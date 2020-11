Tiina Koskiselle kaksi lauantaitason vahvistusta

Elina Paavola

Tiina Koskisen treenattavat ovat ottaneet tällä kaudella 20 voittoa. Ronzon Facen ja Gute Bandin kohdalla hän suuntaa katseet kohti lauantain Toto75-taistoja.

Molemmat Ruotsissa syntyneet ruunat Gute Band ja Ronzon Face valmentautuivat aiemmin Antti Ojanperällä.

8-vuotias Gute Band on kerännyt urallaan lähes 115 000 euron tienestit. Ruunan statistiikka on: 89 16-17-13. Tämän vuoden 17 kisaa ovat tuoneet neljä voittoa ja neljä kakkossijaa. Gute Bandin uran arvokkain ykkönen tuli kesällä 2019 Vieremän Toto75-lähdöstä.

11,0-aikainen Ronzon Face on ravannut radoilta rahaa yli 72 000 euroa. 7-vuotias on vienyt uransa 68:sta kisastaan nimiinsä kymmenen. Muita totosijoja on lohjennut 16 kappaletta. Ronzon Face on saavuttanut runsaan vuoden kestäneen Suomen aikansa varrella kaksi Toto75-täysosumaa.

”Antti (Ojanperä) ja Jutta (Ihalainen) tarvitsivat talliinsa ilmeisesti tilaa, ja näille kokeneille ruunille saattaa paikanvaihdos tehdä hyvää. Jutta toi hevoset meille viime viikolla. Oikein hienoja ja mukavia ruunia ovat molemmat. Pari kertaa olen ehtinyt käyttää niitä valjaissa, ja ilmoitin ne heti lauantaiksi Vermoon”, Tiina Koskinen kertoo.

”Ronzon Face ei käsittääkseni ole hokkikeleillä parhaimmillaan, joten koetetaan ajaa ennen niitä kilpaa ja katsotaan sitten, miten käy, kun talvi tulee - jos se edes tulee. Nythän lauantaina ehtii vielä juosta vaikka ilman kenkiä”, viittaa Koskinen 15. marraskuuta alkavaan kenkäpakkoon.