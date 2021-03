Virusten kanssa äärimmäistä varovaisuutta - Ari Pakarisen hevoskuljetukset jatkuvat toistaiseksi normaalisti

Ville Toivonen

Kyllä onnistuu! Ari Pakarisen yrityksen hevoskuljetukset ovat vain lisääntyneet pandemian aikana.

Pandemian alku 2020 toi jännitystä elämään hevoskuljetusyrittäjä Ari Pakariselle - kuinka firman käy? Huoli on ollut turha: Pakarisen Åby Horseline AB:n palveluksia käytetään entistä ahkerammin. Yrityksen kotipaikka on Ruotsin eteläpuoliskon keskellä Skarassa lähellä Axevallan ravirataa. Ajoa on viikoittain Keski-Eurooppaan ja muihin Pohjoismaihin. Usein kuljetukset suuntautuvat esimerkiksi Ranskan Normandiaan ja sieltä Pohjoismaihin. Toisaalta on paljon Suomen ja Ruotsin väliä sekä kaikkea mahdollista muuta noissa raameissa. Myös muihin Keski-Euroopan maihin kulkee säännöllisesti hevosia.

Nyt ilmassa on koronapandemian uusia aaltoja ja hevosillakin on Euroopassa liikkeellä oma tappavan tarttuva herpesvirusversio EHV-1. Valencian ratsukisat helmikuussa muuttuivat painajaiseksi taudin levittyä kilpailevien hevosten, jotka edustivat montaa kansallisuutta, keskuudessa. Selvitimme kuinka Åby Horselinen homma sujuu vallitsevissa oloissa?

"Nyt ollaan äärimmäisen varovaisia sekä pandemian että EHV:n kanssa", Pakarinen kertoo.

"Ihmiskontakteja on kuljetusten yhteydessä minimaalisesti - monessa tapauksessa ei lainkaan. Yhteistyökumppanit ja asiakkaat varsinkin Pohjoismaissa käyttäytyvät jo automaattisesti erittäin vastuullisesti. Asiat sovitaan puhelimessa: karsinat, joista hevoset noudetaan, merkitään selkeästi ja paperit odottavat sovitussa paikassa. Jos on ihmiskontakteja, ne hoidetaan isoilla turvaväleillä ihan ilman muuta. Ihmiset ovat oppineet tähän uuteen tilanteeseen."

"Rajanylitykset sujuvat ammattiliikenteellä hyvin. Jos siihen tulisi covid-testauspakko, niin se olisi tietysti iso ongelma. Vaadituilla testauksen aikarajoilla Eurooppa pysähtyisi, liikenne ei vain olisi mahdollista. Kuitenkin riskit tuntuvat tällä alalla mikroskooppisilta. Toisaalta kuskit istuvat yksin autoissaan, joten mistä tartunnan voisi saada? Toisaalta kenet he voisivat tartuttaa tuulilasin läpi? Laivoilla on todella autiota: vain ammattiliikennettä käytännössä sielläkin. Turvavälit ja maskit pysyvät takuulla ja lähinnä ollaan yksin sielläkin. Lisäksi kalustoa ja tiloja puhdistetaan erityisen paljon."

EHV-1:n leviäminen on pelottava näkymä, miten sen estämisessä toimitaan?

"Espanjasta tulleita hevosia emme nyt kuljeta lainkaan. Muutenkin otan selvää todella tarkasti, mitä hevosia kuljetetaan ja ja ovatko ne tulleet muualta jollain aikavälillä? Onko talliin tullut muualta hevosia? Meidän firman seula on nyt erittäin tiheä. Viranomaiset näyttäisivät toistaiseksi onnistuneen sinetöimään paikat, joihin Valenciasta siirtyi hevosia muihin maihin erittäin tarkasti. Seurataan tietysti tilannetta tosi tarkkaan ja noudatetaan sääntöjä sekä ohjeita pilkulleen. Eihän sellaista voi millään ottaa vastuulleen, että toisi sellaisen tuliaisena pohjoismaiselle hevoskilpailutoiminnalle. Seuraukset voisivat olla vaikka miten katastrofaaliset."

"Pohjoismaiden parempi rokotesuoja auttaa myös vähän. Sellainen vaikutus EHV:llä on ollut, että yöpymispaikkoja hevosten kanssa olemme joutuneet säätämään uusiksi. Osa paikoista ei ota nyt vastaan hevosia, eikä riskipaikkoihin haluttaisi mennäkään. On hankittu uusia yöpymispaikkoja hevosille, jotka ovat täysin tyhjillään, eikä mitään kontaktia synny - ei ihmisille, ei hevosille."

"Itseasiassa olen paraikaa rakentamassa kotiimme Skaraankin uutta 15 karsinan tallia juuri tähän lepotarkoitukseen matkustaville hevosille. Se on erillään meidän muusta hevostoiminnasta (Pakarisen perheessä on kasvatustoimintaa ja vaimo Anna Forssell on ravivalmentaja). Talli on suunniteltu siten, että puhdistaminen ja desinfiointi on mahdollisimman helppoa hevosten matkan jatkuttua."

Åby Horselinen toiminta taitaa olla aika isoa?

"Niin olen laskenut, että ollaan luultavasti isoin tämän alan toimija Pohjoismaissa. Vuonna 2020 hevoskuljetuksia oli 2300, ja ne tuntuvat olevan noista edellä mainituista hidasteista huolimatta vain lisääntymään päin."