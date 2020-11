Suurvoitto Suomeen Ruotsista – Islay Mist Sisu toi 1,4 miljoonaa kruunua

Anu Leppänen

Peter Ingves ohjasti Islay Mist Sisulla suurvoiton Suomeen.

Ruotsin arvostetuimpiin ikäluokkakilpailuihin kuuluva 2-vuotiaiden Svensk Uppfödningslöpning päättyi suomalaisjuhliin. Johtopaikalla juossut tamma Islay Mist Sisu piti pintansa maaliin asti ja voitti 1640 metrin ryhmäajon kilometriajalla 1.14,3.

Voittaja saa ykköspalkinnon tuplana, koska sillä on jätetty aikanaan opetuslähtöpalkkio ottamatta ja valittu tuplarahan mahdollisuus tiettyihin ikäluokkakilpailuihin. Voitto toi siis Konepalvelu Ercko Oy:lle 1,4 miljoonaa kruunua.

Voittajaa ohjasti suomalaislähtöinen Peter Ingves ja sitä valmentaa Per Nordström. Hevosen on kasvattanut Sisyfos Breeders AB. Tamman isä on Beer Summit ja emä Drinks Like A Fish, jonka isä on Muscles Yankee.