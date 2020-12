Hiukan epätavallinen polku huippujalkapalloilijasta hevosalan ammattilaiseksi – ensimmäinen oma valmennettava on 12-aikainen italialainen

Volt di Ruggero nautti solariumin lämmöstä Hummala Wellnessissä. Vieressä ruunan ylpeä osaomistaja ja valmentaja Matti Hiukka, Veikkausliigan maalitykki vuosimallia 1998.

Forssan Pilvenmäen raviradan kupeessa vaimonsa Krista Kupiaisen kanssa hevosten kuntoutuskeskusta Hummala Wellness Oy:tä pyörittävä entinen mestarijalkapalloilija Matti Hiukka elää jännittäviä aikoja. Kurssit ja kokeet ravivalmennuslisenssiä varten on tehty, mutta tuloksia ei vielä ole tullut.

Ensimmäinen valmennettava sen sijaan saapui talliin jo itsenäisyyspäivänä. Kyseessä on 6-vuotias italialaisruuna Volt di Ruggero.

”Hetki meni ennen kuin ruuna otti paikat omakseen, mutta nyt vaikuttaa hyvältä. Volt di Ruggero tuntuu treenissä kivalta, ja aloitus Suomessa voisi olla ajankohtainen 12. tammikuuta tässä kotiradalla Forssassa. Tapanin Niina ajoi hevosella hiitin toissapäivänä, ja hänen antamansa palaute oli positiivista”, Matti Hiukka valaisee innostusta äänessään.

Volt di Ruggero on ME-legenda Varennen poika. Ruuna on ravannut 42 kertaa kilpaa. Voittoja on lohjennut neljä ja himmeämpiä totosijoja yhteensä 16 kappaletta. Tienestit kaviourilta kohoavat päälle 34 000 euroon. Ennätys kirjataan lukemin 12,4.

Volt di Ruggero on vaikuttanut viime vuodet Halmstadissa Wilhelm Paalin treenissä. Ruuna hyvästeli Ruotsin radat marraskuussa voittamalla Kalmarissa breddloppin. Tätä ennen ruuna oli Halmstadissa vastaavassa lähdössä toinen.

”Ruuna on vahva, mutta kyllä siltä lähtönopeuttakin löytyy. Aika monipuolinen hevonen se on. ”Voltti” on tosi iso, säkä nousee varmaan 170 senttiin. Haetaan ekoissa starteissa infoa ja mietitään sitten jatkoa sen perusteella. Voltilla on omia ongelmiaan, lähinnä takakavioidensa kanssa, joten viikko ja päivä kerrallaan pitää edetä”, Hiukka analysoi.

45-vuotias Hiukka hurahti raveihin jo lapsuuden maisemisssaan Rovaniemellä. Toto toimi sisäänheittäjänä lajiin.

”Mäntyvaarassa käytiin raveissa, ja sieltä se lähti. Markalla pelasi voittajaa, ja kun sai kaksi takaisin, niin tuntuihan se siltä, että mistä helpommalla? Senaikaisista Lapin menestyjistä on jäänyt mieleen harmaa hirmu Iwan Way, joka voitti lähtöjä liukuhihnalta”, Hiukka muistelee.

Myöhemmin pelaajaura vei Hiukkaa Rovaniemeltä Helsinkiin ja Tampereelle sekä ulkomaille. Ravit ovat kulkeneet kaiken aikaa mukana.

”Helsingin-vuosinakin tuli aina mentyä Vermoon, kun vain oli aikaa. Raviurheilu on tosi mielenkiintoinen ja haastava laji. Jalkapallossa tottui siihen, että jos tuli ongelmia eteen, niin niistä selvisi puhumalla. Raveissa se työkumppani eli hevonen ei puhetta ymmärrä, vaan vaaditaan tulkintaa.”

Hiukka sanoo, että häntä on aina ajanut eteenpäin kilpailuhenkisyys ja polte päästä mittaamaan taitojaan muiden kanssa. Sitä hän pääsee nyt toteuttamaan kaviourilla Volt di Ruggeron valmentajana. Ohjastajanura saa vielä odottaa.

”Annetaan ammattilaisten hoitaa se puoli”, Hiukka nauraa.

Hiukka voitti kaudella 1998 RoPS:n väreissä pelatessaan Veikkausliigan maalikuninkuuden. Noina vuosina hän pääsi pukemaan ylleen myös maajoukkuepaidan.

Viitisentoista vuotta sitten päättyneen pelaajataipaleensa jälkeen Hiukka on toiminut valmentajana pääsarjatasolla saakka. Nyt hän kertoo jalkapallon olevan – ainakin toistaiseksi – taaksejäänyttä työelämää.

”Jalkapallo vaatii täydellistä sitoutumista, eikä valmentamista voi tehdä puolivaloilla. Nyt oma yritys vie kaiken ajan ja energian.”

Hummala Wellness perustettiin viime syyskuussa. Lähtö on ollut lentävä, sillä talli on täynnä. Hiukka kertoo, että karsinoissa on 12 hevosta plus oma Volt di Ruggero.

”Kahdestaan vaimon kanssa tehdään töitä. Meiltä löytyy vesikävelykone, solarium sekä laser- ja huippukylmälaitteet. Kysyntää on ollut ilahduttavasti. Asiakkaina ei ole pelkästään loukkaantuneita ja kuntoutettavia hevosia, vaan myös vaihtoehtoista harjoittelumuotoa hakevia. Monen hevosen kohdalla toiminnan painopiste on ennaltaehkäisyssä ja voiman lisäämisessä.”

Hiukan vaimo Krista Kupiainen on tehnyt mittavan uran Suomessa ja ulkomailla ratsastus- ja estepuolella sekä hevosten hoitajana että kuntouttajana. Kun pariskunta löysi toisensa, unelma hevosalan yrityksestä alkoi saada muotoaan.

”Pari vuotta mentiin kuin tulisilla hiilillä, kun etsittiin sopivaa paikkaa toiminnalle. Onneksi tie vei tähän”, Hiukka huokaisee.

Hän ei ole katunut hevosalalle heittäytymistään hetkeäkään.

”Tää tuntuu aivan mahtavalta ja täysin oikealta valinnalta. Joka aamu menen kuudeksi talliin, ja vaikka vapaapäiviä ei sitten yrityksen perustamisen ole ollut, niin sen tiesi jo etukäteen ja olen päässyt rytmiin hyvin kiinni. Hevosten kanssa työskentely tekee tosi hyvää miehelle ja mielelle”, Hiukka sanoo.