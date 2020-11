Matias Salolta liikennettä jälleen Etelä-Pohjanmaalle päin – starttihevoskauppa käy kuumana: ”Ennen kuin ehdin ottaa myynti-ilmoitukset pois, soittajia tuli heti peräänkin”

Syksyn aikana jo aiemmin ovat Matias Salon tallista muuttaneet Etelä-Pohjanmaalle Pajas Face ja Farzad Boko. Nyt muuttajiin liittyi myös Brand New Key.

Kovasukuinen Cantab Hallin poika Brand New Key maksoi yksivuotiaana Lexingtonissa 210 000 dollaria. Nyt ruuna hakee uutta nostetta uralleen Antti Ala-Rantalan valmennuksesta käsin.

Huippusukuinen amerikkalaisravuri Brand New Key vaihtoi omistajaa ja siirtyi Antti Ala-Rantalan valmennukseen.

6-vuotias ruuna on mennyt ennätyksensä 10,5 varsavuosinaan Yhdysvalloissa. Nopeudestaan tunnettu Brand New Key on tienannut hieman alle 60 000 euroa. Ruunan 33 kisaa ovat tuoneet kaksi voittoa, seitsemän kakkosta ja kahdeksan kolmosta.

Brand New Keyn sukupuu kestää kriittisemmänkin tarkastelun. Ruunan emä Bar Slide oli 647 000 dollaria tienannut huipputamma, joka voitti 2010 Hambletonian Oaksin. Myös emänemä Marla Bar oli ikäluokkahevosia Pohjois-Amerikassa.

Brand New Keyn sisaruksista Ruotsissa vaikuttava Sliding Home (10,3) on tienannut yli 2,5 miljoonaa kruunua ja Bright Baby Blues Amerikan ikäluokkalähdöistä lähes puoli miljoonaa dollaria. Hambletonian Oaksissa Bright Baby Blues oli viisi vuotta sitten kolmas.

Brand New Keyn hinta kipusikin Lexingtonin vuoden 2015 varsahuutokaupassa 210 000 dollariin.

Brand New Key avaa uusista väreistä jo perjantaina Ylivieskassa.

”Kaupat tehtiin taas aika äkkiä. Entinen omistaja Svartin Kyösti soitteli keskiviikon Vermon kisan jälkeen ja kauppasi ruunaa. Ei siinä kauan tarvinnut hieroa, kun Kyösti hyväksyi mun tarjouksen. Kimppaa rakennellaan Brand New Keyn ympärille”, Antti Ala-Rantala kertoo.

Ala-Rantala uskoo isä Cantab Hallin leiman näkyvän Brand New Keyssä.

”Näinhän se Ala-Seppälän Marttikin sanoo, että Cantab Hallin jälkeläiset ovat yhden spurtin hevosia. Keskiviikon kisassa Brand New Key avasi ysiä ja väsyi sitten. Yritetään alkaa antaa nättejä reissuja, kun tässä tapauksessa se nopeus on parempi käyttää lopussa kuin alussa. Mitä Salon Matiaksen kanssa Brand New Keystä juttelin, hän oli samaa mieltä.”

”Kyllähän Matiaksen ja Ruotsissa ruunaa treenanneen Roger Walmannin jäljiltä on vaikea hevosta paremmaksi saada, mutta koetetaan parhaamme näillä meidän systeemeillä. Lähdetään Brand New Keyn kanssa liikkeelle iltaraveista, ja nostetaan sitten rimaa, jos ruuna alkaa mennä hyvin.”

Ala-Rantalan leirissä on muutenkin ollut vaihtuvuutta. Tällä kaudella viisi kertaa voittanut Basswood Grove muutti Pohjois-Pohjanmaalle ja 26,5-aikainen Masun Vilke Iittiin.

”Basswood Grove ei juuri ole eläissään eläinlääkäriä nähnyt, mutta ruuna loukkasi keskiviikkona tarhassa hieman itseään, ja sille löytyi heti ottaja. Basswood Grovesta tehtiin kaupat 20 minuutissa. Masun Vilkeen kanssa ei saatu aikaan toivottuja tuloksia, ja nähtiin, että tallinvaihdos tekisi sille hyvää. Sillekin löytyi heti ostaja.”

Ala-Rantala vahvistaa saman, minkä esimerkiksi Kari Alapekkala kertoi aiemmin Ravinetille. Starttihevosten kohdalla on Suomessa tällä hetkellä suuri kysyntä.

”Basswood Grove ja Masun Vilke menivät ensimmäisille soittajille. Ennen kuin ehdin ottaa myynti-ilmoitukset pois, kyselijöitä tuli heti peräänkin."

"Farzad Bokonkin kanssa sattui sillä tavalla, että kun hevonen tuli, siitä myytiin saman tien 40-50 prosenttia. Sitten tuli hiljaisempaa, mutta kun ilmoitin ruunan starttiin, loppuosa meni niin vauhdilla, että sekosimme laskuissamme ja myimme vahingossa 102,5 prosenttia. Viimeisin ostaja joutui sitten kaventamaan omaa osuuttaan pienemmäksi”, Ala-Rantala naurahtaa.

Varsojen kohdalla kauppa ei käy Ala-Rantalan kokemuksen mukaan yhtä vilkkaasti.

”Tietenkin on olemassa varsatreenareita, joilla homma pelittää, mutta en tiedä saisinko mää myytyä varsakimppaa täyteen samalla tavalla kuin kilpahevosen kohdalla. Kulut ovat kuitenkin niin kovat, kun varsaa vartotaan starttiin. Brand New Keyhinkin lähti yksi omistaja ihan sillä mukaan, kun hän ei jaksanut odottaa varsaansa radoille.”