Viikon vieras: kasvatustieteilijä-taiteilija-palomies-hevosenhoitaja Eva Sahan monet käänteet

Eva Sahan arkisto

Eva Saha Irlannissa laukkatallilla. Kenttäratsastustreenit sujuvat virtaviivaisesti.

Eva Saha on lähtöisin aivan tavallisesta kaupunkilaisperheestä Kokkolasta - hevoset eivät kuuluneet kuvaan. Nuorta Evaa hienot eläimet vetivät kuitenkin, ja Pedersören Leplaxin kesämökin läheisyydessä sijainnut Bengt Lunabban talli oli se, missä pääsi niiden kanssa ensikosketuksiin. Tekemällä oppii - vanha isäntä antoi vapaat kädet tehdä.

Eva Saha on hyvin paljon muutakin kuin hevosenhoitaja - akateeminen hevosenhoitaja. Hän on nimittäin valmistunut Åbo Akademista erityispedagogiksi. Työpaikat ovat olleet monenlaisia: vuosituhannen vaihteessa hän teki jopa Outokummun tehtailla vuosituhannen vaihteessa tehdaspalomiehen pitkäksi venähtäneen sijaisuuden. Pestin jatkuminen olisi vaatinut palomieheksi kouluttautumisen. Henkireikänä Sahalla on kaiken päälle vielä taiteen tekeminen.

"Ei se maalaaminen voisi silti olla mikään ammatti minulle", Eva Saha huomauttaa.

"Työskentelen aivan liian hitaasti. Mutta hyvin terapeuttista se on, vastapainoa muulle työlle. Opiskelin Turussa erityispedagogiikkaa vähän ylimääräistäkin, ja olin hommissa jonkin aikaa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan lastenpsykiatrian osastollakin."

Perheellä ei ollut varaa sponsoroida tyttären harrastusta, mutta Keski-Pohjanmaallakin ravitalleille pääsi auttelemaan, jos intoa riitti. Ja sitähän riitti. Erik Bäckin tallilla Kokkolan lähellä homma jatkui, ja siinä sivussa tuli hankittua raviajokorttikin. Jo 18-vuotiaana -90-luvulla tie vei ulkomaille. Suuntana oli Irlanti, josta tulikin lopulta tärkeä paikka Eva Sahan elämässä. Siellä hän on tähän mennessä asunut kolmeen eri otteeseen. Puhelinoperaattori ja pankkitili sijaitsevat nytkin Irlannissa. Irlantilaisesta autosta piti hiljan luopua.

"Irlanti on toimiva yhteiskunta, mutta joustava. Ei yhtä paljon byrokratiaa, kuin esimerkiksi täällä Ranskassa. Lisäksi brexit vaikuttaa nostavan Irlannin taloutta, sehän kuuluu edelleen EU:hun. Se tuntuu voittavan alaa Iso-Britannialta sekä turismissa että bisneksessä. Isot firmat, kuten Amazon, ovat jo siirtäneet toimintojaan Irlantiin."

Työpaikkana oli ensimmäisellä "keikalla" Ballykeane Stud noin tunnin matkan päässä pääkaupunki Dublinista. Ruotsalaisia hevosia ja varsoja lähetettiin silloin -90-luvulla paljon kasvamaan ja valmentautumaan Irlannin vihreille niityille. Ravimuoti on sittemmin muuttunut, mutta monet maailman huippulaukkahevosista tulevat tunnetusti noilta nummilta. Kjell Jonsson valmensi monen ruotsalaistallin, mm. Svante Båthin, varsoja Ballykeanessa. Juuri silloin talliin sattuikin monta aivan huippuluokan tapausta, hiljattain kuollut Enjoy Lavec, Derbyn lähtölaukan jälkeen voittanut tamma Hilda Zonett ja Malabar Circle Ås muiden muassa. Jimmy Takter muun muassa kävi säännöllisesti kokeilemassa sukuvarsoja Dublinin 800 metrin raviradalla, jossa ei juurikaan ole kallistuksia.

"Silloin aikana ennen moottoritietä matka Dubliniin saattoi kyllä kestää kolmekin tuntia. Meitä oli Pohjoismaista Ballykeanessa todella hyvä porukka, joka pitää jollain lailla yhtä edelleen. Jouni Hillbom oli siellä Suomesta ja Inga D'Arcy (aiemmin Lindén), joka meni naimisiin paikallisen kanssa ja pitää miehensä kanssa yhdistettyä matitotilaa ja laukkahevossiittolaa. Siellä kasvaa myös connemaraponeja. Inga on ihan taitavin täysiveristen laukkahevosten varsottaja. D'Arcyjen luona asuu minun liisattu siitostammanikin, ruotsalainen Misty Elettra (Revenue), kantavana Orlado Vicistä."

