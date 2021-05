Uutiset

Seismic Wave toi Nurmoksen Elitloppet-kuvaan Uutiset Keskiviikkoilta toi uuden roosan piletin, vaikka mitään kandidaatteja Elitloppetiin ei varsinaisesti ollut mukana illan kilpailuissa. Timo Nurmoksen valmentama jenkkiruuna Seismic Wave 08,5 sai varsin odotetun kutsun.

Anu Leppänen

On sitä edustettu ennenkin. Timo Nurmos on jälleen valmentajana mukana, kun Elitloppetia ratkotaan. Eli Suomi on tavallaan mukana kuvassa.