Kiertävistä ulkomaankomennuksista pysyvään pestiin – Annu Kolppanen on kotiutunut Itävaltaan

Annu Kolppanen ja Peter Schwarzlmüller kilpailevat luonnollisesti hevosillaan säännöllisesti Wienin ravikeskuksessa Krieaussa.

Rovaniemeläinen Annu Kolppanen sai ensikosketuksen hevosiin ratsastusharrastuksen kautta jo alle kouluiässä.

"Ala-asteikäisenä aloin hoitaa eläköitynyttä ravuria, jonka kautta kulkeuduin sujuvasti ravitallille. Sen jälkeen uravalinta olikin melko lailla lyöty lukkoon.”

Pudasjärven koulutusyksikkö oli luonnollinen valinta peruskoulun jälkeen.

Italiassa Napolin alueella Pasquale Jr Espositon valmennustallilla suoritetun harjoittelun jälkeen Annulle on kertynyt mittava ulkomaan työkokemus. Hyvän pohjan hän hankki kuitenkin kotimaasta:

"Petteri Joelta sain arvokasta oppia ennen ulkomaille lähtöäni. En ollut virallisesti Petterillä töissä, vaan pidin hevostani Petterillä. Auttelin siinä samalla hänen hevostensa kanssa. Sain todella hyvän opin hevosen päivittäiseen hoitoon sekä työnteon kulttuuriin. Näillä perusopeilla on pärjännyt hyvin pitkälle ulkomailla,” Kolppanen kehuu.

Ulkomaankomennus on jatkunut vuodesta 2008 katkeamattomana.

Ensimmäinen ulkomainen työpaikka oli Italian suurimpiin kasvattajiin ja hevosenomistajiin kuuluvalla Roberto Toniatilla, jonka hevosten kanssa Kolppanen ehti työskennellä useamman valmentajan alaisuudessa.

"Ove Kristoffersson taisi olla pitkäaikaisin valmentaja Toniatilla niinä vuosina, kun minä olin siellä."

"Italia on maana todella mukava paikka asua ja elää, mutta 2010-luvun alkupuolella italialaisella raviurheilulla alkoi mennä huonommin. Niinpä päätimme puolisoni kanssa suunnata muualle töihin,” Annu jatkaa.

Peter Schwarzlmüller oli työskennellyt Italiassa Veli-Pekka Toivasella. Pariskunta puntaroi Suomen, Ruotsin ja Ranskan välillä mutta päätyi lopulta Peterin kotimaahan Itävaltaan. He aloittivat työskentelyn Wilhelm Loderer juniorin palveluksessa. Ensimmäisen talven jälkeen Loderer Jr avasi tallin Italiaan, jonka toiminnasta Annu ja Peter vastasivat. Myöhemmin Itävallan talli suljettiin ja koko tallin toiminta keskitettiin Italiaan.

Side Itävaltaan ei kuitenkaan katkennut, sillä kesäisin Annu ja Peter viettivät pitempiä ajanjaksoja Itävallassa niiden tallin hevosten kanssa, jotka osallistuivat itävaltalaisiin ikäluokkakilpailuihin. Kriisi Italian raviurheilussa ei kuitenkaan helpottanut, ja suomalais-itävaltalainen pari päätti jättää Italian raviurheilun uudelleen taakseen.

”Jonkin aikaa pohdittuamme tulevaisuuden kuvioita lähdimme takaisin Itävaltaan, jossa teimme töitä vuoden verran Hubert Brandstätter juniorille ennen kuin aloitimme oman tallin pidon,” kertaa Annu.

Kaksikon talli sijaitsee Magna Racino valmennuskeskuksessa, joka sijaitsee Wienin laitamilla, noin 20 minuutin päässä suurkaupungin keskustasta. Itävaltalais-kanadalainen liikemies Frank Stronach rakennutti hevoskeskuksen reilut 15 vuotta sitten.

Paikka vaikuttava ilmestys, sillä siellä sijaitsee ravi- ja laukkarata sekä hyvät puitteet ratsastusurheilulle.

