Salon tallissa ”lähdöllinen” ykkössarjalaisia - nyt Iittiin muuttaa Quite Easyn veli ja täyden matkan alle SE:n kiitänyt huippunimi

M.S. Triple J. valmistautumassa keväällä 2019 Elitloppet-viikonlopun Klass I -finaaliin. Oriin rattailla on Svein Ove Wassberg. Huippusukuinen 5-vuotias M.S. Triple J. hyvästelee Frode Hamren tallin, ja ori siirtyy Matias Salon muonavahvuuteen.

Mailin nopeimmillaan 10,2-vauhdilla läpi viilettänyt M.S. Triple J. on ostettu Suomeen. Viisivuotias muuttaa norjalaistreenari Frode Hamrelta Iittiin Matias Salon talliin. Oriin uudet omistajat ovat Tanpopon takaa tuttu nurmijärveläinen Petteri Hiitola ja salolainen Jari Mikkola.

M.S. Triple J. on kiitänyt täyden matkan hurjasti tulokseen 10,6, toki tappiostartissa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että kyseisen matkan ja lähetystavan SE on Next Directionin 11,0.

Täyden matkan ennätyksensä M.S. Triple J. meni viime elokuussa Solvallassa sijoituttuaan Missle Hillin voittamassa Jubileumspokalenissa kunniakkaasti neljänneksi. Taaksensa ori jätti Forfantone Amin, Seismic Waven, Zarenne Fasin ja kumppanit.

M.S. Triple J. on ravannut radoilta rahaa 145 428 euroa. Cantab Hallin poika on startannut 50 kertaa. Voittoja on lohjennut kymmenen, kakkosia 12 ja kolmosia yhdeksän kappaletta.

”Harvemmin tällaisia on tarjolla. Vanhan omistajan mukaan norjalaisen raviurheilun nykytilanne ei ole valoisa, eikä tulevaisuuskaan näytä hääviltä, ja niinpä siellä päädyttiin myymään ori”, Matias Salo taustoittaa.

M.S. Triple J.:n kaupat sovittiin jo perjantaina, mutta ori kisasi lauantaina vielä vanhojen omistajien nimiin. Ori sijoittui Foruksen Kjell Håkonsenin muistoajossa kolmanneksi. Myynti sinetöitiin maanantaina. Salon mukaan oriille on alustavasti sovittu kuljetus Suomeen loppuviikolle.

Amerikassa syntyneen ja sieltä kolmevuotiskauden keväällä Pohjoismaihin saapuneen oriin sukupuu on puhdasta kultaa. Emä Marita's Victory voitti vuonna 2000 Hambletonian Oaksin, ja tamman kilpauran tienestit nousivat liki 700 000 dollariin.

M.S. Triple J.:n ohella Marita's Victoryn jälkeläisiin kuuluvat menestyksekkäät kilpa- ja siitosoriit Quite Easy ja From Above, 09,7-aikainen ja liki 400 000 dollaria tienannut Stick Man Moe sekä Reijo Liljendahlin tallissa vaikuttava kruunumiljonääri Exclamation Mark.

Marita's Victoryn pikkusisko on yli 2 miljoonaa taalaa tienannut tykkitamma Passionate Glide, joka voitti niin ikään Hambletonian Oaksin.

Marita's Victoryn ja Passionate Gliden kanssa samaan sisarusparveen kuuluvat Mr Cantab, jonka on tehnyt kuuluisaksi sen mailin ratojen absoluuttisen ME:n 07,6 kaasutellut varsa Homicide Hunter, ja toinen siitosori Mr Vic. Peter Haughton Memorialin kakkosen Mr Vicin jälkeläisistä ovat kymppirajan puhkaisseet supertähdet Sand Vic ja Timone EK.

Salo väläyttääkin, että M.S. Triple J.:llä saattaa olla käyttöä myös siitospuolella.

”Ainakaan sitä vaihtoehtoa ei suljeta pois. Lähtökohtaisesti M.S. Triple J. hankittiin kuitenkin kilpahevoseksi”, Salo sanoo.

Salolla on nyt tallissaan peräti kuusi yli 100 000 euroa ansainnutta lämminveristä. Lisäksi rajaa kohti kohoavat kohisten Tanpopo ja Quick Vald. Kilpailuttamisen suhteen hän ei pidä tilannetta ruuhkaisena.

”Suomessa on avoimen sarjan lähtöjä runsaasti tarjolla, eivätkä hevoset ole samaan aikaan huippukunnossa. Kavioliiga kestää kevääseen saakka, ja sitten alkavatkin pyöriä jo suurkisat. Liki joka lauantai on hyväpalkintoinen lähtö tarjolla tämän tason hevosille.”

Salon uudet isokenkäiset ovat nuoria, kun syksyllä talliin saapunut Global Withdrawl (isä S.J.'s Caviar) on M.S. Triple J.:n ikäinen ja samoihin aikoihin Iittiin muuttanut Livinonthedash (Muscle Mass) on vasta nelivuotias.

”Hevosten ikärakenne on nyt mieluisa. Muutama vuosi sitten me laskettiin kilpaa maailmaa nähneillä konkareilla, mutta nyt on tallissa tuoreita tapauksia. Koko ajan mietin vaihtuvuutta. Meiltä on lähtenyt vanhempia hevosia eteenpäin, ja ne ovat menneet uusissa paikoissaan mukavasti, mikä on aina kaikille osapuolille iloinen juttu.”

Vaikka tallin tilanne on kutkuttava, Salo ei aio levätä laakereillaan.

”Raviurheilu on ikiliikkuja. Tallin kokoonpanoa ei ole lukittu, vaan pidän koko ajan silmät ja korvat auki. Mielenkiinnolla tutkitaan, jos uusia hevosia tarjotaan”, Salo linjaa.