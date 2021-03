Kuninkaan kunto kohenee - ”Evartti on virkeä ja elämäniloinen”

Elina Paavola

Evartin tärkeillä ihmisillä on aihetta varovaiseen iloon. Kuninkaan paraneminen isosta operaatiosta etenee edelleen nuottien mukaan.

Kolmisen viikkoa sitten ähkyleikatun hallitsevan ravikuninkaan Evartin toipuminen sujuu suotuisissa merkeissä. Ori on ollut kotitallissaan Pihtiputaalla liki kaksi viikkoa.

”Tilanne on ok. Evartti on virkeä ja elämäniloinen, mikä on hienoa”, oriin valmentaja Antti Ojanperä valaisee.

Kyseessä oli Evartille jo sen elämän toinen ähkyoperaatio. Vaativa leikkaus ei Ojanperän mukaan ole muuttanut Evartin luonnetta.

”Ihan oma itsensä ori on.”

Evartin päivärutiineihin kuuluu se, että ori kävelee kuivalla matolla aamuisin ja iltaisin 45 minuuttia. Muuten ori saa ulkoilla pienessä toipilashevosille tarkoitetusssa pihatossa, missä Evartti pääsee liikkumaan hallitusti.

”Evartti seuraa sieltä pihapiirin elämää mielenkiinnolla. Jutta (Ihalainen) kävelyttelee oria, ja minäkin kävelyttelen aamuisin. Evartti haistelee kakkaläjiä ja jututtaa muita hevosia, ihan normaalia elämää. Koetetaan pitää oriin arki tasapainoisena”, Ojanperä hymyilee.

Hän jatkaa, että Evartin leikkaushaava on parantunut hyvin. Tikit poistettiin sunnuntaina.

Leikkauksen komplikaationa Evartti sai keuhkokuumeen ja tulehdusarvot nousivat.

”Arvoja ei ole tällä viikolla vielä mitattu, mutta hevosen ulkoisen olemuksen perusteella hätää ei pitäisi olla”, Ojanperä sanoo.

Kuntouttaminen etenee rauhallisesti. Säännöllinen liike on aktiiviseen elämään tottuneen kilpahevosen kohdalla tärkeää. Ojanperä kertoo, että ensi viikolla kuvioihin tulee mukaan vesikävely.

Evartti on tullut leikkauksen jälkeen pitkän matkan kohti valoa. Ojanperä ei kuitenkaan vielä uskalla täysin huokaista helpotuksesta.

”Suurimmat riskit ovat takanapäin, ja positiivisin mielin ollaan. Vielä voi oriille tulla kipukohtauksia, ne kuuluvat tähän kuvaan ja niitä tarkkaillaan herkeämättä. Onneksi täällä kotona ollessaan Evartti ei ole kipukohtauksia saanut.”