Kivikova Muscle Hillin poika Southwind Spirit muuttaa Suomeen

Meadowlandsin radan arkisto

Southwind Spirit Meadowlandsin radalla Yannick Gingrasin ajamana.

Muscle Hillin poikia ei muutenkaan vilise Euroopassa siitoksessa, ja vaikuttaa, että Ravihevoskasvattajien säätiölle jäi haaviin todella mielenkiintoinen tapaus, mahdollinen ässä. Ori oli kaksivuotiaana absoluuttinen huippu, mitä ominaisuutta pidetään usein edellytyksenä amerikkalaisen hevosen onnistumiseen siitoksessa. Kolmevuotiskausi loppui kahteen starttiin ennen isojen rahojen jakoa.

Southwind Spirit on myös ehtinyt jättää lupaavaa jälkeä radoille. Oriin valmentajan Ron Burken oma kasvatti kaksivuotias Merry Ann on voittanut viisi seitsemästä startistaan ja tienannut liki 250 000 dollaria. Tamman ennätys 12,1 on juostu puolen mailin eli 800 metrin mittaisella radalla. Burke aikoo pitää tamman itsellään mieluisan sukutaustansa vuoksi. Jälkeläisiä on radoilla vasta kourallinen, mutta toinenkin tamma Spirit Bell on tienannut 158 000 dollaria. Se on juossut North Field Parkin, joka on myös puolenmailin rata, rataennätyksen 11,1.

Oriin suku on upea myös emän puolelta, sillä sisko Southwind Serena (Varenne) oli kova kilpahevonen (10,7 ja 385 000 dollaria), mutta siitostammana se on ollut vielä merkittävämpi. Se on jättänyt absoluuttiset huiput kaksivuotiaiden ME-tamman Mission Briefin (Muscle Hill), 08,6 ja 1,6 miljoonaa taalaa sekä sen täysveljen hambokakkosen ja siitosoriin Tactical Landingin 08,6. Oriin toinen sisar The Ice Queen (Conway Hall) on jättänyt tammat Ice Attractionin 08,5 ja The Ice Duchessin 09,1, molemmat Muscle Hillistä.

Southwind Spirit itse voitti kaksivuotiaana mm. Peter Hauhghton Memorialin karsinnan ja American Nationalin rataennätyksellä 11,0 Balmoral Parkin 5/8-mailin eli noin kilometrin radalla raskaalla kelillä – ajamatta. Suoritusten arvoa nostaa, että se juoksi yhdessä kaikkien aikojen kovimmassa ikäluokassa ja voitti mm. kaikissa kohtaamisissa hambovoittaja Trixtonin (Muscle Hill). Ikäluokassa juoksivat lisäksi mm. Father Patrick (Cantab Hall) ja Nuncio (Andover Hall). Southwind Spiritin koko uran tiedot ovat 15 starttia totosijoin 6-3-3, ennätys on kaksivuotiaana juostu 10,4a ja voittosumma 377 495 dollaria. Se maksoi 2012 Lexingtonin huutokaupassa 105 000 dollaria.

Kauppa päättää hiljaiselon sekä Ravihevoskasvattajien säätiön, että oriin itsensä tapauksessa.

”The Bosses Lindyn, joka oli vuokraori, jälkeen ei ole löytynyt sopivaa oritta”, kertoo säätiön puheenjohtaja Anne Taimela.

Ori puolestaan on viettänyt tämän kauden kotimiehenä omistajansa James Duttonin luona Ohiossa. Dutton ei ollut tyytyväinen oriin siitosoriuran alun sijoituspaikkaan, ja hän otti oriinsa kotiin. Suomessa se pääsee taas työhönsä, mutta sijoituspaikka on vielä avoinna.

Tästä linkistä saat lisätietoa Suomen Ravihevoskasvattajien säätiön toiminnasta