Naisen uskolla rakennettu Sorretun Voima on Suomen voitokkain vuonna 2020

Antti Savolainen

Käymme yhdessä ain', käymme aina rinnakkain. Tiivis kaksikko Sorretun Voima ja Mari Koikkalainen on raivannut tiensä raviratojen seremoniakehiin. 15 ykkössijaa tällä kaudella saalistanut Sorretun Voima on maamme voitokkain ravuri vuonna 2020.

9-vuotias ruuna Sorretun Voima on Suomen voitokkain ravuri kaudella 2020. Mari Koikkalaisen omistama ja valmentama Taikurin poika otti Forssan Pilvenmäeltä vuoden viidennentoista ykkössijansa uudenvuodenaattona. Niukan keulasta tulleen täysosuman ohjasti Tapio Perttunen. Hän on ajanut Sorretun Voiman vuoden voitoista 13.

”Sata jäljellä oli jännät paikat, kun ruuna haki laukkaakin. Vasta 50 metriä ennen maalia pystyin päästämään”, kommentoi Perttunen.

Mari Koikkalaisen mukaan kausi on tarjonnut tunteita äärilaidasta äärilaitaan.

”Onhan tää kausi ollut aikamoista vuoristorataa, on tullut hienoja onnistumisia ja pahin painajainen, se maalisuoralla kaatuminen. Näyttää siltä, että siitä ei mitään fyysisiä vammoja tai henkisiä pelkoja ruunalle jäänyt. Pelkäsin hirveänä, että miten se vaikuttaa, mutta oikeastaan ruuna on vain koventunut ja petrannut siitä”, Koikkalainen kertoi TotoTV:ssä Iivari Ingvesin haastattelussa viitaten Teivossa kesäkuussa tapahtuneeseen kaviouran pintaan suistumiseen.

Koikkalainen sanoo, että menestyksen takana ei ole yksittäistä selitystä.

”Kaikki on mennyt yli odotusten, ja kilpaa on päästy ajamaan säännölleen. Mitään taikanappeja ei ole paineltu”, Koikkalainen kommentoi.

Sorretun Voiman ja Koikkalaisen yhteinen taival alkoi vuonna 2017. Vastamäkeäkin on piisannut, sillä tämän vuoden voitokkain ravuri ei onnistunut kaudella 2018 ottamaan ainoatakaan ykkössijaa.

”Mönttisen Leo sanoi, että Sorretun Voima on naisen uskolla rakennettu, ja näinhän se vähän on”, Koikkalainen sanoo.

Mari Koikkalainen työskentelee Vääksyssä Elina Laakkosen tallilla.

”Sorretun Voima on mun harrastukseni. Päiväni ovat täynnä Elinan lämminverisiä. Sorretun Voimakin asuu Elina tallilla. Ajan sitä mielelläni yksinään, sillä ruuna tahtoo innostua, jos sillä on treeneissä kavereita.”

Koikkalainen paljasti, että hänen pulssinsa oli ennen lähtöä 200.

”Ei ole koskaan jännittänyt enempää kuin nyt”, hän huokaisi startin alla.

Kisan jälkeen jännitys vaihtui riemuun.

”En osaa sanoa mitään, ihan järjettömän hienoa. En olisi ikinä uskonut, että ruunasta tulee vuoden voitokkain. Sorretun Voima on pikkujättiläinen, sen säkä on sellaiset 170 senttiä. Mukava hevonen, kun sen kanssa on päässyt sinuiksi.”

Vuoden voitokkain lämminverinen maassamme on 14 kertaa ykköseksi yltänyt Koivusen tallin Night Guard. Sen omistaja on Leo Keto.