"Irlannissa on siis ravejakin, mutta ei mitenkään hirmuinen taso. Tällä hetkellä Ranska sponsoroi raveissa Irlantia ja muutamia muita lähimaitaan. Irlannissa ajetaan myös peitsareilla, mutta Ranskan kannustamana ravilähdöt ovat vallanneet lisää alaa. Jos näiden maiden, mm. Sveitsi, Belgia ja Irlanti, raveissa mennään paljolti ranskalaisravureilla, tulee peliä ja tukea. Palkinnot ovat Irlannissa Suomen luokkaa, mutta sillä erolla, että lähtöihin maksetaan isot ilmoittautumismaksut, joista palkinnot sitten aika paljon muodostuvat. Irlannin ajoista tuli tutuksi mm. ravitallia pitävä Kanen perhe. Kanejen poika Sean on täällä Billardilla opintomatkalla juuri nytkin."

"Sean oli lapsi silloin kun perheeseen tutustuin, mutta nyt aikamies. Hän on ollut täällä Ranskassa nyt kolmena talvena töissä ja oppimassa ravitouhua, kun Irlannissa kausi on huhtikuusta marraskuuhun. Kaneilla on ollut sellainenkin kuuluisa ravuri, kuin Giant Force, oriin vanhemmilla päivillä. Nyt Seanilla on kaksi heppaa mukanaankin, ja niillä yritetään ainakin koelähtöä läpi, ehkä vähän tiliäkin tällä reissulla, jos luoja suo."

Eva Sahan hevostaival sisältää monta maata ja monta työpaikkaa. On ollut ratsutallia Irlannissa, Västerbon siittolaa, Reijo Liljendahlia, Robert Berghin Ranskan tallia, Stall Tillyä ja Anna Forssellia. Välissä oli jakso "normaaleissa" konttoritöissä Irlannissa, mutta veri on toistaiseksi vetänyt aina takaisin hevosten pariin. Onpa kokemusta jopa laukkavalmennuksesta Prunella Dobbsin tallilta Irlannista.

"Kaverit vitsailevatkin, että tämä kolme vuotta täällä Normandiassa on mun ennätys. Se 'siviilityö' oli myyntityötä, joka sujui niin hyvin, että ovat luvanneet ottaa takaisinkin, mutta täällä nyt viihdytään, vaikka aika on mikä on. Juuri nyt täällä meidän seudulla esimerkiksi on ulkonaliikkumiskielto kuuden jälkeen illalla."

Inspiraatiota tuovat tietenkin hyvät hevoset. Suomalainen, mutta Ruotsissa syntynyt Martin De Bos (Maharajah), Mika Vihelän kasvatti ja hevonen, on tehnyt onnistumisissaan kovaa jälkeä. Nancy Americalla (Revenue) on myös iso liuta Ranskan voittoja Evan hoidossa ja melkein 400000 euron voittosumma.

"Martin De Bos on kyvykäs kaveri. Sillä on omat juttunsa, mutta kapasiteettia piisaa. Jalkoja saa huoltaa ja nyt on ollut vähän kurkun kanssa jumppaamista. Se osaa olla aika laiskakin ajettava, mutta viime aikoina se on painanut turhan innokkaasti ja kurkku ei silloin toimi optimaalisesti. Jos ori pysyy terveenä ja jatkaa hyvää menoa, se voisi olla vuoden päästä vaikka Prix d'Ameriquessa. Sinne on pitkä matka, mutta hepassa on sellaisia ominaisuuksia."

"Ehkä isoin saavutukseni hevosenhoitajana on ollut saada Nancy America pahan vamman jälkeen takaisin kilpailukuntoon. Tarhakaveri potkaisi sitä, ja takapolven haava meni luuhun saakka. Jatko ei näyttänyt lupaavalta, mutta niin vain tamma on saatu takaisin. Se starttaa lähipäivinä Vincennesissä pitkältä tauolta ensin preparéta, sitten sopivassa lähdössä ihan menestysmielessä."

