Elina Paavola

Kilpailukuntoa lähestyvä Sambuca Knight ja Jani Peräsalo treenilenkillä Ylihärmässä.

Kauhavan Ylihärmän Ekotiellä, aivan valtatie 18:n läheisyydessä, kevätsää kirvoittaa taivaalta pienen vesisateen. Tihku jaksaa juuri ja juuri peittää alleen kirkkaan auringonpaisteen. Se ei tahtia haittaa, kun Jani Peräsalo istuu Sambuca Knightin kärryille ja suuntaa treenipaikkoja kohti.

29-vuotias Peräsalo on ollut hevosten kanssa tekemisissä koko ikänsä. Raviurheilu oli tuttu harrastus jo paappa Markulle ja on sitä edelleen isä Mikalle. Kotitallissa on ollut aina hevosia. Kilpailemiseen vaadittavan C-ajoluvan Jani Peräsalo hankki heti kun se oli mahdollista eli 16-vuotiaana.

”Kilvanajo on minulle tämän hevoshomman suola. Vaikka kyllä valmentaminenkin kiinnostaa ja tallilla on mukava puuhailla hevosten kanssa”, hän kuvailee.

Raviurheilu on ollut hänelle aina harrastus, vaikka nuorempana ala poltteli myös ammatinvalintaa ajatellen.

”Joskus yläasteikäisenä ei varmaan muuta ollut mielessäkään. Yhden kesän olin ammattikoulun jälkeen töissä Korven Pekalla, mutta siihen se jotenkin jäi ja hevoset pysyivät harrastuksena.”

Leipätyönään Peräsalo ajaa trukkia läheisellä MSK Cabinsin tehtaalla. Työvuoro kestää aamukuudesta puoleen kolmeen iltapäivällä. Sen jälkeen ehtii vielä hyvin hevosten pariin.

Tätä kirjoitettaessa Peräsalo on ajanut kilpaa 417 ravilähdössä. Voittoja on kertynyt 18, kakkosia 27 ja kolmosia 34 kappaletta.

”Kilpaa ajaisin mielelläni enemmänkin, jos mahdollista. Mutta amatöörin ei ole kovin helppoa saada laina-ajokkeja. Olen käynyt vuosien varrella ahkerasti ajamassa harrastajavalmentajien hevosia harjoitusraveissa ja saanut sitten ajaa niitä myös kilpailuissa. Lähden ihan mielelläni kauemmaskin ajamaan kilpaa.”

Viime aikoina Peräsalo on nähty kaviouralla usein myös paikallisen ammattivalmentajan Antti Ala-Rantalan hevosten kärryillä.

”Olen käynyt kolmisen vuotta auttelemassa välillä tallitöissä, hevosten ajamisessa ja ajanut hevosautoa. Antti on ollut reilu ja antanut sitten minun ajaa kilpaakin.”

Tiimityö toimii hyvin. Finlandia-ravien lauantaina Ala-Rantala oli itse Vermossa kahden hevosen kanssa ja Peräsalo samana päivänä Power Parkin raveissa kahdella Ala-Rantalan hevosella. Sieltä tuli myös ohjastajan tuorein voitto norjalaistamma Kleppe Spödålla, jota Peräsalo kehaisee juoksijaksi.

Vaatimaton mies ei tee itsestään numeroa, mutta arvioi pyynnöstä vahvuuksiaan ohjastajana.

”Olen yrittänyt olla rauhallinen ja ajaa hevosen mukaan. Ajamani hevoset ovat usein sellaisia, ettei niillä kannata hullutella, vaan tarjota mahdollisimman hyvä juoksu.”

Hankosidevammasta toipuva Sambuca Knight on tällä erää Peräsalon ainut valmennettava. Se majailee Ari-Ville Kallion tallissa, joka on lyhyen matkan päässä Peräsalon työpaikalta. Valmentaja itse asuu Kauhavan puolella.

”Yksi valmennettava on nyt ihan sopiva määrä. Ehkä toinenkin menisi jossain vaiheessa. Täällä on tosi hyvät ajopaikat ja hiittisuorakin 300 metrin päässä.”

Sambuca Knight tuli Peräsalolle tammikuun lopulla kuntoutettavaksi, kun sen hankoside oli vaivaantunut. Rauhallinen liikuttelu ja jalkojen säntillinen hoito on tuonut 9-vuotiaan ruunan siihen pisteeseen, että kilpaileminen voi olla kohtapuoleen ajankohtaista.

”Muutama viikko sitten eläinlääkäri antoi luvan ajaa jo reippaamminkin. Sambuca Knight on käytökseltään ja ajettavuudeltaan oikein tosi hieno.”

Muutaman kilometrin päässä oleva Power Parkin ravirata saa Peräsalolta erityistä kiitosta.

”Hienoa, että me harrastajatkin saadaan käydä siellä kahdesti viikossa hiitillä. Rata ja olosuhteet ovat viimeisen päälle.”

Kiinnostus hevosiin taitaa periytyä myös seuraavaan sukupolveen.

”Meillä on viisivuotias poika, joka tykkää käydä tallilla mukana. Talvella jo ajettiin yhdessä koppakärryillä ja mukavaa tuntui olevan”, Peräsalo myhäilee pestessään Sambuca Knightia lenkin jälkeen.

Jani Peräsalo luonnehtii itseään rauhalliseksi ohjastajaksi kilpailutilanteessa.