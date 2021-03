Lahjakkuuden maineessa kisaava Legolas Minne -lähdön voittaja Suomeen - ”Toivottavasti saadaan treenattua se hyvä hevonen esille”

Take the A.Train nostatti lupauksia 3-vuotiaana. 5-vuotiaaksi varttunut ruuna hakee uutta vauhtia uralleen Suomesta.

Raveja kymmenkunta vuotta harrastanut Matti Espo on päässyt tuulettamaan Mascot Matchin (kuvassa) menestystä. Nyt hänen kokoamallaan porukalla on uusi kilpuri, ruotsalaisruuna Take the A.Train.

Koko tähänastisen uransa Christoffer Erikssonin treenissä kisannut 5-vuotias Take the A.Train on ostettu Suomeen. Ruunan tunnusluvut ovat: 13 3-1-3 ja liki 32 000 euroa. Take the A.Trainin uran paras noteeraus on tämän kauden aluksi tauoltapaluustartissa syntynyt 13,2aly.

Kaupan takana on Matti Espo kimppoineen.

”Raunion Tapani löysi hevosen. Take the A.Trainin ympärille muodostetaan kahdeksan hengen porukka, meidän lisäksemme kavereita ja työkavereita. Mukana on kolme ensikertalaista. Tarpeeksi kun töissä höpöttelee hevosista ja siitä, miten ravit on hieno laji, niin jatkuva paine alkaa tuottaa tulosta”, lausuu Vantaan Energialla työskentelevä Matti Espo.

Kimpassa ovat Matti Espon lisäksi hänen vaimonsa Nea sekä Oleksi Rinne, Juha Tolvanen, Antti Leinonen, Jussi Turunen, Sami Hannola ja Tomi Kosonen.

Take the A.Train aloitti uransa lennokkaasti. Ruuna voitti 3-vuotiskautensa päätteeksi Åbyssä Legolas Minne -lähdön kovalla täyden matkan autotuloksella 14,1.

Seuraavaan vuoteen odotukset olivatkin korkealla, mutta kilpasesonki katkesi kesken kevään neljän startin jälkeen. Tällä kaudella Take the A.Train on alkanut tehdä paluuta, mutta vuoden kaksi kisaa eivät ole tuoneet vielä suurempaa menestystä.

”Ruuna käynnisti uransa lupaavasti, mutta sitten tuli liikaa rahaa liian nopeasti. Hevonen laitettiin nelivuotiskeväällä laitumelle latautumaan. Tämän kauden jälkimmäisessä kisassa ruuna oli viruksen kourissa, eikä siihen kannata tuijottaa. Toivottavasti saadaan treenattua se hyvä hevonen esille. Take the A.Train on kuulemma stressannut isossa tallissa, mutta meillä on pienemmät piirit”, sanoo Hyvinkäälle perheineen muuttava Espo. Take the A.Train menee kortteeraamaan Riitta Viinamäen talliin.

”Tässä parhaillaan roudataan kamoja. Ensi kuun puolivälistä pitäisi postin tulla jo Hyvinkäälle. Meidän aiemmasta hevosesta Mascot Matchistä on sovittu kaupat Kouvolaan. Se meni yhden kesän loistavasti, mutta kyllä siellä sisällä asuu edelleen hyvä hevonen. Toivottavasti uusi omistaja löytää avaimet Mascot Matchiin”, toteaa Espo kesällä 2018 kaikki uransa viisi voittoa ottaneesta 8-vuotiaasta tammasta.

Vappuaattona 40 vuotta täyttävä Espo sananmukaisesti saateltiin ravien pariin. Tämä tapahtui kymmenisen vuotta sitten, kun kaverit kuskasivat polttareitaan viettäneen Espon St. Michel-raveihin.

”Siitä alkoi velkavankeus. Tuli kallis vaimo ja kallis harrastus. Mutta eihän viimeisessä takissa ole taskuja”, Espo lohkaisee.

Tallihommat hoituvat koko Espon perheen voimin – tai ei ihan.

”Vaimoni Nea sekä meidän 8- ja 6-vuotiaat lapset ovat innostuneita hevosista. Vanhin poika ei niinkään. Kun tallissa oli tyhjä boksi, niin hän halusi, että siihen hommataan leijona, joka söisi meidän hevoset”, nauraa Espo.