Saavutus tosiaan. Tästähän suurilla talleilla oikeasti on kyse. Kun valmennettavia on kymmeniä tai satoja, hevosenhoitajan merkitys kasvaa. On hevosenhoitajia ja hyviä hevosenhoitajia. Ja sitten on vielä suomalaisia hevosenhoitajia, joita maailman huippuravitallit kaikkein mieluiten palkkaavat.

"Nancy America saa nyt lähiviikkoina itse näyttää, onko se kilpahevonen vielä vai ei. Kuitenkin sillä on kanssa iso moottori, ja jos se suorittaa tasollaan, tiliä saattaa tulla vielä vaikka paljonkin."

"Tämä Billard on hyvä työpaikka minulle. Oikeastaan kyse on Fabrice Souloyn ja perheensä yrityksestä täällä, heidän tilallaan täällä touhutaan. Valmennuksesta vastaava Philippe on Fabricen sisaren mies. Fabrice itse sai dopingtuomion koboltista 2017, eikä kukaan tunnu tietävän, kuinka kauan rangaistus jatkuu. Philippe oli itsenäinen valmentaja jo aikaisemminkin, ja valmennustoiminta siirtyi sitten hänelle."

"Joka tapauksessa asiat hoidetaan täällä hyvin ja toiminta on ammattimaista. Työskentely- sekä treeniolosuhteet ovat hyvät ja hevosia pidetään hyvin. Tällä hetkellä niiden eläinlääketieteellinen hoito ei sisällä lainkaan lääkeaineita. Jäähdyttämiseen käytetään jääsaappaita ja nivelpiikityksiin prp:tä eli hevosen omasta verestä tehtävää seeurumia."

"Minulla on firman puolesta asunto, sähköt ja internet. Auto on oma, mutta polttoaineet ja huolto tulevat talon puolesta. Jouduin käymään lonkkaleikkauksessa joku aika sitten vanhan vamman takia, ja sekin meni työpaikan vakuutuksesta. Hoitohevosia on nyt seitsemän - yleensä 7-8 - mikä on ihan ok, kun työhön ei kuulu karsinoiden siivousta. Ei mikään eläkevirka, mutta viihdyn täällä hyvin ja haluan nähdä esimerkiksi miten Martinin ja Nancy American urat jatkuvat."

Kaksi pahaa onnettomuutta ovat myös osa Eva Sahan elämää ja kokemuspohjaa. Vuonna 2008 hän ajoi Pännäisten harjoitusraveissa lähtöauton takana kolmevuotiaalla suomenhevostamma Amelialla, kun kanssakilpailijan suomenhevosori ryösti suoraan päin auton siivekettä ja väisti sivuun loikaten koko massallaan yli viereisen valjakon ja sen ohjastajan. Saha sai erittäin vaarallisia selkävammoja, joiden kuntoutus kesti pitkään.

Sanotaan, ettei salama voi iskeä kahdesti samaan paikkaan, mutta Eva Sahan kokemukset kertovat toista. 2013 Elitloppetin alla rysähti uudestaan - jälleen täysin ilman omaa syytä Anna Forssellilla työskennellessä kolmen hevosen vedoissa. Eva ajoi "keulassa" ja viimeinen kahdeksas intervalli oli menossa. Vieressä ravannut varsa ei ollut pelännyt radan lähellä ollutta puimuria aiemmissa vedoissa, mutta nyt säikähti. Se hyppäsi suoraan vierellä ravanneen Sahan hevosen päälle. Siitäkin olisi selvitty jotenkin, mutta Sahan takana ajanut valjakko ei ehtinyt reagoida ja tuli suoraan yli. Sääri murtui, ja taas oli edessä pitkä kuntoutus.

"Siinä kohtaa oli henkisesti raskasta, kun rahasta oli vielä tiukkaa. Vakuutuksista ei meinannut saada millään korvauksia. Heikki Pekkala, joka työskenteli Stall Tillyn varsavalmentajana, oli se joka sai minut uudestaan tarttumaan töihin ja hevosiin. Kävelykin oli alkuun työlästä, mutta Heikki jankutti vain, että tule auttelemaan, kyllä se siitä lähtee."

Paljon on siis tapahtunut ja tapahtumassa Eva Sahan elämässä. Herää kysymys, mitä seuraavaksi?

"Miksihän sitä isona rupeaisi? Näiden Ranskan heppojen kanssa mennään nyt ainakin jonkin aikaa. Haaveissa on perustaa vaikkapa pieni Bed and Breakfast Irlantiin jonain kauniina päivänä."