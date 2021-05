Suomen Australian ravilähettiläs Ada Massa aloittaa kilvanajon Geelongista

Australian kärryurheilussa vaadittavat 30 koelähtöä ja muut muodollisuudet lupaan saada ajaa kilpaa totolähdöissä ovat Ada Massalta, 22, suoritettuina. Kilpaura "down under" alkaa keskiviikkona kahdella ajokilla.

Ada Massan albumi

Ada Massa yhdessä työpaikkansa Emma Stewartin ja Clayton Tomkinin tallin suosikkiensa Trinity Dreamingin ja Priddy Catchyn kanssa.

Suomessa Ada Massalla on takanaan vain ponilähtöjä, yhteensä 43. Rohkea nuori nainen lähti maailmalle ja hevostöihin reilu kolme ja puoli vuotta sitten, ja on ollut sen Ballaratissa Victorian osavaltiossa Emma Stewartin ja Clayton Tonkinin tallin hevosenhoitajana. Massa on myös kiinnostunut kilvanajosta, mutta kilpakärryille "hyppääminen" ei Australiassakaan tapahdu noin vain. Koelähtöjä tai trialseja, kuten Australiassa sanotaan, hänellä on takana jo nelisenkymmentä, kun vähimmäisvaatimus kilpa-ajokortin saamiseksi on 30 koelähtöä.

Keskiviikkona Geelongissa niin ikään Victoriassa tapahtuu totokilpailudebyytti. Ajokkeja on heti kaksi. Geelong sijaitsee suurkaupunki Melbournen seudulla Australian etelärannalla. Geelongiin on Melbournesta seitsemisenkymmentä kilometriä. Sisämaassa sijaitsevaan Ballaratiin on vajaat 120 ja kolmion kolmas sivu Ballarat-Geelong on 92 kilometriä.

Ada Massan ura alkaa Geelongin keskiviikkoillan kakkoslähdöstä 18.28 paikallista aikaa kolmevuotiaalla peitsaritamma Call On Mellä numerolla yksi. Suomessa on seitsemän tuntia vähemmän eli ollaan aamupäivän puolella vielä. Toinen Ada Massan ajokki on lähdössä kuusi (20.26) viisivuotias tamma Execution Oro, joka puolestaan starttaa takarivistä numerolla 11. Myös se on peitsari. Geelongin ohjelman kahdeksasta lähdöstä kuusi on peitsareille, kaksi ravureille. Molemmat ajokit ovat työnantajan Emma Stewartin valmennettavia. Kummankin lähdössä on 3500 dollarin ykköspalkinto. Australian dollari on tällä hetkellä n. 0,64 euroa, joten ykkösen suuruus on euroissa reilut 2200.

Tähän asti Massalla on ollut C-ajolupa, jolla saa saa ajaa koelähtöjä eli trialseja. Siihenkin oli tietyt testivaatimukset. Saatuaan 30 trials-lähtösuoritusta kasaan ja pidettyään kuusi kuukautta hallussaan c-ajolupaa, ohjastaja saa b-luvan, jolla pääsee rahakilpailuihin.

"Nyt olen vajaan kuukauden odotellut b-lupaa", Ada Massa kertoo.

"Keskiviikkona tulee tasan kuusi kuukautta täyteen c-luvan saannista, eli heti mennään. Call On Mellä on sauma vähän pärjätäkin. Se on mukana lähdössä, joka on rajattu hevosille, joilla ei ole vielä voittoa. Se on mennyt hyvin trialseissa ja treenannut kotona hyvin, joten nyt hyvältä paikalta pitäisi olla totosauma. Startti on hevosenkin uran avaus, mutta molemmat olemme menneet trialseja siis. Toisella ajokillani Execution Orolla on tarkoitus ajaa aika nätisti tässä, ei mitään suurempaa hyökkäilyä matkalla."

Australiassa ajetaan enimmäkseen autolähtöjä, mutta välillä startataan ns. seisontalähetyksellä.

"Pääsin heidän hevosilla kokeilemaan trialseissa pari ravureiden seisontalähtöä myös. Eli varsinaisen volttauksen sijaan hevoset kävelevät tai seisahtavat kumilankojen taakse ja siitä sitten lähdetään. Victorian osavaltiossa on seisontalähtöjä oikeastaan vain ravureille, mutta etenkin Länsi-Australiassa niitä on myös peitsareille paljon."

Nuoren naisen elämä on hevosentäyteistä. Myös elämänkumppani Toby Ainsworth työskentelee hevosten kanssa.

"Töissä menee yleensä aika seitsemästä noin neljään ja sen jälkeen pitää kiirehtiä kotiin, että ehtii ajamaan muutaman hevosen ennen kuin aurinko laskee kokonaan. Muutettiin Tobyn kanssa pari kuukautta sitten hevosenomistajan tontille, missä treenataan hänelle viittä hevosta ja yhtä omaa. Sitten meillä on töissä vielä kaksi muuta omaa hevosta. Sitten on vielä ravit päälle."

Miten koronasta on selvitty siellä pallon "alapuoliskolla"?

"Koronatilanne on Australiassa nyt erittäin hyvä. Victorian osavaltiossa ei ole kahteen ja puoleen kuukauteen ollut yhtään tapausta hotellikaranteenin ulkopuolella. Näin koronakaan ei ole vaikuttanut raveissa suuresti pitkään aikaan."

Tästä pääset Australian keskusjärjestön sivuille keskiviikon Geelongin lähtölistoille. Sivulta löytyvät aikanaan myös tulokset.