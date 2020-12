Kylliäiselle mielenkiintoinen vahvistus: Muscle Hillin 74 000 euroa ansainnut poika Urchin

Terhi Piispa-Helisten

Jokimaan treenarin Tommi Kylliäisen muonavahvuuteen on hiljattain muuttanut sukuruuna Urchin. Tallin kalusto on osoittanut viime viikkoina nousuvireen merkkejä.

Tommi Kylliäisen treeniin siirtynyt 7-vuotias Urchin on ravannut radoilta rahaa hieman päälle 74 000 euroa. Uransa varsana lupaavasti avanneen 12,6-aikaisen Urchinin statistiikka kirjataan lukemin: 65 10-11-4. Ruunaa ovat valmentaneet ennen Kylliäistä Svante Båth, Martin ja Magnus Djuse sekä viimeisimpänä Joakim Elfving.

Urchinin suku on rautaa paitsi isä Muscle Hillin puolelta myös emälinjan osalta. Ruunan emänemä on Emilie Cas EL, jota pidetään parhaana suomalaisomistuksessa olleena siitostammana. Emilie Cas EL:n jälkeläisiin kuuluvat 08,7-aikainen The Hambletonian-voittaja Trixton, 09,5-ennätyksinen ME-tamma Highscore Kemp sekä menestysnimet Impressive Kemp ja Archduke Kemp.

Urchinin emä Kemp's Emilie on periyttänyt kuusi haamumaileria. Näistä 5-vuotias Argbiggan (Maharajah) on noussut kruunumiljonääriksi.

Tommi Kylliäisen ja Urchinin yhteistyö alkaa jo uudenvuodenaattona Forssan Pilvenmäellä.

”Ruuna on ollut meillä muutaman viikon. Kyseessä on mukava hevonen, tosin vähän innokas. Toisten takana se tasaantuu menemään. Vaikka Urchin ei ole voittanut tällä kaudella, se tuntuu hyvävireiseltä. Ruuna on nykyään Nikkisen Ollin omistuksessa, ja käsittääkseni se on myytävänä”, sanoo Tommi Kylliäinen.

Myös Kylliäinen on tutkinut tulokkaan sukupuun.

”Tammanahan sillä olisi uran jatko selvillä.”

Kylliäisen treenattavat menivät pitkään kautta linjan alle kykyjensä. Viime viikkoina on valoa alkanut näkyä ikkunassa, kun menestystä on tullut mukavalla tahdilla.

”Loppukesästä ja alkusyksystä hevoset olivat kipeinä. Ne kärsivät hengitystieongelmista. Nyt alkaa näyttää paremmalta, mutta kauan siinä meni”, Kylliäinen huokaisee.

”Varsinkin Gintonic on ollut kauhea pettymys. Ruuna on treenannut kaiken aikaa hienosti, mutta ei ole ollut kilpailuissa samanlainen. Toivottavasti Gintonic alkaa nyt saada juonen päästä kiinni ja lähtee menemään kykyjensä edellyttämällä tavalla”, Kylliäinen kertoo tänään Lahden toisessa lähdössä kisaavasta kolmevuotiaasta.