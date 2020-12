Martin De Bosilla ja hoitajallaan Eva Sahalla monen mutkan matka Vincennesin iltapäivän suosikiksi

Vincennesissä tapahtuu iltapäivän avauslähdössä suomalaisittain kiinnostavia asioita: kokkolalaislähtöisen Eva Sahan hoitama Martin De Bos on suosikki ja Whole Lotta Lovekin pelihevosia.

Eva Saha

Eva Sahan nimekkäimmät passit Martin De Bos ja tamma Nancy America, 9, (10,9 ja 394028 euroa) kylpyläpäivässä: lämmittävät lamput yllä - jääsaappaat jalassa.

Kaikkien kolmen tarinat sisältävät käänteitä. Saha ja Martin ovat edenneet tosi monen mutkan kautta asemaansa Vincennesin suosikkina. Jopa pyrkiminen Prix d'Amerique -hevoseksi on on oriille mahdollisuuksien rajoissa. Suurkisa on edelleen - käydystä ruunakeskustelusta huolimatta - vain oriille ja tammoille rajattu "siitoslähtö". Jos ei tässä talvimeetingissä, niin vuoden päästä sitten.

"Joo, ei Martinin tarvitse kaukana siitä tasosta olla, jos kaikki natsaa", Eva Saha arvioi.

"Kolmanneksi viimeisin startti oli vähän sitä luokkaa (10,5/2100 metriä kiertelemällä kolmatta ja toista rataa ylivoimavoittoon). Viimeksi kakkossija meni ehkä vähän kuskin (Franck Nivard) piikkiin, kun antoi keulahevosen ajaa hiljaa, vaikka vahvuus on Martinin paras ominaisuus. Siinähän maalikamerankuvassa edellä ollut Victor Ferm muuten lunasti jo paikan Ameriquessa. Tuossa kisassa loppusuoralla tuli sitten maksimivauhdissa yksi hapuilu, ja pelkäsin, että saattavat hylätäkin (Ranskassa loppusuoralla voidaan hylätä epäpuhtaan ravin takia yhden askeleenkin perusteella)."

"Kuitenkin sille on rahasarjoissa isoja palkintoja, kuten tänään ihan nappisarjassa (1. palkinto 22050 euroa), ja se on vielä vähän vihreä Prix d'Amerique -tason heppoja vastaan. Sinne jos pääsee ja lähtee tammikuun viimeinen sunnuntai, kannattaa olla ihan valmis siihen, sillä meno on kovaa. Toki, jos Martin tässä välissä suorittaa jotain älytöntä, niin tilanne voi muuttua, mutta enemmän ajatellaan, että omia sarjoja nyt ja ehkä seuraavana vuonna sitten."

Kalajoella asuvan Mika Vihelän hevonen ja kasvatti Martin De Bos on Ruotsissa syntynyt, sai raviaakkosensa Jarkko Ristimäellä, oli varsavalmennuksessa Ivar Holmlundilla, aloitti uransa Tuija Irrillä Suomessa ja ennen Ranskaa teki suurimmat menestyksensä Ruotsin 75-voittoineen Petri Purolta. Nyt Ranskassa ori porskuttaa kohti huippua. Hoitajansa Eva Sahan matka Kokkolasta Normandiaan ei liioin ole tapahtunut yhdellä viivottimen vedolla.

Mitä odotetaan tämän päivän kisasta?

"Vahvaa suoritusta. Martti on treenannut hyvin ja sillä jatketaan ilman kenkiä, lasikuidusta tehdyillä kavionpohjilla. Ainakin etukäteen lähtö tuntuu sekä rahallisesti, että muutenkin, sopivalta. Vastustajista 6 Ciel d'Azur on mennyt hyvin. Viimeksi oli ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois, mutta se hapuilu meni minusta enemmän loppusuoran alamäen rajun rykäisyn piikkiin. Hyvältä ori tuntuu!"

Entä Eva Saha, viihtyykö hän valmentaja Philippe Billardilla Normandiassa ensi talvimeetingiin 2022 asti?

"Olen ollut täällä kolme vuotta, ja kaverit sanovatkin, että se on ennätys yhdessä paikassa. Takana on mm. Irlantia useaan otteeseen ja Ruotsia monessa paikassa. Kyllä luultavasti viihdyn. Täällä Fabrice Souloyn tilalla Haras de Ginaissa henkilökunnasta pidetään hyvä huoli. Ei tämä mikään eläkevirka ole, mutta eiköhän me 'Martin' kanssa olla täällä vuoden päästäkin."

Tästä pääset Martin De Bosin Ranskan startteihin. Oikeassa reunassa on kuvake, josta pääsee lähtövideoihin.

Suomalaishevoset Martin De Bos ja Whole Lotta Love starttaavat Vincennesin iltapäivän ykköslähdössä Prix de Craonissa 2700 metrillä tasoituslähetyksellä kello 14.50 Suomen aikaa. Lähtö näkyy ja on pelattavissa Veikkauksen sivuilla.