Viikon vieras: Anna Hiltusella on polte hevoshommiin ja myös lainaohjastamiseen – aikoo ilmoittautua usein kuskipörssiin

Suomen Hippos / Hanna Närhinen

Anna Hiltunen voitti viime vuoden Juniorikypärät -sarjan, mistä hänet palkittiin yhtä aikaa Salamakypärien voittajan Niko Riekkisen kanssa Jokimaalla marraskuussa.

Viime vuosi tarkoitti koronasta huolimatta Anna Hiltuselle edistymistä ammatissa. Orimattilalainen 20--vuotias Hiltunen voitti Juniorikypärät -ajajaliigan. Lisäksi työnantajan Reino Palomäen talliin tuli menestystä etenkin An-Dorran tuomana.

"Vuosi vei minua tosi paljon eteenpäin niin hevosenhoitajana, oman hevosen valmentajana ja ohjastajana, kun pääsin ajamaan useita eri hevosia", hän summaa.

Vuosi sisälsi toki myös menetyksiä: Korpelan tilan toinen kasvatti ja An-Dorran ikätoveri, An-Aiolos, jouduttiin lopettamaan syyskuun alussa. Puhumattakaan siitä, että vuosi oli Palomäen perheelle raskas, kun Reinon Irja-vaimo pitkän sairastamisen jälkeen menehtyi.

"Korona ei meihin loppujen lopuksi kovasti vaikuttanut. Keväällä ei siinä tauon kohtaa olisi ollut sopivia lähtöjäkään ja saatiin ajettua lisää kuntoa. Onhan se toki harmi, kun yleisöä ei raveihin pääse", Anna Hiltunen tuumii.

Se oma hevonen on Lindy Pine (Citation Lindy - Red Pine - Wired Pine), joka kääntyi nyt 3-vuotiaaksi ja jota Hiltunen valmentaa siis itse. Hän osti hevosen yhdessä isänsä Ramin kanssa viime vuonna.

"Se oli kasvattajalla (Jukka Nummila Iitistä) hyvin pidetty ja päästiin heti treenaamaan. Tamman on annettu vielä kasvaa, eikä sillä yritetty radalle 2-vuotiaana. Nyt se on treennanut muutaman kuukauden ja kehittyy hyvin. Sillä on hyvä kapasiteetti", Hiltunen luonnehtii selvästi mielissään.

Hiittaamaan on tarkoitus päästä kohtapuoliin ja kevään korvalle starttiakin.

Juoniorikypärän voitto on tuottanut Hiltuselle paljon onnitteluviestejä ja puheluita.

"Ihmiset on olleet hyvin mukana, mikä on ihan kivaa", hän kiittelee.

Kilpasarjan ansiosta Hiltusen starttimäärä enemmän kuin tuplaantui viime vuonna. Jos Annalta kysytään, jatkoa seuraa.

"Olen tosi valmis lainaohjastamaan ja aion ilmoittaa itseni kuskipörssiin mahdollisimman usein", hän toteaa.

"Tykkään siitä. Nuorena naisena on vaan hankala saada ajettavia. Toivotaan, että pärjääminen auttoi. Ainakin ihmiset ovat tulleet sanomaan, että kiinnostaisiko tämä meidän hevonen."

Kilpasarjaankin osa hevosista piti hankkia itse, kun kaikilla kuudella kierroksella ei ihan ollut tarpeeksi ilmoittautuneita jokaiselle osallistujalle.

"Aika hyvin saatiin hevoset, mikä on hyvä. Se kertoo, että ihmiset luottavat sen verran myös nuoriin ohjastajiin."

Hiltunen pitää tärkeänä, että Salamakypärä-liigan lisäksi on vähemmän ohjastaneille nuoremmille kuskeille oma sarja.

"Me kaikki oltiin vähemmän ajaneita. Lähdöistä sai varmuutta lisää ja kilpailu oli antoisaa, kun oltiin tasaväkisiä."

