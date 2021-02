Kavionjälkiä ulkomailta: ravimuseoon pääsee virtuaalisesti - Ranskassa rangaistiin ensimmäistä kertaa verikaviosta

Eilinen Sulkysportin nettisivu sisälsi ainakin pari varsin kiinnostavaa uutista ulkomailta. Ranskassa on annettu ensimmäinen rangaistus kavioverenvuodosta startin jälkeen. Ruotsin ravimuseo on auki vain virtuaalisesti - käykää sisään!

Anu Leppänen

Ranskassa on jaettu ensimmäinen rangaistus vertavuotaneesta kaviosta.

Hevosten hyvinvointi on hevoskilpailujen avainkysymys, ja Ranskassakin ollaan tarkkana. Viime sunnuntain Vincennesin tuloslistalta löytyi viisivuotiaan ruuna Girolamon kohdalta, paitsi hylkäys epäpuhtaasta ravista sijalta kolme, myös rangaistus valmentajalle Sylvain Rogerille.

Syy: valmennettavansa kaviosta oli tullut verta startin jälkeen eläinlääkärin tarkastuksessa. Sulkysport-median mukaan tämä oli ensimmäinen rangaistus Ranskassa laatuaan. Roger sai tapauksesta 1000 euroa sakkoa ja hevonen joutui kahden kuukauden starttikieltoon. Ranskassahan saa sääntöjen mukaan riisua kilparavurilta kengät vasta kun se on täyttänyt neljä.

Linkki Sulkysportin uutiseen (kohta 1), jossa lainataan puolestaan Paris Turf -lehteä. Samassa Morgonsvepet-uutiskatsauksessa eiliseltä kerrotaan myös Pohjoismaisen Ravimuseon uudesta kuviosta, josta lisää alla.

Pandemia on sulkenut museot lähes ympäri maailmaa, ja moni museo palvelee tällä hetkellä asiakkaitaan netissä. On kuvia ja virtuaalisia museokierroksia. Jos et ole käynyt (ei allekirjoittanutkaan ole!) Årjängin raviradan yhteydessä toimivassa Pohjoismaisessa Ravimuseossa, nyt on tilaisuus - virtuaalisesti. Lähde tutkimaan virtuaalikierroksella, mitä museosta ja esimerkiksi Hall Of Famesta löytyy. Kyseinen Hall sisältää siis Norjan ja Ruotsin ravihistoriaa, mutta löytyyhän sieltä toki suomalainenkin nimi. Årjäng sijaitsee Ruotsissa lähellä Norjan rajaa, ja museo on totetutettu naapurimaiden keskusjärjestöjen yhteisenä hankkeena.

Pohjoismainen Ravimuseo on saanut projektitukea virtuaalikierroksen toteuttamiseen maakuntansa Värmlannin aluehallinnolta. Sivuille tullaan vielä lisäämään mm. filmimateriaalia, mutta jo nykyinen sivu sisältää paljon kiinnostavia yksityiskohtia "raviniiloille".

Nordiska Travmuseetin sivuille (kelaa alaspäin sivua jä lähde virtuaalikierrokselle kohdasta "besök museet").