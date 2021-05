Takanevat möivät Googoo Gaagaa -oriinsa Robert Berghin talliin

Tiina Puska

Minä valloitan maailman! Plucky Swamp on komea orivarsa.

Plucky Swamp on Suomessa syntynyt ori, jonka isä on puoliksi peitsarisukuinen Googoo Gaagaa (Cam's Rocket) ja emä Winter's Lollipop (Prodigious), jonka emälinjan tuotantoa ovat mm. siitosori Super Arnie ja -80-luvulla Pekka Korven valmennuksessa säväyttänyt Arnie's Aim (Arnie Almahurst).

Googoo Gaagaa on tehnyt huiman nousun viime vuosina ravurisiitosorimarkkinoilla, ja merkittävimmät oriin jälkeläiset ovat toistaiseksi nimenomaan Robert Berghin valmentamat Ruotsin Derbyn voittanut Hail Mary ja Eurooppaderbyn eli UET Grand Prixin Vincennesissä sekä Kriteriumin voittanut Power.

Kaupan tarina liittyykin Berghin menestykseen kyseisen oriin jälkeläisillä. Hevosia välittävä Jarno Leppänen näki varsan talvella ja sai idean, joka lopulta toteutuikin.

Lämminveristen ohella Takanevat kasvattavat myös Larvan-kennelnimestään tunnettuja suomenhevosia.

"Jarno on käynyt meillä ennenkin varsoja katsomassa", Riikka Takaneva aloittaa.

"Hän sanoi heti nähtyään varsan, että tuossa olisi hevonen Berghille. Hän oli sitten ollut yhteyksissä Berghin hevosenomistajaan. Läheteltiin kuvia varsasta. Asia tuntui vähän utopistiselta, mutta niin vain kaupat syntyivät lopulta Berghin yhtiön kanssa. Ori on laidunkauden yli täällä kotona. Se lähtee elokuun lopussa ilmeisesti Berghille opetettavaksi. "

"Se on ollut vähän haaveenakin, että joskus kun saisi jonkun hevosen ulkomaillekin myytyä, niin olisi kova. Plucky Swamp oli tarkoitus viedä Ypäjälle huutokauppaan, mutta tämä meni nyt näin. Meiltä menee sinne vielä kaksi tammavarsaa, yksi oma ja ja yksi asiakkaan. Puolet tämän vuoden 10 varsasta on nyt syntynyt. Viime vuoden yksivuotiaita meillä on seitsemän, joista suurin osa on jo myyty."

"Winter's Lollipop on valtavan iso tamma, vähän liian isokin ehkä kilpahevoseksi. Se tuli Erkki-Pekka Mäkiseltä varsomaan meille yhdessä Demi De Veluwen kanssa. Winter's Lollipop olikin tyhjä ja EP kysyi sitten meiltä hauttaisiko ostaa se? Ari (Takaneva) tykkäsi tammasta, ja se jäi meille. Ensimmäinen varsa, ori S.J.'s Photosta meni jo hyvällä hinnalla (19500+alv.) viime vuonna kaupaksi Ypäjällä Teemu Okkolinille, ja raportit sieltä ovat hyviä."