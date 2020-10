Nopeaa toimintaa: Kari Alapekkala myi kaikki Nurmokselta ostamansa hevoset - ”Tällaista kysyntää ei ole mun aikana ennen ollut”

Ville Toivonen

Kari Alapekkalan mukaan kilpailuvalmiiden ravurien kauppa käy Suomessa kuumana. Hänen Timo Nurmokselta hankkimansa kolmikko Torrent d'Inverne, Fortune Hoss ja Rocker Savage vietiin saman tien käsistä.

Kari Alapekkala hankki hiljattain Timo Nurmokselta kolme ravuria. Torrent d'Inverne vaihtoi jo samantien omistajaa. Nyt myös Fortune Hoss ja Rocker Savage on myyty eteenpäin. Ensin mainittu siirtyi Anu Paavolan omistukseen, jälkimmäinen muutti puolestaan Pieksämäelle.

”Hevoset menivät kaupaksi hetkessä. Kysyntä oli uskomattoman kovaa, ja soittoja tuli hirveästi. Fortune Hossista tuli varmaan 30 puhelua, ja Rocker Savagestakin kymmenkunta. Tuntui, että pitää palkata sihteeri vastaamaan soittoihin”, Kari Alapekkala hämmästelee.

Vaikka Suomen raviurheilun nykytilasta ja tulevaisuudesta riittää huolta, Alapekkalan mukaan starttihevosten kysyntä on kovaa.

”Vuosia olen tehnyt pienimuotoista kauppaa, mutta ei tällaista kysyntää – nimenomaan starttihevosten kohdalla - ole mun aikana ennen ollut. Viikottain tulee tiedusteluja, että onko mitään myynnissä? Tämä tuorein tapauskin osoitti sen, että markkinat vetävät.”

Miten Alapekkala analysoi ihmisten ostohalukkuutta?

”Kyllähän se on lajin kannalta rohkaiseva asia. On harrastajia, jotka uskovat ravien tulevaisuuteen ja ovat valmiita panostamaan lajiin. Se kertoo myös sen, että nykyään halutaan valmiita kilpahevosia. Tahdotaan päästä heti starttaamaan, mutta myös laatutietoisuus on noussut. Hyvästä ollaan valmiita maksamaankin.”

”Varsoissa kulurakenne on niin paljon pidempi. Radoille tuloa saatetaan joutua odottamaan se vuosi tai pari. Varsoja onkin mun mielestä vaikeampi saada kaupaksi.”