustoja.

”Terveyspuoli on nyt kohdallaan. Poikolan Neitoa on liikuteltu säännöllisesti. Omistaja on ajanut painavilla kärryillä. Aletaan me nostella hiljalleen tehoja treenissä, ja tamma voisi olla starttiviivalla siinä kuukauden - kahden kuluttua”, Nurmonen kertoo 10-vuotiaasta Poikolan Neidosta.

Uudet valmennettavat ovat menestyksekkäät Tuurin Toivo ja Flexible Journey sekä Ruotsista saapunut Love No More.

Ensin mainittu on 10-vuotias voimanpesä, joka kolkuttelee suomenhevosten huippua. Tuurin Toivo ilmoitettiin vuoden 2019 kuninkuuskisaan, mutta aiemmin Seppo Suurosen treenissä vaikuttanut ori ei mahtunut valittuun tusinaan.

Hieman alle 100 000 euroa ansainnut Tuurin Toivo on ottanut uransa 91:stä startistaan 15 voittoa, näistä monet ovat tulleet keskiviikko- ja lauantaitasolta. Oriin emä on vuoden 2005 Kriterium-voittaja ja periyttäjätamma Cordiitta.

”Tuurin Toivo muutti meille Porin lauantaisen kisan jälkeen. Hienonnäköinen hevonen on kyseessä. Laitetaan ori kohta valjaisiin ja aletaan tutustua tarkemmin.”

”Lähtönopeutta pitäisi Tuurin Toivolle saada lisää, voimaahan siltä löytyy yllin kyllin. Jos nopeuspuoli saadaan paremmaksi, niin esteitä ykköstasolle nousemiselle ei ole. Talvi on Tuurin Toivolle hyvää aikaa, ja eiköhän tässä pian päästä kilvanajoon. Oriilla oli joku loukkaantuminen välillä, mutta nyt se on päässyt siitä yli ja saanut kolme starttia taukonsa jälkeen.”

5-vuotias Flexible Journey aloitti uransa Ilkka Hoffrenilta käsin, mutta viimeiset runsaat kaksi vuotta ruuna on vaikuttanut Juha Utalalla.

Flexible Journey otti kolmevuotiskauden lopulla ja nelivuotissesongin alussa viisi voittoa putkeen, ja ruunasta alettiin puhua derbyhevosena. Jatkossa voittotahti kuitenkin harveni, eivätkä tämän vuoden 13 kisaa ole tuoneet yhtään ykkössijaa.

”Kyllähän Flexible Journeyn tämä kausi on ollut taustavoimille pettymys. Ruunassa virtaa ranskalaista verta, ja se on vielä varsin nuori hevonen, joten näkymiä tulevaisuuteen on. Flexible Journey on iso, 175 senttinen menijä. Ajoin sillä jo perjantaina pikkuhölkkää, ja hyvä vaikutelma jäi. Katsotaan jatkoa kuitenkin kaikessa rauhassa.”

Flexible Journeyn keskiviikkoinen startti meni täysin penkin alle.

”Siinä oli tosi kova toinen puolikas, ja hevonen heitti Juhan (Utala) mukaan sen jälkeen vapaalle”, Nurmonen kertoo.

Love No More on sekin viisivuotias ravuri. Tamma on valmentautunut viime ajat Katja Melkolla Julmyrassa.

”Se tuli meille pari viikkoa sitten Turun PM-raveista. Tamma on vielä Ruotsin rekisterissä, eikä se siksi näy meidän listoilla. Mielenkiintoinen on tämäkin. Hyväsukuinen tamma, jolla on Sorosen Jannen mukaan ollut taipumuksena ailahdella starteissaan.”

”Kyllä tässä potentiaalia on. Love No Morea on treenattu maltillisesti, eikä avausstarttia ole vielä mietitty”, Nurmonen kommentoi 31:sta startistaan viisi voittaneen ja yli 225 000 kruunua tienanneen Love Youn tyttären osalta. Love No Moren tuorein voitto on heinäkuun lopulta Lindesbergistä.