Kimmo Kemppi palaa pitkältä tauolta ohjiin keskiviikkona Vermossa

Jarno Mela

Lisää ruusukkeita? Kuvassa Ranch-kasvatustallin eli Katri Rantalan tallikämpässä kahvitteleva Kimmo Kemppi ohjastaa ensi keskiviikkona Vermossa pitkästä aikaa kilpaa.

Kimmo Kempin edellinen ohjastus on heinäkuulta vuodelta 2017. Ura sisältää myös isoa menestystä, sillä vuonna 2002 Kemppi ohjasti Pearly Hillin Kriteriumin kolmoseksi. Tuo sija oli 21000 arvoinen euroissa laskettuna eli ohjastajauran arvokkain. Kaksivuotiaiden kasvattajakruunun mies voitti vuotta aikaisemmin samalla hevosella Kuopiossa. Forssasta tuli 2002 Insider Hanoverilla myös Pilvenmäki Specialin voitto. Kaikkiaan Kimmo Kemppi on ohjastanut heppa-järjestelmän mukaan 297 starttia totosijoin 46-24-22 ja palkintorahoin 145852 euroa.

Viime vuodet Kemppi perheineen on asunut ulkomailla, Sveitsissa ja USA:ssa. Nyt Kempit ovat palanneet Lahteen ja mies on virittelemässä käytännön hevostoimintaa, ohjastusta ja valmennusta, uudelleen. Hevoskasvattajanahan hän on on koko ajan ollut merkittävä toimija monessa maassa ja kerännyt siinä touhussa huimaa menestystä.

Viime aikoina Kimmo Kemppi on ostanut starttihevosia mm. Ruotsin nettihuutokaupoista. Tarkoitus on siis ajaa kilpaa aktiivisemminkin jatkossa. Kempin hankkimat starttihevoset, mm. keskiviikon ajokki Udde Face, ovat Tommi Kylliäisen valmennuksessa Jokimaalla, mutta Kemppi käy itse treenaamassa niitä myös viikoittain.

"Torstaiksi Jokimaalle ilmoitettiin heti myös heppa minulle", Kimmo Kemppi kertoo.

"Tehtiin tällainen yhteistyö nyt Kylliäisen kanssa. Olen käynyt kevään aikana aika aktiivisesti hiitinajossa, ja nyt koitetaan ihan numerolappu kyljessä sitten. Katsotaan kuinka äijän rupeaa käymään tässä ohjastushommassa. Tietysti pitää hakea rutiinia hommasta, jos haluaa tuloksia. Jos ei meinaa tulla ajoista mitään, pitää sitten treenata hevoset sellaisiksi, että rupeaa tulemaan."

Kemppi sai takarivin (11) Vermon keskiviikon kolmannessa lähdössä Udde Facella. Vastassa on myös menestyneitä kuskeja ja hevosia. Pahan onnettomuutensa jälkeen vahvasti palannut Juha-Pekka Ahonen Mr Reddingtonillaan on myös takarivissä (10) ja ravinaisten tuore Suomen mestari Miia Salminen on Andy Velvetillä (4) paremmalla paikalla.