"Meillä on kuutisenkymmentä karsinaa vuokralla, jotka ovat täynnä. Lisäksi varsat ovat pihatossa, joten hevosia meillä on tällä hetkellä yhteensä noin 70. Niistä noin 40 on vuoden 2018 Elitloppet osallistujan Orlando Jetin takaa löytyvän Stall Team Neuhofin omistuksessa. Loput hevoset ovat jakautuneet muiden omistajien kesken”, kertoo Annu tallin hevosten omistajarakenteesta.

Magna Racino oli alun perin tarkoitettu eritoten ravi- ja laukkaurheilukeskukseksi, mutta Itävallassa raviurheilu seurasi Saksan negatiivista kehitystä. Tämä on myös heijastunut Magna Racinon toimintaan.

”Ratsujahan täällä enemmistö nykyään on, ravitalleja on meidän lisäksi kolme jäljellä, jokunen laukkavalmentaja, ja loput tallit ovatkin sitten ratsujen käytössä”, kuvailee Annu Kolppanen toimintaidean muuttumista taloudellisten realiteettien johdosta.

Karsinapaikkoja valmennuskeskuksessa on lähes 600 hevoselle. Osasyynä ravi- ja laukkavalmentajien määrän vähenemiseen Magna Racinossa on myös hevoskeskuksen korkeahko vuokrataso, sillä vuokralaisen on maksettava vuokraa karsinoiden lisäksi esimerkiksi tarhoista ja kävelykoneesta.

”Vaikka tämä on melko kallis paikka pitää tallia, on suurimpana etuna kuitenkin maantieteellinen sijainti. Muutamassa minuutissa olet moottoritiellä, jota pitkin pääsee kätevästi esimerkiksi Ranskaan, Italiaan, Saksaan ja Unkariin kilpailumatkoille.”

Itävallassa järjestetään raveja vuodessa noin 80 päivänä, joten toiminta ei ole laisinkaan samoissa mittasuhteissa kuten Suomessa. Maan viiden suuremman valmennustallin joukkoon kuuluu luonnollisesti Kolppasen ja Schwarzlmüllerin talli.

Palkintaso tavallisissa lähdöissä ei ole kovin korkea, mutta PMU-lähdöissä maksetaan kuitenkin 2 500 euron ykköspalkintoja.

"PMU-lähdöt ovat auttaneet taloudellisesti meitä itävaltalaisia ravialan aktiiveja. Lähdöthän ovat nimensä mukaisesti ranskalaisen peliyhtiön PMU:n järjestämiä, sillä Itävalta allekirjoitti jokunen vuosi sitten yhteistyösopimuksen Ranskan keskusjärjestön kanssa. Itävaltalaiset hevoset voivat nykyään saada ns. kaksoispassin, jolloin ne lasketaan myös Ranskassa syntyneiksi. Näin ne saavat kilpailla Ranskassa syntyneiden lähdöissä Ranskassa,” Annu Kolppanen valottaa.

PMU-yhteistyön vuoksi Annu ja Peter ovat satsanneet viime vuosina enenevissä määrin ranskalaisiin hevosiin, koska palkintotaso on Ranskassa aivan eri tasolla. Vaikka itävaltalaisella raviurheilulla on ollut omat haasteensa, näkee Annu tulevaisuuden valoisampana.

”Jollakin tapaa tuntuu, että ilmassa on positiivinen vire. Ranska-kortin lisäksi Italiassa asiat vaikuttavat selkenevän ja ulkomaisetkin hevosenomistajat saavat helpommin palkintorahansa", hän erittelee kehitystä.

"Yksi myönteisimmistä asioista on kuitenkin, että Magna Racino on saanut uuden saksalaisen omistajan yrityskaupan myötä. Uusilla omistajilla on vahva halu kehittää keskusta enemmän kilpailulliseen suuntaan, mikä on meille luonnollisesti myönteinen asia."

Yli kymmenen ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen ei Annulla ole sen suurempaa kaipuuta Suomeen, jossa hän yrittää käydä vähintään kerran vuodessa.

”Italia on lähimpänä sydäntäni asuinmaana. Täällä Itävallassa käytännön asiat sekä arjessa että raviurheilussa ovat kuitenkin jollakin tapaa selkeämmällä tolalla. Se kallistaa vaakakupin Itävallan puoleen. Suomen kielikään ei pääse saksan keskellä unohtumaan, sillä tälläkin hetkellä meillä on viisi suomalaista hevosenhoitajaa töissä,” raviurheilun maailmankansalainen naurahtaa.