Parasta oli oppi hevosista. "Jokainen ohjastettava oli tosi erilainen ja haastaviakin osui. Oppi ajamaan paremmin sellaisiakin, joilla on taipumus painaa."

Hippos ja Hevosopisto pyörittävät raviurheilunakatemiaa nuorille ohjastajille. Siihen kuuluvat koulutukset saavat Hiltuselta hyvän arvion. Luennot hevosen anatomiasta ja Hannu Torvisen kokemukset kilvanajosta jäivät erityisesti mieleen.

Kaiken kruunasi, että kilpakumppaneista sai myös ystäviä.

Anna Hiltunen on syntynyt Orimattilan Kuivannolla, jonne hän muutti pari vuotta sitten takaisin asuttuaan välillä Lahdessa.

Reippalla nuorella naisella on oma talo. Tallia ei siihen saa laitettua, mutta oma valmennuspaikkakin on haaveissa – "joskus, ei vielä", hän korostaa.

Työmatka Nastolan rajalla sijaitsevalle Korpelan tilalle kestää noin kaksikymmentä minuuttia eli on ihan sopiva.

Viiden Reino Palomäen oman valmennettavan lisäksi tallissa asuu siis Annan 3-vuotias. Ikäisekseen virkeä 85-vuotias Palomäki ajaa edelleen myös valmennusajoa. Suuri osa hevosten hoitotyöstä on kuitenkin Annalla.

Tallin hevoset ovat nyt treenitauolla. Koelähtöjä suunnitellaan ensimmäiseksi Hiltusen 3-vuotiaalle ja 4-vuotiaalle ranskalaissyntyiselle Gamme de Touchyvonille, jonka Palomäki omistaa tyttärensä Johanna Huuhtasen kanssa.

"An-Dorran kanssa treenataan nyt vähän höllemmin. Ei ainakaan pariin kuukauteen vielä katsella lähtöjä", Hiltunen arvioi

5-vuotias An-Andree on epäonnen hevonen. Nyt se on toipunut pinnalliseen koukistajaan tulleesta osumasta. "Vamma on nyt kunnossa. Sen kanssa tullaan pikkuhiljaa."

Tulevaan kauteen Hiltunen suhtautuu myönteisen odottavasti. An-Dorran menestykselle toivotaan luonnollisesti jatkoa, vaikka seura koveneekin.

"Haave on myös, että oma hevoseni juoksisi hyvän kauden ja pääsisi Kymenlaakso-ajoon."

Anna Hiltunen kuuluu niihin nuoriin, jotka ovat ehtineet tehdä monenlaista. Peruskoulun jälkeen hän lähti koulutuskeskus Salpaukseen opiskelemaan rakennusalaa ja teki valmistumisen jälkeen hommia sekä rakennuksilla että kuntosalilla.

Hevoset kulkivat mukana ensin harrastuksena ja reilu kolme vuotta sitten Hiltunen siirtyi kokopäiväisesti Korpelan tilalle töihin.

"Yhdistelmä kävi vähän liian rankaksi. Jätin ensin pois raksan, sitten kuntosalin ja tulin kokopäiväiseksi Reinolle", hän naurahtaa.

Hevosala tuntuu luontevimmalta ja nyt hän opiskelee myös siitä tutkintoa työn ohessa. Tavoitteena on valmistua tämän vuoden aikana.

Hevoshommaan hänellä on polte. "Tämä on itseä kasvattavaa työtä. On koko ajan joku tai useampikin, joista sulla on täysi vastuu."

Kiinnostavinta on seurata, miten hevonen kehittyy. Erityisen kiinnostavaa se on, jos kehitystä pääsee seuraamaan varsasta asti.

”Arkikin on kivaa. Meillä on pitkät metsätiet. En kyllästy istumaan siellä kärryllä”, Hiltunen tuumaa.

Terhi Piispa-Helisten

Reino Palomäki, Anna Hiltunen ja An-Dorra olivat viime vuoden juhlittavat useissa 3-vuotiaiden mittelöissä, joiden tuloksena tamma palkittiin ikäluokkansa vuoden parhaana.