Pitkään kilpailukiellossa ollut voitokas ”nurmoslainen” Prime Lini Loviisaan - ”Oli kuin se olisi aina ollut täällä"

Anu Leppänen

Loviisalaistreenari Nyyti Timonen sai valmennukseensa ruotsalaisen seiskaviisvoittajan Prime Linin, jonka taustat ovat sangen erikoiset.

Timo Nurmoksen omistuksessa ja valmennuksessa kilpaillut 8-vuotias Prime Lini on siirtynyt Loviisaan Nyyti Timosen valmennukseen.

”Tässä on takana pieni omistajaporukka. Pidempään etsittiin starttiravuria. Niin sanottuja tavallisia iltaravihevosia oli tarjolla, mutta omistajaporukka tähtäsi korkeammalle. Välillä tuntui, että ei vitsi, eikö tosiaan mitään sopivaa löydy. Sitten mietin, että rupean kyselemään Ruotsista, ja laitoin Nurmoksen Timolle sähköpostia. Sieltä tulikin nopeasti vastaus, että tällaisia olisi kaupan”, Nyyti Timonen kertoo.

Orlando Vicin pojan starttihistoria on erikoinen. Hoitomaksurästien vuoksi vuosia kilpailukiellossa ollut ja niiden tähden lopulta Nurmoksen omistukseen siirtynyt Prime Lini avasi uransa vasta 6-vuotiaana. Viime kausi oli ruunan ensimmäinen täysipainoinen kilpasesonki. Vuoden 12 kisaa toivat viisi voittoa, yhden kakkosen ja yhden kolmosen. Ennätyksensä 12,8aly Prime Lini viiletti lokakuussa Örebrossa vietyään nimiinsä Klass II V75-koitoksen.

Prime Linin koko uran statistiikka on: 14 6-1-1. Voittosumma on noin 36 000 euroa.

”Teimme nopeasti päätöksen, että valitsemme Prime Linin, ja sille tehtiin ostotarkastus. Ratkaisun sinetöivät totta kai hinta, mutta myös se, että vaikka ruunalla on ikää, sillä on vähän startteja. Lisäksi hevonen on terve”, Timonen sanoo.

”Prime Lini on lempinimeltään ”Raimo”. Hain ruunan kotiin eilen aamulla, ja se tunnistettiin samalla. Hevonen oli matkalla vähän kuivunut, mutta kyllä ne nesteet saa nopeasti takaisin. Raimo on kauhean kiltti, ja kun laskin ruunan laitumelle, se oli kuin se olisi aina ollut täällä. Raimon kaverina on Gargamel Sisu, joka tuli myös Nurmokselta. Sanoinkin niille, että tehän tunnettekin jo. Kyllä ne vähän sillä silmällä katselivat toisiaan. Prime Lini saa nyt kotiutua, kun kaikki kuviot kuitenkin muuttuivat sen kohdalla. Jatkoa mietitään kaikessa rauhassa.”