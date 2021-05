Vain kotimaan kisat Next Directionin kiikarissa - ei Elitloppet

Näyttää siltä, ettei Elitloppetissa 2021 tulla näkemään suomalaishevosta. Näin on varsinkin, kun Suomen nopeimmalla hevosella Next Directionilla 08,9 tähdätään aivan muihin kisoihin.

Terhi Piispa-Helisten

Ei Next Directionia ja Iikkaa Elitloppetissa tänä vuonna.

Next Direction kiri Finlandia-ajon kakkoseksi lupaavasti ajalla 10,2 runsaalla kiertelyllä. Leppävirran sankari on paitsi absoluuttisen Suomen ennätyksen 08,9 tekijä viime kesältä myös tuorein suomalainen Elitloppet-finalisti 2019 viitossijallaan. Tuo sija olisi voinut olla korkeampikin, sillä Iikka Nurmosen ajokki tuli kakkoseksi sijoittuneen Aubrion du Gersin karkeasti häiritsemäksi matkalla. Näillä näytöillä Orlando Vicin poika voisi saada paikan Elitloppetissa 2021:kin, mutta näin ei tule tapahtumaan.

"Meillä on eri suunnitelmat", kertoo ruunan valmentaja Timo Hulkkonen.

"Ajatus on kilpailla tänä kesänä Kymi GP:ssä ja Suur-Hollolassa. Jatkaa siitä sitten Mikkeliin puolustamaan titteliä. Sitten myöhemmin syksyllä vielä SM ja siinä se kausi alkaakin taas olla. Ajetaan kuun lopussa yksi täysi matka, niin ehkä saadaan tulos, jolla pääsee suoraan välieriin. Hevonen otti Finlandian mainiosti. Tästä on hyvä jatkaa, mutta mitään Elitloppetia ei nyt siis ole tulossa. Kotimaassa on nyt hyviä lähtöjä tarjolla sopivasti."