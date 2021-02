Matti Mäkisen Teivon tallista lähti kolme - uusi kyky toiveissa

Ville Toivonen

Matti J. Mäkinen hakee ensi maanantain Magic Monday -raveissa Teivossa taas numerot parille valmennettavalleen. Varsinkin toiselta odotetaan myös menestystä.

Kaikissa kolmessa taustalla omistajana on Timo Haapajärvi. Matti Mäkinen menetti hiljan myös kahdessa kaksivuotisstartissaan tappiottoman Lara Bokon (Djali Boko) Timo Nurmokselle Ruotsiin. Mäkisen tallissa on menetysten jälkeen seitsemän valmennettavaa.

"Kyllähän tuollaiset lähtijät syövät pientä valmentajaa", Mäkinen myöntää.

"Ihan ymmärrettävää tosin. L Dees Maggiesbest koitettiin siementää jo viime vuonna, muttei tärpännyt. Spirit Squadkin on Haapajärven tamma, ja mikään kolmikosta ei ole häikäissyt vähään aikaan. Tosin näin talvella raha voisi olla vähän helpommin saatavissa. Kyllä meidän toiminta vähän hiuskarvan varassa on - enemmän saisi olla hevosia ja omistajia."

"Kyllä niitä omistajia onneksi vielä löytyykin. Yhden omistajan kanssa on jo jonkin aikaa etsiskelty hevosta, joka ei juoksisi ihan alasarjoissa lämminverisisissä, mutta katsotaan josko tärppää. Ja Lara Bokon siirron ymmärrän myös hyvin. Meillä oli Tauno Hyriäisen kanssa aiemmin Hermes Boko, joka pääsi tammakriteriumin finaaliin asti Ruotsissa. Se edestakaisin reissaaminen syö tuollaista tammahevosta, ja Larakin on vähän kapoinen. Tuo on hyvä suunnitelma sille. Jos siinä vaikka olisi ainesta joihinkin isoihin lähtöihin siellä naapurin puolella."

"Aika vakaata tämä meidän meno on ollut. Minulla on pätevä henkilökunta, ja Satu Ilo esimerkiksi on ollut jo melkein 30 vuotta palkkalistoilla. Koitetaan pitää hyvä huoli niistä hevosista, jotka meillä on. Lisäksi yritetään löytää mielellään vielä vaikka joku hyvä lisää tänne talliin."

Miten käy ensi maanantain Teivon Magic Monday -raveissa starttaavien Artico Zackin ja Kandice Bokon?

"Kandice (Readly Express), 4, on lupaava tapaus, mutta se voi vaatia tuon startin alle, ennen kuin pyörä alkaa tosissan pyöriä. Meillä ei hiitata ihan tappiin asti, vaan hevosemme useimmiten vaativat startteja, ennen kuin paras vauhti löytyy. Artico Zackilta (Libeccio Grif), 5, odotan kyllä kovaa suoritusta ja menestystä. Se jäi voimissaan pussiin viimeksi Vermossa, ja Seppo Markkula sanoi, että sopivalla luukulla vaikka 100 metriä ennen maalia olisi voittanut varmasti. Edellinen Teivon startti oli tosi vaisu ilman että löydettiin syytä. Viime juoksun perusteella kuitenkin uskotaan nyt hyvään esitykseen. Se avaakin tosi lujaa, eli ykkösrata käy, mutta kuski saa sitten päättää, miten ajetaan. Selkäjuoksulla varmaan tulee parempi suoritus, mutta keulakin voi olla hyvä ratkaisu."