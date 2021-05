Minttu Mäkinen lopettaa tallinpidon Seinäjoella - ”Hankala yhtälö”

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Hevosalalla parikymmentä vuotta työskennellyt Minttu Mäkinen suuntaa katseensa kohti uusia maisemia ja haasteita. Raviurheilu säilyy edelleen hänen elämässään.

Seinäjoen radalla valmentava Minttu Mäkinen, 36, on sanonut tallinsa vuokrasopimuksen irti. Hänen hoivissaan on ollut siitostammat ja varsat mukaan luettuna 12 hevosta. Mäkisen talli tyhjenee 1. kesäkuuta mennessä.

”Päällimmäisin syy on se, että en kyennyt kehittämään radalla toimintaani sellaiseksi kuin olisin halunnut. Paikat ja hevoset eivät vastanneet toiveitani”, Minttu Mäkinen taustoittaa.

”Tässä ei ole oikein muuta treenipaikkaa kuin rata. Se on kyllä aina loistavalla alustalla, kostea ja joustava. Nykyään kilpailu on kuitenkin niin kovaa, että pitäisi pystyä valmentamaan monipuolisemmin. Tarhoja on, mutta nekin ovat varsin pieniä, eivätkä hevoset pysty viettämään niille lajiominaista elämää.”

Vantaalla syntynyt ja Pohjois-Pohjanmaalla Haapavedellä ja Nivalassa varttunut Mäkinen ei omien sanojensa mukaan tullutkaan lakeuksille jäädäkseen.

”En ole ikinä viihtynyt Seinäjoella kovinkaan hyvin. Täällä on vain kerrostaloja ja peltoja, kaipaan luontoa.”

Vaikka ammatillisessa mielessä valmennus tällä erää loppuukin, harrastus jatkuu.

”Muutan Rekilän Riinan naapuriin Siuroon. Viisi hevosta lähtee mukaani; kimpparavurit ja omat kasvatit, muun muassa Earn n'Burn ja Shelby Ray. Vuokrasin hevosille paikan siitä kilometrin päästä. Riinan luona pääsen treenaamaan, ja siellä ei homma jää ainakaan paikoista kiinni”, Mäkinen lausuu.

Hän kertoo hakeneensa teollisuusalan töitä, mutta ensin edessä on hetken huili.

”En ole pitänyt kesälomaa kymmeneen vuoteen, joten josko tässä nyt lepäilisi pari viikkoa ja miettisi asioita kaikessa rauhassa.”

Parikymmentä vuotta hevosalan hommia tehnyt ja viimeisen vuosikymmenen yrittäjänä tai yksityisvalmentajana työskennellyt Mäkinen ei sulje raviammattilaisuutta tulevaisuudessa pois laskuista. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään hän toimi Reima Kuislan ja Ilkka Pystykosken yksityistreenarina.

”Sydän sykkii edelleen raveille ja hevosille. Pienempää toimintaa pyörittävällä valmentajalla ei ole helppoa. Asiakkaita on kyllä riittänyt mukavasti, mutta kun kustannukset ovat kohonneet korkealle, niin valmennusmaksuja pitäisi pystyä myös nostamaan, ettet joutuisi raatamaan itseäsi poikki. Mutta jos nostat hintoja, niin sitten alat taksojesi puolesta olla liigakärkien tasolla, eikä sekään oikein täsmää. Hankala yhtälö”, Mäkinen miettii.